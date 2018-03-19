Квартира на пл. Пушкина

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:43

Причина: Авторская стилистика сохранена

Evgpetr Просмотров: 319 Комментарии: 1 +8 Сегодня, 04:43 by

Произошла история в 2001 году со мной, жили мы тогда в старом доме на Страстном бульваре в Москве. Окна нашей квартиры выходили прямо на памятник Пушкину, на одноименной площади. А напротив - дом "Известий". Квартира была старая — бывший доходный дом 1901 года постройки, при большевиках переделанный в коммуналку. Вместе с бабушкой там жили три семьи, но с годами осталась только наша семья. Одна старушка-соседка умерла, другие — уехали в новую квартиру. Сама по себе квартира была необычной планировки. Был отдельный вход для "господ", был черный ход для прислуги, все комнаты соединялись между собой коридором (для слуг) и внутренними дверями (анфилада комнат) для семьи самих хозяев. Но во времена коммуналки двери между комнатами были заделаны, и длинный темный коридор стал основным, а комнаты — изолированными.В этой квартире с самого детства у меня было ощущение беспокойства. Были скрипы, шорохи, движения.Один раз в моей комнате из-под стола ночью "выползал" чемодан. Нет, сейчас я взрослая, это смешно звучит: "выползающий чемодан", но тогда, в детстве это напугало меня очень сильно. Обычный чемодан 70х-80х годов, стоящий вертикально под столом, давно не открывавшийся. Неживая вещь медленно-медленно и равномерно меняет свое местоположение относительно других предметов.В ту ночь я проснулась в 2.30 без особых причин (это тоже было "особое" время в этой квартире, люди часто просыпались там именно в это время — всегда одно и то же). Я спала в комнате одна. Комната без освещения, знакомые очертания предметов. Свет попадал из оконных проемов от фонарей на улице. Желтый такой свет... И тут я заметила движение под столом. Медленное-медленное, но очевидное движение чемодана из-под стола к центру комнаты. Он преодолел своим краем "отметку" скатерть и продолжал двигаться. Вот он уже наполовину торчит из-под стола, скатерть касается его ручки.Никаких звуков не было от этого движения. Я боялась пошевелиться, зарылась в одеяло с головой. Выглядывала только проверить местоположение чемодана. Да, он двигался дальше. Он вылез полностью и замер в центре комнаты. Там, под одеялом, я и уснула, не решившись встать.Утром я проснулась позже всех, чемодан был под столом, мама в ночные поползновения чемодана не поверила. Но из моей комнаты его убрали.Также ночами в комнате у меня качалась люстра. Потолки в квартире были высокие — 3.20 м — с лепниной, и люстры висели на длинных ножках, чтоб хорошо освещать комнату. В моей комнате была пластиковая круглая люстра на одну лампочку с одним абажуром. И иногда ночью она плавно начинала вращаться, все сильнее раскручивалась, описывая круг. При том форточки и окна нe влияют на люстрy. Днем, вечером и утром такого никогда не повторялось.Теперь — основное мистическое событие для меня в этой квартире.Моя бабушка в 72 года тяжело заболела, диагностировали рак. Ее положили на обследование в больницу, потом выписали домой, потом опять клали и отпускали. Рак был в последней стадии, прогнозы были самые негативные. Больница была тут же, на Страстном бульваре — Ново-Екатерининская больница. Меня проведать бабушку не пускали, детям в такие заведения нельзя. Родители ходили мрачные. Меня отправляли в школу.Вот ночью я проснулась опять в районе 3 часов ночи, поняла, что хочу в туалет. И поняла, что мой организм спать отказывается, и туалет по плану — обязателeн. А туалет у нас — в конце того самого длинного и темного коридора, по которому ходить не особо приятно. Ну, делать нечего, нужно идти.Вхожу, иду по коридору, сбоку куртки висят на вешалке. Мне на встречу идет бабушка. Я прям обрадовалась в душе (не одна все-таки).— Привет, бабуль, я — в туалет.Бабушка сказала что-то вроде:— Иди-иди...Я не запомнила, это ж обычный диалог родных, случайно встретившихся ночью у туалета. Сидя в туалете я стала думать, что бабушке стало легче, ее, наверно, отпустили домой опять. И спокойно отправилась спать. А наутро я узнала, что бабушка умерла позавчера!!! И завтра у нас похороны!!!Мне не говорили заранее, чтоб не расстраивать меня... Умерла там, в больнице, от сильных болей.. Последнюю неделю она не вставала уже в больнице. Когда я встретила ее в коридоре ночью (мне, естественно, никто не поверил), я не чувствовала холода, не было смрадного запаха, она не была белая или прозрачная. Она не парила и не летела. Она была обычная: в своем халате, со своей прической. Шла своей шаркающей походкой по своему коридору.Однако, её там быть не могло....

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