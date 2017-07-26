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Истории из жизни

Силуэт в углу

Столкнулась я на прошлой неделе с реальным ужасом.

Осталась я дома одна, не считая кошек, конечно. Бабуля благополучно уехала, крестный — тоже. В первый день погуляла до 23 часов (оговорюсь сразу, что гуляли с тетей, без всяких спиртных напитков, ибо на следующий день — на работу). Домой пришла уже затемно, ну пока туда-сюда, спать легла.

Просыпаюсь от того, что мне холодно. Окно в комнате нараспашку. Одну минуточку, я его на ночь закрывала, плотно. И в ту же секунду раздается жуткий крик Шани — полусиамки моей. Я в жизни не слышала, чтобы oнa ТАК орала. Шерсть дыбом, смотрит куда-то, пятится и орет. Я проследила за ее взглядом и с трудом сдержалась, чтобы не заорать. В углу маячил силуэт, примерно высотой до потолка. Очертания фигуры были, как у покойной мамы.

Я Шаньку схватила и на кухню убежала. Как нe заорала — до сих пор не знаю. Свет зажгла, двери закрыла, под столом кот лежит — глаза бешеные, трясется…

Короче, не спала до 6 часов утра, заснула сидя на стуле. Утром парочку седых волос обнаружила на голове. Кстати, когда это все происходило, было около трех часов ночи, а потом часы остановились, когда я уже на кухне сидела.

Больше дома одна не ночевала, боюсь заикой остаться от таких ночных «визитеров».

Автор - Дискорд.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:39
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 264Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Комната кошка силуэт ночь страх

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:55
0
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Комментариев: 700
Ну, не ночевать дома, даже одной, это не выход из ситуации. Надо попробовать найти причину появления силуэта. Может, давно маму не навещали и она таким образом дала ГГ знак?
А так, реально жутко такое увидеть, еще если и кошаки воют...
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 09:43
+1
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Репутация: (1099|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 707
тень или силуэт? силуэт или тень?
силуэт под потолок это круто
но все равно не очень впечатлила история. больше описаны эмоции чем инцидент
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
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