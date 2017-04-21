Пакости домового

Lynx Просмотров: 263 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 16:24 by

А мы в прошлом году с мужем переехали на съемную квартиру. Незадолго до этого оттуда съехал молодой и холостой сын хозяйки, переехал к родителям, хотя любил погулять ночью с друзьями в квартире (по словам соседей). Потом жила молодая пара, тоже быстро съехали. Первые полтора месяца все было тихо. Потом приключения с домовым начались. Мы сразу не поняли, что это был домовой.Началось все однажды утром. Муж еще спал, я собиралась на работу. Причесывалась в ванной, а на плите завтрак разогревался. У меня были две небольшие красивые заколочки с камешками.Тут я услышала с кухни шипение, нужно было срочно выключить плиту. Прекрасно помню, как положила заколки на полочку.Возвращаюсь - заколок нет! Ну, подумала, что с собой на кухню забрала, да и на столе бросила, наверное. Обыскала всю кухню, под каждый шкаф заглянула (и потом, спустя месяцы, все время искала), обыскала всю ванную, все вещи - нет нигде. Ну, мужу рассказала, естественно. Он особого значения не придал, мол, сама задевала куда-то.Ага, живем дальше. Следующей пропажей оказалась целая пачка сигарет. Уйдя на работу, по дороге вспомнила, что сигареты дома, с собой оставалась полупустая пачка. Подумала, что хватит, вечером покупать не буду, так как дома есть. Муж такие не курит, да и у него самого свои есть, так что на него подозрения не падали.Прихожу домой - нет! Знаю точно, что не брала. Ситуация повторилась. Обыскали всю квартиру - нет. Впоследствии так и не нашли. Только после этой ситуации муж уже призадумываться начал, что же это такое происходит...Живем дальше. На работу я добиралась на трамвае. Купила проездной. Однажды решила надеть другую куртку, соответственно, все выложила из карманов, в том числе и проездной. Думаю, мол, утром переложу. Утром просыпаемся - нет проездного. Все есть, а проездного нет!Но это, как оказалось, были еще цветочки.Сразу хочу сказать, что на кухне, под мойкой, у нас стояло мусорное ведро (почти как у всех), это я его туда переставила. Когда мы вселялись, это место пустовало, а ведро было выставлено к стене. Я только потом догадалась, что предыдущие жильцы это сделали, наверное, по той же причине, что и я впоследствии. Там ОНО жило. В первые дни после заселения мы слышали оттуда странные звуки и шорохи, но, конечно, никого не находили, когда открывали дверцу.В феврале у меня умерла бабушка. Она жила в другой квартире, естественно. Вечером того же дня мы с мужем вернулись домой. Он всегда снимает все кольца и браслет и кладет их на стол. И тогда сделал то же самое.И тут резко перегорает лампочка в комнате, где мы сидим. Мы в первую очередь вкручиваем новую, но после этого все начинает искрить, выключатель заклинило, пробки вышибло, на полу под лампой валяются какие-то сгоревшие остатки.Зажгли свечку, сидим и думаем, что делать. И тут муж начинает всматриваться в сторону стола, где лежат его кольца. А одного кольца нет. В темноте со свечкой обыскали все. Думали, может, упало или зацепили. Нет. Обыскали все, смотрим снова на стол. И видим: у нас на глазах это кольцо появляется из ниоткуда! Вот такие мурашки по моему телу не ползали еще никогда!После этого и спать страшно стало, и одной дома находиться, и переехать срочно захотелось, что мы и сделали. Самое интересное, что когда вещи собирали и потом возвращались уже в пустую квартиру, чтобы сделать уборку, ничего из пропавших вещей так и не обнаружилось. И куда это все подевалось?!

Ключевые слова: Домовой переезд пропажа нечто странности квартира кольцо

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