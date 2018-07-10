Одна в квартире?

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 11:26

Nik_dk Просмотров: 812 Комментарии: 10 +7 Сегодня, 11:16 by

Вспомнила ещё пару случаев произошедших со мной.Мне тогда было лет 16-17. Сидела я уже после полуночи в своей комнате и читала какую-то книгу. В квартире звенящая тишина, все домашние уже давным-давно спят. Вдруг я отчетливо слышу топот. Ощущение, словно вдоль стены, от окна к двери, через всю комнату пробежало маленькое стадо очень весомых крыс. Т.е. лёгкие, но хорошо слышные, топочущие шаги десятка лапок. Комната моя была обставлена довольно просто. Старый комод с зеркалом, стол, стул, кровать и шкаф. И с кровати, на которой я сидела, весь пол напротив просматривался совершенно отчётливо. Никто там не бегал!Я сначала, заинтригованная, полезла под стол, потом стала слушать, приложив ухо к полу. Хотя моей фантазии не хватит, чтоб представить, как под нашим обычным дощатым полом в панельном доме пробегает вольготно с таким топотом стая крыс или кого-то там ещё. Ещё некоторое время было тихо, а потом топот повторился ещё 2 раза. Причём в последний раз звук задержался напротив кровати (т.е. меня) и вернулся обратно, т.е. через всю комнату не побежал. Я барышня впечатлительная, поэтому тогда не спала полночи и вырубилась с книжкой в руках и включенным светом.Помню, что в детстве и юности со мной происходило много всякого занятного. А потом как бы сошло на нет, может, мы по мере взросления становимся менее восприимчивыми? Помню, как в детстве, лежа в кровати, слушала ночные звуки квартиры: в коридоре упали тапки (лёгкие, самодельные) и с шорохом сделали несколько шагов, со скрипом открылась дверь на кухню, потом там же еле слышно задребезжала посуда в столе. В детстве эти звуки меня пугали, но это было что-то привычное. Я с рождения до 19 лет жила в этой квартире, и всё там было родным и уютным. И я в детстве была уверена, что у нас живёт домовой. Это он шумит ночами, и он не такой уж и страшный.Была одна квартира, в которой мне было по-настоящему жутко. Там жили мои друзья, сначала одна подруга с семьёй, потом другая. В этой квартире было неуютно всем и ни одна из этих семей не задержалась там больше 2-х лет. Там со мной и с моими друзьями происходило много чего непонятного, а иногда и действительно пугающего. Со мной там произошло вот что.По просьбе подруги, уехавшей в отпуск, я присматривала за цветами. Нужно было одного, особо чувствительного представителя флоры поливать каждые 3 дня. И я ходила и поливала. Каждый раз только днём, каждый раз носилась по комнатам с лейкой как угорелая, напевала, чтобы было не так страшно. И постоянно было ощущение, что смотрят в спину, очень неприятное скажу я чувство. Как-то за мной резко захлопнулась дверь комнаты, списала всё на сквозняк. Потом случилось вот что.У подруги была коллекция кукол. Оставшиеся с детских времён куклы. Большие и маленькие, наши, довольно скромные «советские» и разодетые «заграничные». Часть кукол сидела на шкафу, часть на книжной полке. Я зашла в кукольную комнату, полила там пару цветов и ушла в соседнюю. Оттуда услышала стук – что-то упало. Я вернулась и обомлела. Одна из кукол, которая обитала на книжной полке, сидела на самом краешке стола, под ней стоящего. Платьице расправлено, ручки сложены, даже шляпка на голове не съехала. Но больше всего меня убило то, что кукла смотрела в сторону двери, т.е. она смотрела на меня.Я, даже не думая, подошла, взяла куклу, встала на стул, посадила куклу на место и, выйдя из комнаты, закрыла дверь. После чего я очень быстро обулась и вылетела из квартиры со скоростью звука. Я даже не сразу смогла домой пойти. Стояла на крылечке подъезда и смотрела на солнечный день, на играющих во дворе детей. А коленки тряслись, и вся я покрылась липким холодным потом. После этого происшествия я ходила на полив только с подругой. Та сразу прониклась моим положением, т.к. сама эту квартиру недолюбливала.

Ключевые слова: Квартира топот домовой кукла

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