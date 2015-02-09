Кто-то в доме ходит...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:37

Sibiryak Просмотров: 237 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 21:37 by

Этот случай произошёл с моими родителями давно, лет тридцать назад.Буду рассказывать от лица моей мамы, так как она и поведала мне эту историю:"Мы вернулись с магазина, зашли в подъезд, вставили ключ в замочную скважину, но открыть дверь у нас не получилось. И так пытались, и сяк пытались, но не открывается и все, как заколдованная.Потратив на тщетные попытки минут пять, мы просто встали немного отдохнуть. Ну, стоим, делимся соображениями: почему же замок не поддаётся? И тут, замолчав на некоторое мгновение, мы услышали звуки, исходящие из нашей квартиры.Встали поближе к двери, уши приложили и слышим, что там кто-то ходит по квартире и чего-то там делает. Шарит там по полкам или что-то в этом роде.Ну, мы, конечно, подумали, что это вор там шарит. Постучались к соседке, чтобы милицию вызвать. Она открыла нам дверь, мы рассказали ей о случившемся, и она сказала нам, что не слышала, что кто-то заходил в нашу квартиру (у неё дверь входная тонкая - через неё все хорошо слышно, что в подъезде происходит). Мы удивились этому. Предложили соседке послушать через её стенку, что там происходит...Замерев, мы слушали, что в нашей квартире кто-то хозяйничает. Это продолжалось минут 5-7 и потом все - тишина. Мы послушали ещё минут 10 и, набравшись смелости, решили в квартиру все втроём зайти.С первой же попытки дверь открылась. Заходим в квартиру, но там никого, а окна все закрыты. Мы все втроём очень удивились и пожали плечами.Вещи, кстати, не поменяли своего положения".Кто там бродил? До сих пор этот случай остаётся загадкой... Вот такое дело. Явно, конечно, что без мистики тут никак не обошлось.

Ключевые слова: Квартира соседка шум в квартире нечто авторская история

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