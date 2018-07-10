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Истории из жизни

Одна в квартире?

Вспомнила ещё пару случаев произошедших со мной.

Мне тогда было лет 16-17. Сидела я уже после полуночи в своей комнате и читала какую-то книгу. В квартире звенящая тишина, все домашние уже давным-давно спят. Вдруг я отчетливо слышу топот. Ощущение, словно вдоль стены, от окна к двери, через всю комнату пробежало маленькое стадо очень весомых крыс. Т.е. лёгкие, но хорошо слышные, топочущие шаги десятка лапок. Комната моя была обставлена довольно просто. Старый комод с зеркалом, стол, стул, кровать и шкаф. И с кровати, на которой я сидела, весь пол напротив просматривался совершенно отчётливо. Никто там не бегал!

Я сначала, заинтригованная, полезла под стол, потом стала слушать, приложив ухо к полу. Хотя моей фантазии не хватит, чтоб представить, как под нашим обычным дощатым полом в панельном доме пробегает вольготно с таким топотом стая крыс или кого-то там ещё. Ещё некоторое время было тихо, а потом топот повторился ещё 2 раза. Причём в последний раз звук задержался напротив кровати (т.е. меня) и вернулся обратно, т.е. через всю комнату не побежал. Я барышня впечатлительная, поэтому тогда не спала полночи и вырубилась с книжкой в руках и включенным светом.

Помню, что в детстве и юности со мной происходило много всякого занятного. А потом как бы сошло на нет, может, мы по мере взросления становимся менее восприимчивыми? Помню, как в детстве, лежа в кровати, слушала ночные звуки квартиры: в коридоре упали тапки (лёгкие, самодельные) и с шорохом сделали несколько шагов, со скрипом открылась дверь на кухню, потом там же еле слышно задребезжала посуда в столе. В детстве эти звуки меня пугали, но это было что-то привычное. Я с рождения до 19 лет жила в этой квартире, и всё там было родным и уютным. И я в детстве была уверена, что у нас живёт домовой. Это он шумит ночами, и он не такой уж и страшный.

Была одна квартира, в которой мне было по-настоящему жутко. Там жили мои друзья, сначала одна подруга с семьёй, потом другая. В этой квартире было неуютно всем и ни одна из этих семей не задержалась там больше 2-х лет. Там со мной и с моими друзьями происходило много чего непонятного, а иногда и действительно пугающего. Со мной там произошло вот что.

По просьбе подруги, уехавшей в отпуск, я присматривала за цветами. Нужно было одного, особо чувствительного представителя флоры поливать каждые 3 дня. И я ходила и поливала. Каждый раз только днём, каждый раз носилась по комнатам с лейкой как угорелая, напевала, чтобы было не так страшно. И постоянно было ощущение, что смотрят в спину, очень неприятное скажу я чувство. Как-то за мной резко захлопнулась дверь комнаты, списала всё на сквозняк. Потом случилось вот что.

У подруги была коллекция кукол. Оставшиеся с детских времён куклы. Большие и маленькие, наши, довольно скромные «советские» и разодетые «заграничные». Часть кукол сидела на шкафу, часть на книжной полке. Я зашла в кукольную комнату, полила там пару цветов и ушла в соседнюю. Оттуда услышала стук – что-то упало. Я вернулась и обомлела. Одна из кукол, которая обитала на книжной полке, сидела на самом краешке стола, под ней стоящего. Платьице расправлено, ручки сложены, даже шляпка на голове не съехала. Но больше всего меня убило то, что кукла смотрела в сторону двери, т.е. она смотрела на меня.

Я, даже не думая, подошла, взяла куклу, встала на стул, посадила куклу на место и, выйдя из комнаты, закрыла дверь. После чего я очень быстро обулась и вылетела из квартиры со скоростью звука. Я даже не сразу смогла домой пойти. Стояла на крылечке подъезда и смотрела на солнечный день, на играющих во дворе детей. А коленки тряслись, и вся я покрылась липким холодным потом. После этого происшествия я ходила на полив только с подругой. Та сразу прониклась моим положением, т.к. сама эту квартиру недолюбливала.

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Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:16 by Nik_dkПросмотров: 812Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: Квартира топот домовой кукла

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:28
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (16|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 452
Есть такие квартиры. Я их ощущаю так: мне открывают дверь хозяева, а у меня чувство, что пол уходит вниз, и квартира находится сантиметров на 10-20 ниже обычного уровня, т.е. ощущение провала. Значит, все, мне уже не уютно, даже не зайдя вовнутрь.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#2 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 13:47
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 34
По поводу невидимых крыс вспомнила шутку (или ой-ой, вдруг не шутку 81 ) про кота: если ваш кот мяукает под дверью, он ждет,что вы ее откроете и впустите его невидимого друга. Ну, того, на кого он будет смотреть ночью в углу.

У Лавкрафта есть восхитительно жуткий рассказ "Крысы в стенах" - там тоже что-то топает по дому у гг.

А барышня шибко впечатлительная, как по мне.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#3 написал: ZelD
Сегодня, 14:11
+2
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 390
Про кукол жутковато конечно, особенно если они большие и фарфоровые, тогда вообще брррр.
Цитата: Polupolyarnaya
А барышня шибко впечатлительная, как по мне.

Станешь тут впечатлительным...
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#4 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 14:48
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Публикаций: 0
Комментариев: 34
Цитата: ZelD
Про кукол жутковато конечно, особенно если они большие и фарфоровые, тогда вообще брррр.
Цитата: Polupolyarnaya
А барышня шибко впечатлительная, как по мне.

Станешь тут впечатлительным...


Вообще,да,про кукол неприятненько. Мне в юности, лет в 16, один товарищ куклу подарил. Не фарфоровую, правда, тканевую. Товарищ мне симпатичен не был прям совсем. Я сама тогда была впечатлительной барышней, поэтому уверила себя, что кукла злобная и с ней явно что-то не так. Ну хотя бы потому, что дарить девушке 16ти лет куклу это...мм, странно. Я ее посадила на самую верхнюю полку в своей комнате. И у меня было всегда ощущение, что кукла на меня пялится, особенно по ночам. В общем, выкинула ее. Спать, и правда, стало легче.

Через несколько лет, кстати, узнала, что парниша увлекается всякими оккультными штуками. Не знаю, увлекался ли он этим, когда нам было 16, но факт немножко беспокоящий, прямо скажу.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#5 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 15:05
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 127
Прям прочувсвовала как автор вылетает и у неё сердце в пятках колотится и ноги немеют. Бррро. Неприятная квартира какая. Плюс. Иногда тоже встречаю такие квартиры. Для меня в них показатель "что- тотутнетакшности" - запах и ощущение какой- то темноты, несмотря на солнце и большие окна. Плюс.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 15:07
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 119
Комментариев: 1 502
У Стивена Кинга есть роман Томминокеры. Там была женщина такая восхитительная, констебль города, где начали хозяйничать томминокеры( пришельцы).Она всю жизнь коллекционировала кукол. Вот одни из самых жутких сцен связаны с этими куклами.
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 15:11
0
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Публикаций: 33
Комментариев: 2 713
я латентная трусиха в отношении кукол. В жизни не приходилось сталкиваться (тфу*3), но когда читаю про них, представляю себя на их месте и мне заочно становится страшно.
Цитата: Light_a_dark
Я их ощущаю так: мне открывают дверь хозяева, а у меня чувство, что пол уходит вниз, и квартира находится сантиметров на 10-20 ниже обычного уровня, т.е. ощущение провала.
интересное наблюдение. спасибо, что описали
по истории: когда в квартире все плохо, то по идее и цветы должны зачахнуть. А там я поняла так целый дендрарий
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#8 написал: Asheera
Сегодня, 17:39
0
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Репутация: (256|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 820
Зачиталась- хорошо написано, обстоятельно, с душой.
Душевно описан отчий дом, чувствуется тёплая атмосфера, даже с барабашками местными)

В детстве тоже слышала стуки-дрюки, обычно не пугалась- почему-то ребенком казалось, что это нормально- что дом живой сам по себе. Пугалась только, если шаги по коридору крадущиеся слышала, которые замирали у открытых дверей комнаты- я пряталась и караулила, кто там. Никого так и не увидела)

Сейчас в доме мужа, если просыпаюсь позже, когда он уже выехал из дома, слышу, как по дому ходят, двери хлопают, бытовой шум- выглядываю из комнаты- сразу тишина. Вначале объясняла это себе, что это звуки соседей, а в момент просыпания слух гипертрофировано обострён- вот и возникает эффект присутствия за дверью. Потом почудилось, что ко мне зашли, одеяло поправили и по голове погладили. Я глаза продрала- никого. Сейчас и не знаю, что думать))) Может пограничное состояние между сном и явью, остатки сновидений в перемешку с реальностью, а может и домовой) Я с ним дружу)

Про эпизод с куклой особенно интересно, и страшно. В некоторых, сделанных мастером, душа чувствуется. У меня есть несколько авторских шарнирных, BJD, красивых, и одна как живая. Это все чувствуют, свекровь боится ее до полуобморочного состояния. Мне комфортно, считаю стражем) Даже сон был, что кукла какую-то дрянь из комнаты изгнала. Правда, несанкционированных перемещений за ней не водится.
Но в истории что-то неладное явно, на явление полтергейста похоже- может, в нехорошем доме кукла стала одержимым предметом.

Цитата: Pmariam
по истории: когда в квартире все плохо, то по идее и цветы должны зачахнуть. А там я поняла так целый дендрарий

Цветы дохнут в крайних случаях, например при порче на смерть на кого-то из домочадцев.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#9 написал: Долгопят
Сегодня, 18:24
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 559

Есть люди с определенным настроем по жизни, или с проф изломом.Как в анекдоте про солдатика в пустой комнате , которому дали два металлических шарика.Через полчаса открывают комнату- солдат сидит с пустыми руками..потому , что один шарик он потерял, а другой поломал.Ну \то армейский юмор, не всем он понятен и близок.
Так и Вы- куда не попадете, хоть в пустую комнату- всегда найдете в ней неизведанное, мистику,зловещие знаки и вообще.. dinozavr
Я надеюсь, что очень скоро Ваша жизнь круто измениться в лучшую сторону и в ней не будет больше места невидимым крысам, барабашкам и куклам в шляпах.
Всего Вам самого наилучшего и замечательного!
Всех Татьян с Днем Ангела!
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#10 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:05
0
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 169
Помню,я хотела квартиру снять. Привел меня риэлтор в одну- вроде нормальная квартира, но так жутко и неприятно мне стало там, что я оттуда вылетела галопом. Потом отказалась от нее, естественно, а риэлтор говорит, что почему -то от нее многие отказываются.
Так,что верю, есть такие квартиры. За историю ++++

Цитата: МАСЯНЯ1808
Прям прочувсвовала как автор вылетает и у неё сердце в пятках колотится и ноги немеют. Бррро. Неприятная квартира какая. Плюс. Иногда тоже встречаю такие квартиры. Для меня в них показатель "что- тотутнетакшности" - запах и ощущение какой- то темноты, несмотря на солнце и большие окна. Плюс.

Вот. Вы очень точно описали, бывает такое ощущение.
Зарегистрирован: 16.11.2018
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