Защита от зла

Nik_dk Просмотров: 445 Комментарии: 11 +8 Вчера, 21:24 by

Как-то поделилась с сотрудницей своими неприятностями. Каждый день что-нибудь да происходит странное и неприятное.Та послушала и сказала, что еще ее бабушка говорила, что нужно, чтобы всегда на окне лежал чеснок, а лучше еще и над входной дверью повесить. Он будет препятствовать вхождению зла в дом, а заодно и нейтрализовать плохие мысли, пожелания и зависть пришедших в гости людей. Я начала смеяться, сотрудница не обиделась, а просто сказала: «А ты попробуй».Я из любопытства (ну может где-то в глубине души даже верила, что все сработает) положила на подоконник головку чеснока, еще одну повесила над дверью, так чтобы не было видно. Мужу ничего не сказала, чтобы не поднял на смех.Легли спать, и среди ночи я просыпаюсь от сильного стука в окно. Я не могла понять, что может стучать на седьмой этаж! Уже подумала, что горим и это пожарники, стала будить мужа, кричу, что кто-то стучит в окно. Он посмотрел на меня спросонья, как на сумасшедшую, но все же пошел на кухню, посмотреть. Я за ним. Включили свет, никого за окном нет, все тихо. Муж открыл окно, выглянул, все спят, тихо во дворе. Он говорит мне: «тебе плохой сон приснился?». Я говорю, что, наверное, приснилось. Но стук я слышала точно, могу поклясться.К нам часто забегала соседка пенсионерка, то просто так, то чем-то угостить, а иногда и одолжить. Мне не очень приятно было с ней общаться, но как иначе, соседи ведь. И вот я заметила, что ее нет уже дней пять у нас. Пошла сама к ней, вдруг что случилось. Все нормально, говорит: «нет времени, вот вчера хотела забежать, но потом передумала, села смотреть сериал». Когда я рассказала об этом сотруднице, та сказала, что соседка никакая не ведьма, просто у нее плохая энергетика, а чеснок как бы чувствует плохих людей и не пускает их. Вот ей и не хочется к нам идти.А в окно просто зло ломилось, а там защита стоит. Не знаю, верить или нет, но с тех пор прекратились все наши неурядицы, да и проблем стало меньше, с мужем почти не ссоримся. Чеснок на всякий случай не убираю, периодически заменяю на новый, вдруг накапливает плохую энергию.Автор: Тамара.

Ключевые слова: Чеснок оберег защита зло окно стук соседка

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