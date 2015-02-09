Кто-то в доме ходит...Этот случай произошёл с моими родителями давно, лет тридцать назад.
Буду рассказывать от лица моей мамы, так как она и поведала мне эту историю:
"Мы вернулись с магазина, зашли в подъезд, вставили ключ в замочную скважину, но открыть дверь у нас не получилось. И так пытались, и сяк пытались, но не открывается и все, как заколдованная.
Потратив на тщетные попытки минут пять, мы просто встали немного отдохнуть. Ну, стоим, делимся соображениями: почему же замок не поддаётся? И тут, замолчав на некоторое мгновение, мы услышали звуки, исходящие из нашей квартиры.
Встали поближе к двери, уши приложили и слышим, что там кто-то ходит по квартире и чего-то там делает. Шарит там по полкам или что-то в этом роде.
Ну, мы, конечно, подумали, что это вор там шарит. Постучались к соседке, чтобы милицию вызвать. Она открыла нам дверь, мы рассказали ей о случившемся, и она сказала нам, что не слышала, что кто-то заходил в нашу квартиру (у неё дверь входная тонкая - через неё все хорошо слышно, что в подъезде происходит). Мы удивились этому. Предложили соседке послушать через её стенку, что там происходит...
Замерев, мы слушали, что в нашей квартире кто-то хозяйничает. Это продолжалось минут 5-7 и потом все - тишина. Мы послушали ещё минут 10 и, набравшись смелости, решили в квартиру все втроём зайти.
С первой же попытки дверь открылась. Заходим в квартиру, но там никого, а окна все закрыты. Мы все втроём очень удивились и пожали плечами.
Вещи, кстати, не поменяли своего положения".
Кто там бродил? До сих пор этот случай остаётся загадкой... Вот такое дело. Явно, конечно, что без мистики тут никак не обошлось.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:37
Сегодня, 21:37 by SibiryakПросмотров: 237Комментарии: 4
Ключевые слова: Квартира соседка шум в квартире нечто авторская история