Дело старое

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 11:12

Тигра Просмотров: 590 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 11:12 by

Вдохновленная вашими отзывами об Оливае и, пока я не впала в очередную кому лени, поделюсь историей, которую мне рассказали год назад, и к которой в памяти я возвращаюсь время от времени, пытаясь понять, как такое могло произойти.Есть у меня друг и партнер по совместительству, ездили мы как-то по делам бизнеса в другой штат на машине, дорога длинная, коротали время, разговаривая. Проезжаем мимо апельсиновых садов. Время сбора урожая: ветви деревьев сгибаются под тяжестью плодов, закат красит небо в оранжевый цвет, вид шикарный! Я и говорю: "Какая монументальная и идиллистическая картина! Райский пейзаж!". Тут мне партнер и отвечает, мол, да, только иногда в этих садах происходят совсем не райские сюжеты. На мой вопросительный взгляд, вздыхает и молчит. Я за рулем была, моя очередь, говорю: правило такое - я веду машину, ты меня развлекаешь разговором, ты - ведешь - я говорю, так что рассказывай. Помялся и начал рассказ:"Давно это было, я тогда только с женой развелся, стресса было много, потерял все, что имел - работу, дом, остался практически на улице с дочкой, носился, как бобик, пытаясь устроить достойную жизнь ребенку, землю носом рыл, чтоб сделать ее жизнь приемлимой. Ну, разумеется, уставал, взвинчен был до предела, света белого не видел, работал, не поднимая головы. И тут, совершенно неожиданно, у меня образовался вечер пятницы не занятый, дочку бабушка на выходные забрала, завтра на работу не надо. Подумал я, что не виделся с братом уже очень давно и решил заехать к нему. Приезжаю, у него сидит пара общих старых приятелей и девушка его, пивко потягивают, расслабляются после рабочей недели, разговаривают, смеются. И так мне грустно стало, что я в своем личном цейтноте уже даже и забыл, как это - сидеть с друзьями, расслабляться и ни о чем серьезном не переживать, так мне остро захотелось стать частью этой жизни хоть на немного, хоть на один вечер...На каком-то этапе у девушки брата возникла идея пообщаться с духами. Тут же достали с чердака спиритическую доску и начался сеанс.(Примечание: то, что обычно мы рисуем на листе ватмана для общения с духами, здесь можно найти в супермаркетах в отделе настольных игр, называется это "ouija board". В набор входит пластиковый треугольник с линзой посередине. Предполагается, что в линзе оказывается буква, которую показывает дух.Также есть существенное различие между целью спиритического сеанса в наших странах и здесь: у нас, в основном, спрашивают духа о будущем, здесь же пытаются ему как-то помочь, задают вопрос: могу ли я что-то сделать для тебя?)Сеанс проходил ни шатко, ни валко, просто как игра в карты, чтобы убить время. Все были в расслабленном состоянии и особо никто ничего не хотел и ни во что не верил, поэтому после пары попыток держать треугольник остались только девушка брата и я. Девушка все надеялась пообщаться с духом, я же участвовал из вежливости, не оставлять же ее одну. Вдруг треугольник заметался по доске хаотично, а потом начал быстро, очень быстро писать. Мы с этой девушкой не успевали за ним, то у одного, то у другой периодически треугольник буквально убегал из-под пальцев. Стало жутковато.Дух назвал свое имя. И еще много чего. Звали его Джейкоб Валтер. Приехал он с другом из Миннесоты сюда, в Калифорнию на сезонные работы по сбору апельсинов, в надежде подзаработать деньжат, и был убит. Джейкоб сообщил, где закопано его тело, что там, недалеко от этого места, лежит его куртка. Сказал, что в полиции заведено дело об его изчезновении, продиктовал номер криминального кейса... На этом этапе дух попросил убрать девушку свои руки. Та была только рада. Треугольник по-прежнему бегал по доске, как ненормальный, она не успевала, происходили заминки и путаница в буквах, а дух явно был нетерпелив. Девушка села с блокнотом фиксировать информацию. Джейкоб продиктовал номер телефона матери, назвал ее имя: Нэнси Валтер, просил позвонить ей и рассказать о том, что случилось. А произошла довольно банальная история: два друга поехали подзаработать денег, а в конце сезона, когда почти вся сумма была на руках, друг убил Джейкоба и забрал его деньги себе...Треугольник продолжал лихорадочно бегать по доске и что-то писать, но тут уж нервы мои не выдержали и я отбросил и доску, и треугольник. Друзья, наблюдавшие это все действо, сидели с выпучеными глазами. В комнате воцарилась гробовая тишина. Ничего себе, за хлебушком сходил! Провел вечер в кругу друзей, блин! Размышлял я об этой истории несколько дней, выходило довольно абсурдно. Никогда до этого я спиритизмом не занимался, это был мой первый опыт, боевое крещение, так сказать. И что теперь делать? Поверить во все это, значит, принять правила игры. Ну, хорошо, предположим, звоню я в полицию, сообщаю номер дела и говорю, что знаю, что человека убили, знаю его имя и где зарыто тело. А дальше что? Последует вопрос, откуда информация, а я такой, так вот же Джейкоб мне лично сообщил. Что сделает полиция? Правильно, арестует меня по подозрению в убийстве. И даже если предположить, что все друзья мои подтвердят, каким путем была получена информация, то и они могут пойти как соучастники, а если все, присутствовавшие на сеансе. и докажут свое алиби на момент убийства Джейкоба, то могут и в психушку меня посадить. В общем, решил я молчать. Но покоя уже не было. А, может, я уже загнал себя со своими проблемами в какой-то психический угол, вот мне и напривиделось всякое... Так было бы думать проще и спокойнее. Если б не позвонила девушка брата и попросила приехать. Я заехал после работы. Зашел, спросил что случилось. Девушка провела меня в зал, вот, говорит, доска лежит на полу. В третий раз. После сеанса она отнесла доску назад на чердак, а утром доска оказалась в зале. Ладно, может, думала, что отнесла, не проблема, отнесу сейчас. Через пару дней доска опять лежала на полу в зале. Подумала, что ее парень (мой брат) прикалывается, опять отправила доску на чердак. Это уже третий раз и парень клянется, что ни при чем. Вообще не смешно. Вынесли доску на двор и сожгли к свиньям. А еще через несколько дней я не выдержал и позвонил по телефону, который оставил Джейкоб. Трубку взяла женщина. Я попросил к телефону Нэнси Валтер. Женщина ответила, что это она. Я повесил трубку. По той же причине, что и не сообщил в полицию. И еще. Как сказать матери, что сын ее убит? И как объяснить, откуда я это знаю?Вот и все. Такая вот история. Прошло уже почти 20 лет, дело старое, острота ощущений стерлась, все успокоилось, жизнь наладилась, но иногда, вспоминая эту историю, хочется набраться духу, порыться в коробках в гараже, отыскать старый блокнот с желтыми листами, позвонить в полицию и узнать, как же закончилось это дело, отыскали ли убийцу, подтвердилась ли информация, сообщенная духом Джейкоба, ведь прошло уже почти 20 лет и бояться нечего. Дело старое".

Ключевые слова: Спиритический сеанс убийство Доска Призрак авторская история

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