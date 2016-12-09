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Истории из жизни

Защита от зла

Как-то поделилась с сотрудницей своими неприятностями. Каждый день что-нибудь да происходит странное и неприятное.

Та послушала и сказала, что еще ее бабушка говорила, что нужно, чтобы всегда на окне лежал чеснок, а лучше еще и над входной дверью повесить. Он будет препятствовать вхождению зла в дом, а заодно и нейтрализовать плохие мысли, пожелания и зависть пришедших в гости людей. Я начала смеяться, сотрудница не обиделась, а просто сказала: «А ты попробуй».

Я из любопытства (ну может где-то в глубине души даже верила, что все сработает) положила на подоконник головку чеснока, еще одну повесила над дверью, так чтобы не было видно. Мужу ничего не сказала, чтобы не поднял на смех.

Легли спать, и среди ночи я просыпаюсь от сильного стука в окно. Я не могла понять, что может стучать на седьмой этаж! Уже подумала, что горим и это пожарники, стала будить мужа, кричу, что кто-то стучит в окно. Он посмотрел на меня спросонья, как на сумасшедшую, но все же пошел на кухню, посмотреть. Я за ним. Включили свет, никого за окном нет, все тихо. Муж открыл окно, выглянул, все спят, тихо во дворе. Он говорит мне: «тебе плохой сон приснился?». Я говорю, что, наверное, приснилось. Но стук я слышала точно, могу поклясться.

К нам часто забегала соседка пенсионерка, то просто так, то чем-то угостить, а иногда и одолжить. Мне не очень приятно было с ней общаться, но как иначе, соседи ведь. И вот я заметила, что ее нет уже дней пять у нас. Пошла сама к ней, вдруг что случилось. Все нормально, говорит: «нет времени, вот вчера хотела забежать, но потом передумала, села смотреть сериал». Когда я рассказала об этом сотруднице, та сказала, что соседка никакая не ведьма, просто у нее плохая энергетика, а чеснок как бы чувствует плохих людей и не пускает их. Вот ей и не хочется к нам идти.

А в окно просто зло ломилось, а там защита стоит. Не знаю, верить или нет, но с тех пор прекратились все наши неурядицы, да и проблем стало меньше, с мужем почти не ссоримся. Чеснок на всякий случай не убираю, периодически заменяю на новый, вдруг накапливает плохую энергию.


Автор: Тамара.
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Вчера, 21:24 by Nik_dkПросмотров: 445Комментарии: 11
+8

Ключевые слова: Чеснок оберег защита зло окно стук соседка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:33
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (2052|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 096
Ага, чеснок, лук, перец жгучий, хрен туда же положить) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Летяга
Вчера, 21:40
+5
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 712
Комментариев: 8 231
И окно в квартире всего одно
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#3 написал: Asheera
Вчера, 21:58
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (256|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 822
А в окно просто зло ломилось,
yaaah
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#4 написал: Калина74
Вчера, 22:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: (244|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 565
Блажен кто верует. Храни вас чеснок ))) ... ну, раз помогает ))) Плюс
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#5 написал: marzzz
Вчера, 22:24
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (460|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 208
Ой, ребята, ржу и плАчу!
Я тоже однажды начиталась, что яйца плохую энергетику собирают. Надо найти негативное место в доме и яйцо положить. Через неделю или не помню, сколько, выбросить. Выполнила. Положила. Забыла напрочь! Однажды убиралась в квартире, как обычно все мы убираемся по выходным с особым пристрастием. Обнаружила между креслом и диваном яйцо. Думаю: " Вот Машка - свинюха, играла, наверное! Стащила яйцо! Игрушек полон дома, а она яйца тырит, как лиса кур из курятника". Побубнила, отнесла яйцо в холодильник. На утро... сделала из него яичницу и благополучно сожрала. И даже не ойкнула! Проскочило яйцо за милую душу. da
И только спустя еще неделю-другую меня осенило!!! А где яйцо-то??? Куда закатилось? А дальше пришло озарение. Так это ТО самое яйцо я нашла и схомячила, не моргнув глазом! Вот, блин. Хорошо, что не протухло, пролежало в "нехорошем" месте всего несколько дней! И не было оно ни черным внутри, ни зелёным. Яйцо как яйцо.
Но с тех пор играть в магию с применением пищевых продуктов расхотелось. Свечку там зажечь, водичку святую побрызгать... Все лучше, чем травануться и умереть от незнамо чего. crazy
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:59
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1499|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 442
Цитата: Летяга
И окно в квартире всего одно

На кухне притом smeh
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: LudaM
Вчера, 23:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (71|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 637
На кухне положила - потому что вопросов не будет. Положит в спальню на подоконник - не про сны плохие уже будут спрашивать.
Все дело в вере в чего-то. Здесь вера в чеснок.

Живу в другой стране - ходила на курсы изучения языка. Преподаватель рассказывала, что они 25 декабря (Рождество) вешают над столом где собирается вся семья, такие венички маленькие. И если этот веник упадет - будет неприятность в доме. В одно из таких РОждеств веник упал. В этом же году они с мужем развелись . Вот , говорит, хоть верь хоть проверь. Больше ни до ни после веники не падали, и у нее пока все хорошо.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#8 написал: Летяга
Вчера, 23:33
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 712
Комментариев: 8 231
Цитата: LudaM
На кухне положила - потому что вопросов не будет. Положит в спальню на подоконник - не про сны плохие уже будут спрашивать.

А почему зло ломилось в окно на кухне? Потому что там чеснок?
И почему оно не может ломиться в другие окна?
Я думаю, что за почти всеми традициями, даже самыми дурацкими, стоит какой-то вполне реальный и даже утилитарный закон. Но люди всё давно забыли, исказили. Вот и получаются такие "насыпные самолёты" не там, где нужно, а там, где удобней и проще.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:10
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2531|-1)
Публикаций: 1 481
Комментариев: 9 389
Говорят, надежда умирает последней...., но вера в чудеса в некоторых случаях, думаю будет не на предпоследнем месте, судя по этой истории. Спасибо Чесноку, что всё по чесноку.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#10 написал: Sniff
Сегодня, 00:31
+3
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Публикаций: 8
Комментариев: 117
В мое окно ломилось зло,
Но я продвинут был,
И травок разных пол-кило
По дому разложил.

Петрушка, хрен, морковь, чеснок,
Врешь, не возмешь меня!
(Пока писал я этих строк,
Во мрак умчалась хня)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#11 написал: Levvv
Сегодня, 00:56
+2
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 340
"...чеснок как бы чувствует плохих людей и не пускает их".

Ага, особенно если его съесть с утра зубчика три-четыре. Никакой плохой человек близко не подойдет. И не плохой тоже не подойдет. И вообще никто не подойдет.
Зарегистрирован: 5.03.2016
 
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