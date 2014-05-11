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Истории из жизни

Дело старое

Вдохновленная вашими отзывами об Оливае и, пока я не впала в очередную кому лени, поделюсь историей, которую мне рассказали год назад, и к которой в памяти я возвращаюсь время от времени, пытаясь понять, как такое могло произойти.
Есть у меня друг и партнер по совместительству, ездили мы как-то по делам бизнеса в другой штат на машине, дорога длинная, коротали время, разговаривая. Проезжаем мимо апельсиновых садов. Время сбора урожая: ветви деревьев сгибаются под тяжестью плодов, закат красит небо в оранжевый цвет, вид шикарный! Я и говорю: "Какая монументальная и идиллистическая картина! Райский пейзаж!". Тут мне партнер и отвечает, мол, да, только иногда в этих садах происходят совсем не райские сюжеты. На мой вопросительный взгляд, вздыхает и молчит. Я за рулем была, моя очередь, говорю: правило такое - я веду машину, ты меня развлекаешь разговором, ты - ведешь - я говорю, так что рассказывай. Помялся и начал рассказ:

"Давно это было, я тогда только с женой развелся, стресса было много, потерял все, что имел - работу, дом, остался практически на улице с дочкой, носился, как бобик, пытаясь устроить достойную жизнь ребенку, землю носом рыл, чтоб сделать ее жизнь приемлимой. Ну, разумеется, уставал, взвинчен был до предела, света белого не видел, работал, не поднимая головы. И тут, совершенно неожиданно, у меня образовался вечер пятницы не занятый, дочку бабушка на выходные забрала, завтра на работу не надо. Подумал я, что не виделся с братом уже очень давно и решил заехать к нему. Приезжаю, у него сидит пара общих старых приятелей и девушка его, пивко потягивают, расслабляются после рабочей недели, разговаривают, смеются. И так мне грустно стало, что я в своем личном цейтноте уже даже и забыл, как это - сидеть с друзьями, расслабляться и ни о чем серьезном не переживать, так мне остро захотелось стать частью этой жизни хоть на немного, хоть на один вечер...
На каком-то этапе у девушки брата возникла идея пообщаться с духами. Тут же достали с чердака спиритическую доску и начался сеанс.
(Примечание: то, что обычно мы рисуем на листе ватмана для общения с духами, здесь можно найти в супермаркетах в отделе настольных игр, называется это "ouija board". В набор входит пластиковый треугольник с линзой посередине. Предполагается, что в линзе оказывается буква, которую показывает дух.Также есть существенное различие между целью спиритического сеанса в наших странах и здесь: у нас, в основном, спрашивают духа о будущем, здесь же пытаются ему как-то помочь, задают вопрос: могу ли я что-то сделать для тебя?)
Сеанс проходил ни шатко, ни валко, просто как игра в карты, чтобы убить время. Все были в расслабленном состоянии и особо никто ничего не хотел и ни во что не верил, поэтому после пары попыток держать треугольник остались только девушка брата и я. Девушка все надеялась пообщаться с духом, я же участвовал из вежливости, не оставлять же ее одну. Вдруг треугольник заметался по доске хаотично, а потом начал быстро, очень быстро писать. Мы с этой девушкой не успевали за ним, то у одного, то у другой периодически треугольник буквально убегал из-под пальцев. Стало жутковато.
Дух назвал свое имя. И еще много чего. Звали его Джейкоб Валтер. Приехал он с другом из Миннесоты сюда, в Калифорнию на сезонные работы по сбору апельсинов, в надежде подзаработать деньжат, и был убит. Джейкоб сообщил, где закопано его тело, что там, недалеко от этого места, лежит его куртка. Сказал, что в полиции заведено дело об его изчезновении, продиктовал номер криминального кейса... На этом этапе дух попросил убрать девушку свои руки. Та была только рада. Треугольник по-прежнему бегал по доске, как ненормальный, она не успевала, происходили заминки и путаница в буквах, а дух явно был нетерпелив. Девушка села с блокнотом фиксировать информацию. Джейкоб продиктовал номер телефона матери, назвал ее имя: Нэнси Валтер, просил позвонить ей и рассказать о том, что случилось. А произошла довольно банальная история: два друга поехали подзаработать денег, а в конце сезона, когда почти вся сумма была на руках, друг убил Джейкоба и забрал его деньги себе...
Треугольник продолжал лихорадочно бегать по доске и что-то писать, но тут уж нервы мои не выдержали и я отбросил и доску, и треугольник. Друзья, наблюдавшие это все действо, сидели с выпучеными глазами. В комнате воцарилась гробовая тишина. Ничего себе, за хлебушком сходил! Провел вечер в кругу друзей, блин! Размышлял я об этой истории несколько дней, выходило довольно абсурдно. Никогда до этого я спиритизмом не занимался, это был мой первый опыт, боевое крещение, так сказать. И что теперь делать? Поверить во все это, значит, принять правила игры. Ну, хорошо, предположим, звоню я в полицию, сообщаю номер дела и говорю, что знаю, что человека убили, знаю его имя и где зарыто тело. А дальше что? Последует вопрос, откуда информация, а я такой, так вот же Джейкоб мне лично сообщил. Что сделает полиция? Правильно, арестует меня по подозрению в убийстве. И даже если предположить, что все друзья мои подтвердят, каким путем была получена информация, то и они могут пойти как соучастники, а если все, присутствовавшие на сеансе. и докажут свое алиби на момент убийства Джейкоба, то могут и в психушку меня посадить. В общем, решил я молчать. Но покоя уже не было. А, может, я уже загнал себя со своими проблемами в какой-то психический угол, вот мне и напривиделось всякое... Так было бы думать проще и спокойнее. Если б не позвонила девушка брата и попросила приехать. Я заехал после работы. Зашел, спросил что случилось. Девушка провела меня в зал, вот, говорит, доска лежит на полу. В третий раз. После сеанса она отнесла доску назад на чердак, а утром доска оказалась в зале. Ладно, может, думала, что отнесла, не проблема, отнесу сейчас. Через пару дней доска опять лежала на полу в зале. Подумала, что ее парень (мой брат) прикалывается, опять отправила доску на чердак. Это уже третий раз и парень клянется, что ни при чем. Вообще не смешно. Вынесли доску на двор и сожгли к свиньям. А еще через несколько дней я не выдержал и позвонил по телефону, который оставил Джейкоб. Трубку взяла женщина. Я попросил к телефону Нэнси Валтер. Женщина ответила, что это она. Я повесил трубку. По той же причине, что и не сообщил в полицию. И еще. Как сказать матери, что сын ее убит? И как объяснить, откуда я это знаю?
Вот и все. Такая вот история. Прошло уже почти 20 лет, дело старое, острота ощущений стерлась, все успокоилось, жизнь наладилась, но иногда, вспоминая эту историю, хочется набраться духу, порыться в коробках в гараже, отыскать старый блокнот с желтыми листами, позвонить в полицию и узнать, как же закончилось это дело, отыскали ли убийцу, подтвердилась ли информация, сообщенная духом Джейкоба, ведь прошло уже почти 20 лет и бояться нечего. Дело старое".

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12 by ТиграПросмотров: 590Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Спиритический сеанс убийство Доска Призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eulalia
Сегодня, 12:14
+4
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 403
Кошмарики...Меня бы совесть замучала знать и молчать, можно было бы на крайняк с матерью парня поговорить с глазу на глаз, спросить, с каким другом уезжал сын, ну и дальше полиции прижать этого друга, как-то так, есть же возможность анонимно сообщить инфу.
P.S. Насколько мне известно, после таких сеансов с доской нужно завершать ритуал полностью и выгонять вызванных духов, не?
Вот и появлялась доска в неположенном месте, дух не договорил до конца.
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#2 написал: Долгопят
Сегодня, 12:18
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 586
Вот спасибо! Умеете Вы увлечь!
Я вот что заметила, много у американцев духов- бродяг.И на контакт они так резво выходят.
И знаете, можно было бы усомниться в рассказе, если бы не одно НО. Мужик повел себя в данной ситуации крайне адекватно.Он просто забил.Со стороны духа это, конечно, выглядит не по- товарищески, но с нашей стороны- все правильно.Что ты в участке будешь блеять? "..ЫЫЫЫ,дяденьки, я не при делах, это все девушка брата начала,ыыы..! и носом шморгать.
Даже матери ничего толком не объяснишь, она сама же первая в полицию пойдет. Так что прав мужик, дело прошлое.
ПЛЮС!
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:47
+3
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Репутация: (185|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 595
Я про настолько общительных духов, ещё не слышал и не читал. Что Оливай, что Джейкоб этот... Соседка Ваша, как раз не знает на кого оставить Оливая при переезде. А Вы при очередной беседе за вином с сыром скажите - На Джейкоба:-) Оба гипер общительные, вот будут трындеть на пару da
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#4 написал: Тигра
Сегодня, 12:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 270
Цитата: МертвецкиЖив
Я про настолько общительных духов, ещё не слышал и не читал. Что Оливай, что Джейкоб этот... Соседка Ваша, как раз не знает на кого оставить Оливая при переезде. А Вы при очередной беседе за вином с сыром скажите - На Джейкоба:-) Оба гипер общительные, вот будут трындеть на пару da

Джейкоб случился 17-18 лет назад в Калифорнии, Оливай - 2 года назад в Орегоне, статистически не очень-то и много ?
Я вот что-то не могу отвязаться от одной мысли: а что если этот мой друг какой-то крутой проводник, что будет если пригласить его ко мне домой, поближе к Оливаю и попробовать провести спиритический сеанс, вдруг Оливай выйдет на связь? Стремновато, конечно. Но эксперимент будет чистый, друг про Оливая не знает.
Зарегистрирован: 7.10.2013
#5 написал: Бозкурт
Сегодня, 12:54
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 394
Ну всё логично.) Раз сеансы вызова духов проходят под лозунгом :"как я могу тебе помочь?" ,дух и обратился за помощью,а "помощники" в кусты.))Он настаивает ,а доску взяли да спалили.))
У меня возникла ассоциация со случаем из детства.Был у меня дядя,младший брат отца. Как-то он наплёл мне,что отвезёт меня погулять в горы,горный ручей покажет и поедем мы: я,он и мой отец ,рано утром.Завтра.Я развесила уши,соскакиваю утром собираться в дорогу,а мама мне говорит:"а он уехал уже ,домой,в село." Меня еле успокоили.Потом я слышала ,как мама выговаривала отцу,опять ,мол,Юрка наобещал,что за привычка? Потом постарше я уже понимала,что просто человек такой.Обещалкин. Просто терпеть не могу,когда вызываются что-то сделать ,а потом начинают мямлить :" как,да почему..." Ну это не к истории ,а мысли по ходу. )
Молодцы американцы.Зовут ,кто придёт.А у нас всё классикам да поэтам покоя не дают.То Пушкина призовут,то Высоцкого.Дёргают туда-сюда.)) Вобще,ни разу не пробовала ни гадать с помощью духов ни вызывать их.Вызову ,а он возьми да притащись и что мне с ним делать,что я ему скажу :"здрасьте Александр Сергеич,я Вас выдернула чтоб спросить сколько я лет на свете проживу ,да когда замуж выйду."))На кой ляд оно мне надо ,когда -нибудь да приставлюсь ,замуж уж как-нибудь...))А обратно его отправить :"спасибо,можете идти ,мне тут просто развлечься и уточнить пару вопросов.Спите себе спокойно!")) Поэтому я не лезу туда, в чём мало разбираюсь,тем более с целью забавы. Меньше головной боли.)
Плюс за интересную историю.+
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 13:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (185|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 595
Цитата: Тигра
Цитата: МертвецкиЖив
Я про настолько общительных духов, ещё не слышал и не читал. Что Оливай, что Джейкоб этот... Соседка Ваша, как раз не знает на кого оставить Оливая при переезде. А Вы при очередной беседе за вином с сыром скажите - На Джейкоба:-) Оба гипер общительные, вот будут трындеть на пару da

Джейкоб случился 17-18 лет назад в Калифорнии, Оливай - 2 года назад в Орегоне, статистически не очень-то и много ?
Я вот что-то не могу отвязаться от одной мысли: а что если этот мой друг какой-то крутой проводник, что будет если пригласить его ко мне домой, поближе к Оливаю и попробовать провести спиритический сеанс, вдруг Оливай выйдет на связь? Стремновато, конечно. Но эксперимент будет чистый, друг про Оливая не знает.

Если что, я не виноват, что натолкнул на эту идею:-) Дошутился вот. Нет, лучше все-таки про всякие истории слушать, сидя за столом, попивая винца с сыром, а не ввязываться во все это 316
Оливай, не Оливай, а лучше наливай:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#7 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 13:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (755|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 497
Цитата: МертвецкиЖив
Цитата: Тигра
Цитата: МертвецкиЖив
Я про настолько общительных духов, ещё не слышал и не читал. Что Оливай, что Джейкоб этот... Соседка Ваша, как раз не знает на кого оставить Оливая при переезде. А Вы при очередной беседе за вином с сыром скажите - На Джейкоба:-) Оба гипер общительные, вот будут трындеть на пару da

Джейкоб случился 17-18 лет назад в Калифорнии, Оливай - 2 года назад в Орегоне, статистически не очень-то и много ?
Я вот что-то не могу отвязаться от одной мысли: а что если этот мой друг какой-то крутой проводник, что будет если пригласить его ко мне домой, поближе к Оливаю и попробовать провести спиритический сеанс, вдруг Оливай выйдет на связь? Стремновато, конечно. Но эксперимент будет чистый, друг про Оливая не знает.

Если что, я не виноват, что натолкнул на эту идею:-) Дошутился вот. Нет, лучше все-таки про всякие истории слушать, сидя за столом, попивая винца с сыром, а не ввязываться во все это 316
Оливай, не Оливай, а лучше наливай:-)

Ахахаха, в любой непонятной ситуации - наливай! wink

История интересная. Но я бы не удержалась, попыталась бы разобраться в ситуации. Неспроста же этот дух заговорил о себе, ему нужна была помощь. Неупокоенная душа.
По поводу общительности американских духов, так оно и понятно, американцы сами по себе довольно общительные и контактные).
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#8 написал: Долгопят
Сегодня, 13:54
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 586
Цитата: Бозкурт
А у нас всё классикам да поэтам покоя не дают.

Это потому что у нас публика интеллигентная bowtie
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#9 написал: Alice East
Сегодня, 15:01
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Двоякие ощущения. С одной стороны - типичная человеческая реакция , с другой - не знаю, как можно знать такую информацию и не сделать попыток помочь.
Зарегистрирован: 7.10.2018
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