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Истории из жизни

Пакости домового

А мы в прошлом году с мужем переехали на съемную квартиру. Незадолго до этого оттуда съехал молодой и холостой сын хозяйки, переехал к родителям, хотя любил погулять ночью с друзьями в квартире (по словам соседей). Потом жила молодая пара, тоже быстро съехали. Первые полтора месяца все было тихо. Потом приключения с домовым начались. Мы сразу не поняли, что это был домовой.

Началось все однажды утром. Муж еще спал, я собиралась на работу. Причесывалась в ванной, а на плите завтрак разогревался. У меня были две небольшие красивые заколочки с камешками.
Тут я услышала с кухни шипение, нужно было срочно выключить плиту. Прекрасно помню, как положила заколки на полочку.

Возвращаюсь - заколок нет! Ну, подумала, что с собой на кухню забрала, да и на столе бросила, наверное. Обыскала всю кухню, под каждый шкаф заглянула (и потом, спустя месяцы, все время искала), обыскала всю ванную, все вещи - нет нигде. Ну, мужу рассказала, естественно. Он особого значения не придал, мол, сама задевала куда-то.

Ага, живем дальше. Следующей пропажей оказалась целая пачка сигарет. Уйдя на работу, по дороге вспомнила, что сигареты дома, с собой оставалась полупустая пачка. Подумала, что хватит, вечером покупать не буду, так как дома есть. Муж такие не курит, да и у него самого свои есть, так что на него подозрения не падали.
Прихожу домой - нет! Знаю точно, что не брала. Ситуация повторилась. Обыскали всю квартиру - нет. Впоследствии так и не нашли. Только после этой ситуации муж уже призадумываться начал, что же это такое происходит...

Живем дальше. На работу я добиралась на трамвае. Купила проездной. Однажды решила надеть другую куртку, соответственно, все выложила из карманов, в том числе и проездной. Думаю, мол, утром переложу. Утром просыпаемся - нет проездного. Все есть, а проездного нет!

Но это, как оказалось, были еще цветочки.

Сразу хочу сказать, что на кухне, под мойкой, у нас стояло мусорное ведро (почти как у всех), это я его туда переставила. Когда мы вселялись, это место пустовало, а ведро было выставлено к стене. Я только потом догадалась, что предыдущие жильцы это сделали, наверное, по той же причине, что и я впоследствии. Там ОНО жило. В первые дни после заселения мы слышали оттуда странные звуки и шорохи, но, конечно, никого не находили, когда открывали дверцу.

В феврале у меня умерла бабушка. Она жила в другой квартире, естественно. Вечером того же дня мы с мужем вернулись домой. Он всегда снимает все кольца и браслет и кладет их на стол. И тогда сделал то же самое.
И тут резко перегорает лампочка в комнате, где мы сидим. Мы в первую очередь вкручиваем новую, но после этого все начинает искрить, выключатель заклинило, пробки вышибло, на полу под лампой валяются какие-то сгоревшие остатки.

Зажгли свечку, сидим и думаем, что делать. И тут муж начинает всматриваться в сторону стола, где лежат его кольца. А одного кольца нет. В темноте со свечкой обыскали все. Думали, может, упало или зацепили. Нет. Обыскали все, смотрим снова на стол. И видим: у нас на глазах это кольцо появляется из ниоткуда! Вот такие мурашки по моему телу не ползали еще никогда!

После этого и спать страшно стало, и одной дома находиться, и переехать срочно захотелось, что мы и сделали. Самое интересное, что когда вещи собирали и потом возвращались уже в пустую квартиру, чтобы сделать уборку, ничего из пропавших вещей так и не обнаружилось. И куда это все подевалось?!
Источник.
Сегодня, 16:24 by LynxПросмотров: 263Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Домовой переезд пропажа нечто странности квартира кольцо

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Комментарии

#1 написал: narsis
Сегодня, 16:34
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 9
Сигареты выкурил. Заколки подруге подарил. А вот зачем ему проездной?

История забавная, мистика присутсвует. Удачи вам на новом месте. Может надо было его задобрить? Ведь по ночам не душил. И перед смертью вашей бабушки не полал знака. +
Зарегистрирован: 21.04.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 17:19
0
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Репутация: (366|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 124
Как в мультике про Кузю, он тоже под мойкой жил)) а что все пугались то? Он же не хулиганил, ну тырил помаленьку, так ведь договориться можно или заявить о своём первенстве в квартире, где то на сайте есть вариант как это делается. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Татушка
Сегодня, 19:32
0
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Комментариев: 4
спасибо за историю+
Зарегистрирован: 16.07.2017
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 19:37
0
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Репутация: (2005|2)
Публикаций: 137
Комментариев: 2 913
А мой хулиганит так: спёр пару золотых серёжек - и не вернул. Радуюсь - хоть всё остальное оставил!
История +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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