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Истории из жизни

Твои родители тебя уже помянули

Когда мне было 12 лет, мы с родителями переехали в новую квартиру. Мама говорила, что ей сразу не понравилась энергетика нового дома, очень ее смутил рисунок огромной черной кошки на стене (нашли, когда делали ремонт и ободрали обои). Но на это не обратили особого внимания, просто заклеили и забыли.

И вот однажды произошел случай, напугавший меня до полусмерти. Я проснулась глубокой ночью, увидела свою комнату в свете уличного фонаря и спустя какое-то время почувствовала в комнате чье-то присутствие. Постепенно надо мной стало сгущаться что-то черное — просто темная субстанция. Некоторое время это повисело у меня над головой и затем стремительно полетело в противоположный угол. Это вызвало у меня панический ужас, но я не могла даже пошевелиться и вдохнуть. Позже я узнала о таком явлении, как сонный паралич, но до сих пор я уверена, что это был не плод воображения, а реальность.

Примерно через неделю ситуация повторилась: я проснулась и увидела перед лицом эту черную субстанцию, но при этом из нее начал вырисовываться силуэт с головой и руками. Я опять не могла пошевелиться, но стала про себя читать «Отче наш». Примерно на середине молитвы это "нечто" захохотало мерзким смехом, как смеются гномы в мультиках, и снова метнулось и пропало в углу. Больше этого не повторялось.

Намного позже я переехала из той квартиры и начала жить в новой вместе с мужем. Однажды я проснулась посреди ночи с чувством непонятного страха. Немного полежав в тишине, внезапно я услышала совершенно жуткий голос, как из фильмов ужасов, такой грубый, утробный (до сих пор от воспоминаний идут мурашки). Он сказал лишь одну фразу: «Твои родители тебя уже помянули», и после этого сильнейший удар в оконное стекло и оглушительный звон разбитого стекла. Это было очень жутко. Опять же я не могла шевелиться и дышать. Потом я пришла в себя и увидела ту же комнату, рядом спит муж, окно — на месте, но ощущение ужаса еще долго не покидало. Это было года два назад и пока больше не повторялось.

Автор - Юля Б.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:57
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 04:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 421Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Новая квартира темная субстанция сонный паралич страх

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:12
+3
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Репутация: (524|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 700
Вот, не понимаю я, увидели вы НЕЧТО у себя в комнате, обоср напугались до полусмерти и такие дальше, как ни в чем ни бывало, преспокойненько живут. Потом ситуация повторяется - и снова никаких действий. Третий раз, мать вашу, и снова
ощущение ужаса еще долго не покидало
.
Нервы у людей что ли крепкие? Когда у меня в квартире произошла чертовщина, я все ресурсы задействовала, чтобы очистить жилье и защитить себя в дальнейшем. А тут...
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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