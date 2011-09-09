Сон перед свадьбой

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:40

Cover Просмотров: 487 Комментарии: 2 +13 Вчера, 22:40 by

История реально случилась с сестрой моей подруги.Пять лет назад Лера (сестра подруги) встретила молодого человека, у них завязался бурный роман, а через пару месяцев он сделал ей предложение. Радости девушки не было предела, она цвела на глазах, все время напевала песни, всем улыбалась. Смотря на нее, вся семья нарадоваться не могла, да и парень им нравился: умный, красивый, работящий, Леру любит. В общем, дом был — полная чаша.К свадьбе готовились полным ходом: составляли меню, звали гостей, невеста платье покупала и все бы хорошо, если бы в ночь перед свадьбой Лере сон не приснился. «Снится мне, что мы по дороге едем, недалеко от моста, — сквозь слезы рассказывала она Насте (моя подруга), — вдруг машину занесло, шофер с управлением не справился, и мы перевернулись».— Ну не плачь, сестренка, это просто страха, — уговаривала Настя, — ничего страшного не случится.— Может, подождать немного, плохое у меня предчувствие, — поостереглась Лера.Тут вся семья кинулась убеждать девушку, мол, все эти сны просто страхи её, и все хорошо будет, не о чем ей волноваться, и Лера сдалась.Машина с женихом и невестой вперед поехала, а семья и друзья задержались (не все еще собрали, вот и отправили молодых вперед). Когда же родные подъезжали к тому месту, что снилось Лере, то увидели машины у кювета. Страх так и пронзил всех, выбежали они, а внизу машина перевернута, да врачи рядом суетятся, тела увозят.Жениха с невестой так и не откачали, водитель же чудом остался жив, хотя и пролежал месяц в реанимации, а Насте после этого Лера приснилась и сказала: «Говорила же, что повременить надо, ну, да ладно, мы с ним все равно вместе». Подруга после этого сна так и прорыдала весь день, еле успокоила. Она до сих пор этот день вспоминает с ужасом.Итог этой жуткой истории следующий. Похоронили молодых в соседних могилах и в свадебных нарядах. Не успели они пожениться, но, как Лера сказала, все равно вместе оказались.

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