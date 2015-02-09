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Истории из жизни

Кто-то в доме ходит...

Этот случай произошёл с моими родителями давно, лет тридцать назад.
Буду рассказывать от лица моей мамы, так как она и поведала мне эту историю:

"Мы вернулись с магазина, зашли в подъезд, вставили ключ в замочную скважину, но открыть дверь у нас не получилось. И так пытались, и сяк пытались, но не открывается и все, как заколдованная.
Потратив на тщетные попытки минут пять, мы просто встали немного отдохнуть. Ну, стоим, делимся соображениями: почему же замок не поддаётся? И тут, замолчав на некоторое мгновение, мы услышали звуки, исходящие из нашей квартиры.
Встали поближе к двери, уши приложили и слышим, что там кто-то ходит по квартире и чего-то там делает. Шарит там по полкам или что-то в этом роде.

Ну, мы, конечно, подумали, что это вор там шарит. Постучались к соседке, чтобы милицию вызвать. Она открыла нам дверь, мы рассказали ей о случившемся, и она сказала нам, что не слышала, что кто-то заходил в нашу квартиру (у неё дверь входная тонкая - через неё все хорошо слышно, что в подъезде происходит). Мы удивились этому. Предложили соседке послушать через её стенку, что там происходит...

Замерев, мы слушали, что в нашей квартире кто-то хозяйничает. Это продолжалось минут 5-7 и потом все - тишина. Мы послушали ещё минут 10 и, набравшись смелости, решили в квартиру все втроём зайти.
С первой же попытки дверь открылась. Заходим в квартиру, но там никого, а окна все закрыты. Мы все втроём очень удивились и пожали плечами.
Вещи, кстати, не поменяли своего положения".

Кто там бродил? До сих пор этот случай остаётся загадкой... Вот такое дело. Явно, конечно, что без мистики тут никак не обошлось.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:37
Сегодня, 21:37 by SibiryakПросмотров: 237Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Квартира соседка шум в квартире нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 21:49
+5
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 875
Чего-то эта история на ночь глядя жути напустила. Вроде всё просто, но не по себе становится от подобных вещей. +++

Был у меня такой случай. В январе 2015 года я приболел и от нечего делать читал с утра и до вечера местные истории. Дочитался до того, что стал от каждого шороха вздрагивать. Время половина десятого вечера, и тут в соседней комнате раздается жуткий грохот, от которого меня чуть кондратий не посетил. Оказалось, со стены упали сразу две картины, как будто специально, как по заказу) Но что удивительно, на них не осталось ни одной царапины и рамки даже не разбились. С тех пор я так много мистики не читаю, особенно на ночь)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 22:19
+1
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Комментариев: 2 196
Я читала историю, что даже незапертая дверь не открывалась. А открылась, когда тихонько постучались и назвались.
Сама пару раз не смогла дверь открыть. Оказалось, что не той стороной ключ засунула joy . А ведь была в полной уверенности …
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Asheera
Сегодня, 22:51
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 299
Conjure one, +100500 Вам за комментарий grinning Вы тут не один такой))))
История и правда жутковатая. Плюс от меня.

Сильновато для полтергейста.
На такое способен дубль-тело сновидения сильного мага, только на что ему шариться по квартирам обывателей? Нет такому резона.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#4 написал: Levvv
Сегодня, 23:28
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 295
Тридцать лет назад? Это был КГБ.
Зарегистрирован: 5.03.2016
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