Твои родители тебя уже помянули

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:57

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 421 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 04:57 by

Когда мне было 12 лет, мы с родителями переехали в новую квартиру. Мама говорила, что ей сразу не понравилась энергетика нового дома, очень ее смутил рисунок огромной черной кошки на стене (нашли, когда делали ремонт и ободрали обои). Но на это не обратили особого внимания, просто заклеили и забыли.И вот однажды произошел случай, напугавший меня до полусмерти. Я проснулась глубокой ночью, увидела свою комнату в свете уличного фонаря и спустя какое-то время почувствовала в комнате чье-то присутствие. Постепенно надо мной стало сгущаться что-то черное — просто темная субстанция. Некоторое время это повисело у меня над головой и затем стремительно полетело в противоположный угол. Это вызвало у меня панический ужас, но я не могла даже пошевелиться и вдохнуть. Позже я узнала о таком явлении, как сонный паралич, но до сих пор я уверена, что это был не плод воображения, а реальность.Примерно через неделю ситуация повторилась: я проснулась и увидела перед лицом эту черную субстанцию, но при этом из нее начал вырисовываться силуэт с головой и руками. Я опять не могла пошевелиться, но стала про себя читать «Отче наш». Примерно на середине молитвы это "нечто" захохотало мерзким смехом, как смеются гномы в мультиках, и снова метнулось и пропало в углу. Больше этого не повторялось.Намного позже я переехала из той квартиры и начала жить в новой вместе с мужем. Однажды я проснулась посреди ночи с чувством непонятного страха. Немного полежав в тишине, внезапно я услышала совершенно жуткий голос, как из фильмов ужасов, такой грубый, утробный (до сих пор от воспоминаний идут мурашки). Он сказал лишь одну фразу: «Твои родители тебя уже помянули», и после этого сильнейший удар в оконное стекло и оглушительный звон разбитого стекла. Это было очень жутко. Опять же я не могла шевелиться и дышать. Потом я пришла в себя и увидела ту же комнату, рядом спит муж, окно — на месте, но ощущение ужаса еще долго не покидало. Это было года два назад и пока больше не повторялось.Автор - Юля Б.

Ключевые слова: Новая квартира темная субстанция сонный паралич страх

Другие, подобные истории: