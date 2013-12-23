Болтливый мертвец

Nik_dk Просмотров: 427 Комментарии: 4 +4 Вчера, 21:29 by

Ко мне не так давно обратились жильцы общежития за католической церковью. Адрес формально на Петра Алексеева, но по факту расположен на Курашова.Молодая пара сняла комнату, где в один из вечеров началось невероятное. Невидимый сожитель начал с ними разговаривать: мужской голос начал угрожать, комментировать действия и даже щипать хозяев. На одной из фотографий видно, что рука превратилась в сплошной синяк.Так же они слышали, что они не первые, кто столкнулся с этим призраком. Кстати, люди не алкаши и не наркоманы.Я прибыл на место; могу сказать, что энергетика здесь удручающая, и это самое подходящее место для всякой чертовщины. Жильцы с этого места съехали в ужасе.Автор: Trimid2.

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