К вопросу о порчах, цыганках ну и тому подобному

Light_a_dark Просмотров: 826 Комментарии: 8 +14 Сегодня, 11:25 by

Есть у меня подруга Ира. Понятие "подруга" у нас свелось к тому, что мы знаем почти все тайны друг друга, и это только наши с ней тайны. Мы встречаемся очень редко, у каждой из нас своя жизнь, но периодически созваниваемся по телефону. Ну и на случай: "Мне нужна твоя помощь!" всегда отзываемся.Со свекровью у Иры отношения не заладились сразу. Ну не такую она хотела в жены своему сыну. Он ведь из городских, а она деревенская девка.Ира, перед самой свадьбой, когда были заколоты кабанчик и теленок для угощения приезжих, а погреб был заставлен купленными ящиками водки и вина, вдруг сказала своей маме: "Мама, я замуж не хочу. Свадьбы не будет."Что тут началось! Мать взмолилась: "Куда девать все продукты? Ты с ума сошла?" Родные и близкие её осаждали, как крепость, пока она не сдалась, и не сказала, что ладно, она согласна на свадьбу.Сама эта история произошла около 18 лет назад. К тому времени Ира почти не жила со своим мужем Валерой, так как он был на заработках в Польше, оттуда приезжал на пару дней, чтобы отдать часть денег и сразу исчезал. Помощи не было никакой, да еще и в моменты его приезда присутствовало «домашнее насилие» и Ира приняла для себя решение развестись со своим мужем. На руках у неё было две дочки-близняшки. Старшая дочь уже вышла замуж и жила отдельно. Девчонок Ира растила с помощью своих родственников.Узнав, что невестка подала на развод, свекровь вдруг активизировалась, стала приезжать к внучкам и привозить подарки, чего раньше никогда не было. И подарки были какие-то странные. Привезла 11 летним девочкам в подарок крем для лица, не детский, а для взрослых, привезла капроновые колготки черного цвета 4 размера. А Ира, да и её девчонки - худышки, каких поискать. Так же свекровь принесла огромную перьевую подушку и одеяло (новые с этикетками) для старшей внучки, хотя на свадьбу к ней не поехала, да и после свадьбы жизнью внучки и её семьи не интересовалась. Ира, привыкшая, что ей, кроме её родителей, никто из родственников мужа не помогал, была мягко сказать в шоке.Решив выяснить у гадалки причину активизации свекрови, да и про будущее узнать, Ира, найдя себе попутчиц, поехала к Бабке. Бабка ей доложила, что какая-то черная женщина в возрасте её ненавидит. И что эта женщина должна прийти к Ире в течение трех дней, но в дом её пускать ни под каким предлогом нельзя.Свекровь пришла на второй день. Она позвонила в домофон и сообщила, что это она. Ира набралась наглости и сказала, что она её в гости не звала, и дверь открывать не собирается. Свекрови пришлось уйти ни с чем.По глупости и наивности (да еще и по безденежью, что скрывать) я, Ира и еще одна наша близкая знакомая Света, решили, что вещи, принесенные свекровью для детей, мы можем со Светой разделить между собой, ни причинив себе никакого вреда. Я забрала две пары колготок огромного даже для меня размера (решила, что завяжу узлом, отрежу и буду носить под брюки), подушку, а Света одеяло.Через некоторое время мой муж, который прибрал подушку для себя, стал жаловаться на головные боли ночью. Позвонив подруге, я узнала, что Света тоже жаловалась, только на сыпь по телу. Свете её тетушка посоветовала вынести одеяло на улицу и со всей дури выбить одело выбивалкой. Проделав это, Света нам доложила, что сыпь больше не появлялась.Я тоже выбила подушку. Хорошо поколошматив её на балконе, решила провести обследование. Мной было обнаружено, что фабричный шов на подушке в одном углу подпорот, и сверху уже зашит обычной иголкой швом «через край». Я начала более детально ощупывать подушку пальцами и нашла то, что искала. В одном из углов обнаружились два камешка диаметром около 2 см. Распоров на подушке этот ручной шов, достав камешки, я позвонила Ире и рассказала ей об этом. Моя подруга прилетела ко мне очень быстро, сказав, что всё это надо срочно вынести на перекрёсток и выкинуть. Сложив нитку и камешки в бумажку, мы выдвинулись на ближайший перекресток. Бумажку с этим барахлом я несла в руке, фактически не сжимая, каково же было наше удивление, когда развернув её перед перекрестком, мы увидели вместо двух камешков кусочки непонятно чего, какого-то серого цвета. У меня в тот момент волосы на голове встали дыбом. Мы перебежали перекресток по диагонали, выбросив по пути это все на асфальт. Колготки просто сожгли в железной миске дома.На этом вроде все закончилось, голова у мужа перестала болеть, но я очень быстро поправилась на пару килограмм . Может Ирина свекровь хотела, когда принесла колготки большего размера, чтобы её внучки тоже чуть-чуть потолстели?Отпуск Ира провела с девочками у себя на родине, в деревне. По приезду рассказала, что однажды, когда она была во дворе, её через забор окликнула цыганка. Предложила погадать не за плату, а за «что-нибудь». Ира согласилась. Цыганка попросила принести ей свежее яйцо. Что-то пошептала над ним и сказала, что у Иры порча на смерть, и что она сможет её снять и вернуть всё зло назад тому человеку, который ей это сделал, если Ира отдаст подушку, которая просушивалась на улице. Ира согласилась. Цыганка разбила яйцо, внутри него, со слов моей подруги, был конский волос. Опять что-то пошептав, цыганка выкинула яйцо с волосом через дорогу, забрала подушку, десяток яиц и удалилась.Я тогда ещё над Ирой посмеялась, что её просто обманули, ну а так как в деревне подушек и яиц достаточно, то можно сказать, что она почти бесплатно посмотрела выступление одного актера.Ира развелась со своим супругом в первых числах декабря. 30 декабря ей позвонила свекровь и сообщила, что Валера внезапно умер от острой сердечной недостаточности.Только через полгода мы с ней вдруг вспомнили цыганку, которая обещала, что всё зло вернется к тому, кто его наслал.Р.S. Мы со Светой уговорили Иру все-таки сходить на похороны, проститься с бывшим, все-таки почти 20 лет прожили, трое детей, да и развелись они только несколько недель назад. Ира согласилась ехать только в том случае, если мы с ней поедем. Пришлось ехать за компанию. Зайдя в комнату, у гроба в ногах, мы увидели огромный венок с надписью: «От скорбящей жены и сына.»Ира у нас потом спросила: «А я кто тогда была все это время?»

Ключевые слова: Подруга порча подушка авторская история

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