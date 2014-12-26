Странный человек или смещение времени

Nik_dk Просмотров: 368 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 19:21 by

Надеюсь, предлагаемая история будет вам интересна. Когда о ней вспоминаю, хочу понять, что это было…Мое детство прошло в Украине, в городе, который до сих пор вспоминаю с теплотой. Жили мы на окраине. Для нас, малышей, школа была «водоразделом» и за нее мы, как правило, не ходили. За ней было несколько домов, почта и магазин, а еще кирпичный завод и остановка автобуса, чтобы ехать в центр.Наш уголок — 2 пятиэтажки, 2 четырехэтажки, магазин, кафе и немного частного сектора. Школа была небольшой, кажется, 1939 года постройки. Ее отделяла кирпичная стена от булыжной мостовой, ведущей на тыльное КПП одной из воинских частей города. Так подробно указала для того, чтобы вы, уважаемые читатели, поняли, что посторонних людей у нас быть не могло. Все друг друга знали, тем более, 5-тиэтажки были ДОСами (домами офицерского состава). В кафе тоже были только «свои» — обедали там офицеры, живущие далеко от части.В то лето я была уже большой девочкой – окончила первый класс. Мама послала меня в магазин за школой, за какой-то мелочью. Пройти надо было метров 200, не больше. Идти надо было или через школьный двор или за школой, между стеной-забором и мостовой. Не знаю почему, выбрала второй вариант (метров на 50 дальше).Шла одна, никого не видела, людей не было. Не доходя метров 10 до соединения дорог (моей и выхода через школьный двор), увидела странного человека. Даже сейчас пол сложно определить. Роста он был где-то около 180 см, спутанные волосы по плечи, русые, чем ближе к корням – тем становились темнее, у корней – темно-русые. Одет был в какое-то тряпье, сложно описать. Точно помню юбку (или что-то похожее) до середины бедра. Далее ноги были голые, мускулистые. Обувь не помню. По-детски, испугалась этого человека, но и привлекал меня он тоже. На меня он не обратил внимания, занят был едой. И в этом была самая большая странность: одной рукой держал, а другой – отламывал хлеб. Обычный белый хлеб «кирпичиком», какой тогда у нас продавался. От булки оставалось чутьбольше половины. Я бегом пробежала мимо него, побывала в магазине, возвращаясь, хотела еще раз на него посмотреть, но человека уже не было (исчез за несколько минут).По возвращении домой рассказала маме. Она мне поверила, но запретила ходить за школой, только через школьный двор. Интересно, что никто и никогда, пока мы там жили, с этим человеком не сталкивался, никаких разговоров не было. Это было лето 1986 года. Съемок никаких не было, об этом стало бы всем известно. Да и человек был один. Места у нас там были некрасивые, снимать нечего. А если путешественник во времени, то нужно было иметь советские деньги.Автор: Маргарита.

Ключевые слова: Улица странный человек путешественник во времни из паралльного мира

Другие, подобные истории: