Силуэт в углу

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:39

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 264 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 05:39 by

Столкнулась я на прошлой неделе с реальным ужасом.Осталась я дома одна, не считая кошек, конечно. Бабуля благополучно уехала, крестный — тоже. В первый день погуляла до 23 часов (оговорюсь сразу, что гуляли с тетей, без всяких спиртных напитков, ибо на следующий день — на работу). Домой пришла уже затемно, ну пока туда-сюда, спать легла.Просыпаюсь от того, что мне холодно. Окно в комнате нараспашку. Одну минуточку, я его на ночь закрывала, плотно. И в ту же секунду раздается жуткий крик Шани — полусиамки моей. Я в жизни не слышала, чтобы oнa ТАК орала. Шерсть дыбом, смотрит куда-то, пятится и орет. Я проследила за ее взглядом и с трудом сдержалась, чтобы не заорать. В углу маячил силуэт, примерно высотой до потолка. Очертания фигуры были, как у покойной мамы.Я Шаньку схватила и на кухню убежала. Как нe заорала — до сих пор не знаю. Свет зажгла, двери закрыла, под столом кот лежит — глаза бешеные, трясется…Короче, не спала до 6 часов утра, заснула сидя на стуле. Утром парочку седых волос обнаружила на голове. Кстати, когда это все происходило, было около трех часов ночи, а потом часы остановились, когда я уже на кухне сидела.Больше дома одна не ночевала, боюсь заикой остаться от таких ночных «визитеров».Автор - Дискорд.

Ключевые слова: Комната кошка силуэт ночь страх

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