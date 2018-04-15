Домовой на кровати

Домовой на кроватиО домовых, леших, русалках и прочей нечисти мы слышим с детства из уст матерей и бабушек, из сказок на ночь. Их существование кажется загадочным, а появление маловероятным. Пока не произойдет встреча с одним из них...
Такая встреча произошла и в моей жизни. С домовым. Было это в 2015 году. Жили мы тогда в деревне под Оренбургом в частном доме моей матери. Дом этот строил ещё при жизни мой отец. И выросло в этом доме четверо детей: две моих сестры, мой брат и я. А потом и моя семья стала проживать в этом доме.
О существовании ещё одного члена семьи мы, конечно, догадывались. Часто домовой то играл с котом, то донимал его. Коту Ваське пару раз доставалось от него. Мы не понимали, что случилось с котом, почему он перепрыгивает с места на место, почему так злиться и издает такие не кошачьи звуки.
Но однажды ночью я сама ощутила это на себе – оцепенение и страх.
В ту ночь я с грудным сыном Максимом спала. Дочка сладко сопела в своей кроватке. Мужа дома не было. В то время Артём работал вахтами, ездил в соседнюю область на заработки. Мама спала в другой комнате.
Была, наверное, уже глубокая ночь. Я проснулась от мысли, что кто-то карабкается на кровать, пытается залезть. Но от ужаса, охватившего тело, не смогла даже поджать ноги.
Было очевидно, что это не кот. Васька не любил ластиться, никогда не ложился на кровать. Да и в ту ночь, как и всё летние ночи, он не ночевал дома, предпочитая душному комнатному воздуху прохладную землю под малиновым кустом. У меня не было сомнения, кто там барахтается в ногах. Я понимала, что кот приземляется на лапы мягко и на кровать бы он прыгнул. Но это было нечто другое, именно барахтанье.
Домовой с трудом пытался влезть на кровать, делая новую и новую попытку. Наконец, всё-таки влез.
Моё тело оцепенело, я только видела этот волосатый комок. Ростом он был примерно 25 сантиметров, с длинной тёмной шерстью, казалось бурой. Из-под шерсти были видны небольшие ножки.
Я кричала от ужаса и страха за ребенка, лежащего рядом, пыталась обнять Максимку. Но через пару секунд, которые казались вечностью, я поняла, что не издаю ни звука. Пошевелить рукой, чтоб обнять и защитить ребенка, я не могла, тело не слушалось.
Я так и осталась лежать неподвижно на спине в том положении, в котором меня и застал домовой. Он смотрел на меня, а я на спящего рядом сына. Хотелось схватить ребёнка и вскочить с кровати, но попытки приподняться или перевернуться на бок остались безрезультатны.
Что теперь делать, что сделает этот волосатый комок, смотрящий в мою сторону? Да, он смотрел на меня, хотя глаз в тусклом свете ночника и в этой длинной шерсти было не разглядеть, но ощущения меня точно не подводили. Эта неизвестность пугала, становилось ещё страшнее.
Потом я стала думать о том, что знаю, кто это. Ведь это домовой. Он живёт у нас в доме. Мы видели его фигуру и раньше, мелькнувшую то там, то тут, но каждый раз говорили себе, что показалось или померещилось. Это тот домовой, который играет с котом, живёт в нашем доме и раньше никак не вредил домочадцам.
Понемногу я стала успокаиваться. Домовой же просто молча сидел, а потом стал слазить с кровати. Волосатый комочек опустился на ножки и исчез за спинкой. В эту же секунду оцепенение прошло, сердце перестало так рваться из груди и даже стало спокойно. Подумалось, что домовой не хотел причинить вред. Но зачем залез тогда на кровать, зачем смотрел на нас?
Автор - Мария Филиппова.
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Сегодня, 11:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 519Комментарии: 4
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