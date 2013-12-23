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Истории из жизни / Страшные фото

Болтливый мертвец

Ко мне не так давно обратились жильцы общежития за католической церковью. Адрес формально на Петра Алексеева, но по факту расположен на Курашова.

Молодая пара сняла комнату, где в один из вечеров началось невероятное. Невидимый сожитель начал с ними разговаривать: мужской голос начал угрожать, комментировать действия и даже щипать хозяев. На одной из фотографий видно, что рука превратилась в сплошной синяк.

Так же они слышали, что они не первые, кто столкнулся с этим призраком. Кстати, люди не алкаши и не наркоманы.
Я прибыл на место; могу сказать, что энергетика здесь удручающая, и это самое подходящее место для всякой чертовщины. Жильцы с этого места съехали в ужасе.

Болтливый мертвец
Болтливый мертвец
Болтливый мертвец


Автор: Trimid2.
Источник.
Вчера, 21:29 by Nik_dkПросмотров: 427Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Якутия Якутск квартира полтергейст призрак

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:43
+2
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 71
Комментариев: 4 442
Иии? Вопрос повис в воздухе.
У нас, в Расеее матушке полно таких «удручающих мест». Но нечисть там обыкновенно иная.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: conjure one
Вчера, 22:50
+3
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Публикаций: 37
Комментариев: 2 418
Я прибыл на место; могу сказать, что энергетика здесь удручающая, и это самое подходящее место для всякой чертовщины. Жильцы с этого места съехали в ужасе.


Да из этого места и без всякой чертовщины сбежишь. tired_face
+++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:56
+1
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Репутация: (1499|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 442
Цитата: conjure one

Да из этого места и без всякой чертовщины сбежишь.

Бывает хуже места
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:02
+2
Группа: Журналисты
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Комментариев: 9 389
Жуткая жуть жутко щипала, в ужасе все от жути сбежали.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
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