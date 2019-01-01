Как на меня домовой обиделся.

Mary3.11. Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:48 by

Я простой человек, и у меня, как у всех есть определённые пунктики. Их мало, но если они не выполняются, то становлюсь злой тёткой. Например: кухонные полотенца должны быть каждый день свежими и белоснежными, ручки у чашек должны быть повернуты в одну сторону, и на ночь не должна оставаться не мытая посуда. Мои близкие знают об этих бзиках и стараются не злить маму.Так вот, вчера вечером на меня вдруг упало кухонное вдохновение: я решила приготовить фаршированные блины с разными начинками. Сказано- сделано, начинки приготовила, тесто развела- жарю блины и радуюсь жизни.В один момент, я даже сама не поняла каким образом, мне на руку попадает раскаленное масло. Боль жуткая, ожог размером с десятирублевую монету и вокруг много мелких ожогов. Намазала " Пантенолом", дожарила блины, и тут встал вопрос о посуде: как помыть, если рука обожжена и на ней слой мази, которая закончилась. И первый раз я решила оставить эти несчастные три плошки до утра.Легла спать. Руку больно, тараканы в моей голове не дают заснуть и давят на то, что я плохая хозяйка.Вдруг на кухне что то загремело. Мои кошки лежали со мной. Дуся сразу погнала на кухню, узнавать, что за кипиш. Там помурлыкала и вернулась. Я ей говорю:" Чего там, Кузя буянит?" . Видимо за совместные годы у моего домового тоже в голове тараканы завелись. Я из комнаты громко так говорю:" У меня болит рука, утром я все вымою!" А в ответ снова посуда громыхнула. Тогда я разозлилась:" Кому не нравится- мочалку в руки и мыть посуду!" И снова какое то шевеление в районе кухни.Ну бзики они на то и есть, что бы покоя не давать. Через полчаса смотрю, мазь впиталась, встала и пошла посуду мыть. На часах два ночи. У меня на кухне разбросаны губки для посуды, полотенца, которые были сложены аккуратной стопочкой и из вазочки на столе выброшены конефеты. Вот поверите, мне так стыдно стало! Думаю, блин, тебе 45 лет, а ты как дура себя ведешь! Все собрала, вымыла эту несчастную посуду и на холодильник положила шоколадные конфеты. Говорю:" Кузенька, ты прости меня, но правда очень больно! Я не буду на тебя больше ругаться".Дуська ушла от меня на кухню и, засыпая, я слышала её мурлыкание. Больше никаких звуков и стуков на кухне не было, а утром проснулась от того, что кошка лижет больное место на руке.Дурость конечно, но приятно осознавать, что в доме не одна я с придурью.

Ключевые слова: Кухня посуда ожег домовой авторская история

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