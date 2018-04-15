Домовой на кровати

Сделано_в_СССР Просмотров: 519 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 11:51 by

О домовых, леших, русалках и прочей нечисти мы слышим с детства из уст матерей и бабушек, из сказок на ночь. Их существование кажется загадочным, а появление маловероятным. Пока не произойдет встреча с одним из них...Такая встреча произошла и в моей жизни. С домовым. Было это в 2015 году. Жили мы тогда в деревне под Оренбургом в частном доме моей матери. Дом этот строил ещё при жизни мой отец. И выросло в этом доме четверо детей: две моих сестры, мой брат и я. А потом и моя семья стала проживать в этом доме.О существовании ещё одного члена семьи мы, конечно, догадывались. Часто домовой то играл с котом, то донимал его. Коту Ваське пару раз доставалось от него. Мы не понимали, что случилось с котом, почему он перепрыгивает с места на место, почему так злиться и издает такие не кошачьи звуки.Но однажды ночью я сама ощутила это на себе – оцепенение и страх.В ту ночь я с грудным сыном Максимом спала. Дочка сладко сопела в своей кроватке. Мужа дома не было. В то время Артём работал вахтами, ездил в соседнюю область на заработки. Мама спала в другой комнате.Была, наверное, уже глубокая ночь. Я проснулась от мысли, что кто-то карабкается на кровать, пытается залезть. Но от ужаса, охватившего тело, не смогла даже поджать ноги.Было очевидно, что это не кот. Васька не любил ластиться, никогда не ложился на кровать. Да и в ту ночь, как и всё летние ночи, он не ночевал дома, предпочитая душному комнатному воздуху прохладную землю под малиновым кустом. У меня не было сомнения, кто там барахтается в ногах. Я понимала, что кот приземляется на лапы мягко и на кровать бы он прыгнул. Но это было нечто другое, именно барахтанье.Домовой с трудом пытался влезть на кровать, делая новую и новую попытку. Наконец, всё-таки влез.Моё тело оцепенело, я только видела этот волосатый комок. Ростом он был примерно 25 сантиметров, с длинной тёмной шерстью, казалось бурой. Из-под шерсти были видны небольшие ножки.Я кричала от ужаса и страха за ребенка, лежащего рядом, пыталась обнять Максимку. Но через пару секунд, которые казались вечностью, я поняла, что не издаю ни звука. Пошевелить рукой, чтоб обнять и защитить ребенка, я не могла, тело не слушалось.Я так и осталась лежать неподвижно на спине в том положении, в котором меня и застал домовой. Он смотрел на меня, а я на спящего рядом сына. Хотелось схватить ребёнка и вскочить с кровати, но попытки приподняться или перевернуться на бок остались безрезультатны.Что теперь делать, что сделает этот волосатый комок, смотрящий в мою сторону? Да, он смотрел на меня, хотя глаз в тусклом свете ночника и в этой длинной шерсти было не разглядеть, но ощущения меня точно не подводили. Эта неизвестность пугала, становилось ещё страшнее.Потом я стала думать о том, что знаю, кто это. Ведь это домовой. Он живёт у нас в доме. Мы видели его фигуру и раньше, мелькнувшую то там, то тут, но каждый раз говорили себе, что показалось или померещилось. Это тот домовой, который играет с котом, живёт в нашем доме и раньше никак не вредил домочадцам.Понемногу я стала успокаиваться. Домовой же просто молча сидел, а потом стал слазить с кровати. Волосатый комочек опустился на ножки и исчез за спинкой. В эту же секунду оцепенение прошло, сердце перестало так рваться из груди и даже стало спокойно. Подумалось, что домовой не хотел причинить вред. Но зачем залез тогда на кровать, зачем смотрел на нас?Автор - Мария Филиппова.

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