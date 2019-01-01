Джин от Хосе Сильвио

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:15

bali Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:15 by

Я тут в комментариях к истории «Как книги приобретают свойство «говорить»?» прочитала, как кто-то пытался проводить медитации по Хосе Сильвио и у него не получилось. Мол, помогите это исправить. Но я хочу сказать иное – ему невероятно повезло, что не получилось. А вот у нас с дочерью получилось, и я об этом горько пожалела.Дело было так. Лет 10 назад моя дочь Василиса, гуляя в парке с молодым человеком, нашла на лавочке забытые кем-то кассеты и принесла их домой. Оказалось, что на них записаны некие загадочные упражнения по методу Хосе Сильвио. Они типа помогают научиться концентрировать энергии и приводить в порядок свое поле. Демонстрировал эти упражнения мачо испанской наружности. Также там приводились правила освоения медитации и некие методы, с помощью которых, как было обещано, человек мог… да многое что мог: управлять сном, визуализировать и исполнять любое желание, воздействовать на волю другого человека. Всё это казалось шуткой. Неужели это так просто – потренировавшись слегка и научившись нескольким приемам, в том числе — используя обратный счет от 5 до 1, исполнить свое любое желание? Забавно. Но почему бы не попробовать. Особенно нам с Василисой хотелось научиться управлять своими снами. Дело в том, что у нас они часто были вещими и не всегда предрекали хорошие события. Хотелось бы это подправить. И мы решили вместе обучиться методикам Хосе Сильвио, благо времени на это требовалось совсем немного.Скоро моя дочь ушла вперед в освоении этого метода, и мы уже занимались отдельно. Василиса похвалилась как-то, что у нее уже получается управлять снами и даже заказывать их тему. Мне это пока не удавалось. Зато, применяя методы Хосе Сильвио, я исполнила некоторые свои желания. Поначалу это были лишь приятные мелочи — заказать погоду, нужный транспорт, вещи. И представьте – солнце сияло, раздвигая тучи, трамвай подъезжал, вещички неожиданно кто-то дарил, или я их покупала по акциям почти бесплатно. Кроме того, по первому требованию я начала всюду находить деньги, и довольно крупные купюры, или же получать неожиданные премии и выигрыши. Да всего и не упомнишь. Дальше - больше. Обидевшиеся люди сами со мной мирились, злобные исчезали с моего горизонта, а на работе и в личной жизни легко налаживались отношения и необходимые контакты.Результаты меня ошеломили — просто какой-то джин Хосе из лавки Аладдина, исполняющий заказы. И всего надо-то что отчитать немудреные циферки назад. Или добавить к моему пожеланию, которое я про себя диктовала собеседнику, мысленно несколько кодовых слов-команд. Это срабатывало почище всякого гипноза. Я, конечно же, обретя такие волшебные способности, никому не причиняла зла, а ведь такая возможность была. Думается, цифрам было все равно, что исполнять. Но я по натуре человек не злой и не мстительный. Но, с другой стороны, моё понимание справедливости или достойного распределения благ могло не совпадать с тем, как это видят другие. Сейчас-то я это хорошо понимаю, а тогда мне было не до оценок ситуации – я просто заигралась. Забыла, что существует закон сохранения материи и энергии, принцип бумеранга или, так называемый, закон равновесия. Если ты запускаешь в пространство определенный посыл, беря что-то чужое, то потом и отдаешь, но уже свое, и многократно большее. Но пока я об этом не думала. И, получая желаемое, постепенно вошла во вкус.Поначалу, как мне казалось, я сделала очень благое дело – утихомирила в нашем подъезде буйноватую соседку бабу Полю с 1-го этажа. Она никому проходу не давала – в прямом и переносном смысле. Постоянно предъявляла всем претензии – собаку мимо ее квартиры не водить, детям не шуметь, белье на балконах над ней не вешать, музыку громко не включать, ногами не топотать, унитазы не засорять, мебель носить на цыпочках и говоря шепотом. А то она милицию вызовет. И вызывала. Наш участковый, вздыхая, уговаривал жильцов не злить «эту мегеру». А как? По веревочной лестнице с балконов спускаться, что ли, вместе с собаками и детьми? Вывезти из дома всю технику, кайфуя с нею на даче? Мы и так-то ходили на цыпочках даже по собственной кухне – а куда деваться? — но баба Поля все равно находила повод пособачиться, особенно с молодыми и красивыми. Мои соседи, молодая пара с ребенком-дошколенком, даже съехали, продав квартиру, пока баба Поля ребенка заикой не сделала. И вот я, полная благих намерений, встретив бабу Полю на лестнице, применила к ней кодовые слова, пожелав ей быть тише воды, ниже травы. Помогло. С тех пор она сидела в квартире как мышь, не высовываясь даже при явных звуках жизнедеятельности жильцов дома. Некоторые из них даже с радостью интересовались – не умерла ли наша баба Поля? Пусть ей земля будет пухом. Мол, там-то тихо.Такая удача меня вдохновила на большие подвиги. И я и на работе решила навести порядок, мысленно дав указание шефу сделать давно назревшую перестановку и отсев в кадрах. И у нас, как и везде, были сотрудники, только делающие вид, что трудятся, или постоянно допускающие косяки, или же гиганты сплетен и интриг. На работу с этого момента стало приятно ходить. Но недолго. Но об этом позже.Заодно я быстренько порешала наболевший вопрос с надоевшей недвижимостью. Мне по наследству досталась квартира в хрущевке, расположенная в очень неудачном месте – на окраине города. Сдать ее было трудно. Как и продать. И пока приходилось лишь оплачивать за нее немалые коммунальные услуги, которые все дорожали. Просто чемодан без ручки какой-то. И с помощью Хосе я ее тут же удачно продала. В обмен купила участок, построив на нем дуплекс. На оставшиеся деньги приобрела небольшую дачу.«Эх, что бы еще порешать?» — прикидывала я. Но тут меня вовремя остановили. Все пошло кувырком — случилась беда с моей дочерью. Уж не знаю, что там Василиса натворила с помощью Сильвио, но отдача была ужасной… У неё «съехала крыша». Однажды утром она проснулась, не помня, кто она и где находится. «Я умерла? – спросила она у меня, растерянно оглядываясь. — Как странно! Я снова тут?» И, поднявшись, ушла куда-то из дома. Я не сразу сообразила опасность — ведь она явно не ориентировалась в пространстве. Тщетно я потом оббегала и обзвонила всех родных и знакомых, лепеча что-то невразумительное о срочной необходимости видеть мою Василису. Ну не могла я вслух произнести, что моя дочь, умница и красавица, сбрела с ума. Она вернулась домой лишь глубокой ночью, уж не знаю, как ей это удалось. Ее сумки из крокодиловой кожи с ней не было, денег тоже. Рассказывала она очень странные вещи: что бродила по местам силы города Краснодара, перечисляя какие-то остановки транспорта, подземные переходы и многоэтажки, где есть порталы невесть куда и зачем; что она побывала в храме, где, отдав несколько тысяч, велела батюшкам молиться об отмене приближающегося конца света. Говорила, что видела, как это произойдет – море крови и человеческих страданий. И тут же слезно меня умоляла отвезти ее в монастырь, где бы она могла молиться вместе с монахинями о спасении мира. А то она все время попадает в какие-то параллельные астральные миры, которым не дает разрушиться и проникнуть в наш мир. И у нее уже нет сил самой справляться с этим…Я даже и не подумала вызывать бригаду психиатрической помощи для ее лечения. Моя дочь – медалистка и краснодипломница — не сумасшедшая. Она придет в себя, выбравшись из жутких снов. Я примерно представляла последствия пребывания человека в психбольнице – за всю жизнь потом не отмоешься. Читала, да и сестра подруги побывала там после смерти мужа – просто хотела привести нервы в порядок, рассказывала, как это делают. Нам такого не надо. Сами справимся. И справились.Я к тому моменту оказалась без работы, у дочери на работе был свободный график, поэтому спешить нам было некуда. Я приводила мою Василису в чувства простыми успокоительными средствами, доступными в аптеках, делала ей холодные компрессы на все тело. И, в первую очередь, не давала ей впасть в отчаянье. На ее повторяющиеся вопросы, умерла ли она, отвечала: "Нет, тебе еще рано, побудь с мамой". И спокойно объясняла ей, что ничего плохого не происходит – пусть посмотрит в окно.Катастрофа случилась не здесь, а в другом мире. И он с нашим никак и никогда не пересекается. Она просто заблудилась в своих снах. Мол, просыпайся, оставайся здесь. Тут никаких концов света пока не намечается и не предвидится. Главное было – заякорить ее в этой реальности. И это получилось. В те дни я сама ходила как во сне и все же не раз вспоминала недобрым словом мага Хосе Сильвио. Что он сделал с нашей жизнью? И откуда только он на нас свалился!Через три дня моя Василиса пришла в себя. Хотя назвать ее полностью здоровой было рановато — еще пару дней она продолжала рассказывать странные вещи, но уже без затуманенного взгляда, фанатизма и надрыва. Я не препятствовала этим разговорам, но ничего у нее не расспрашивала. Мне хотелось, чтобы она поскорее забыла случившееся. И, слава Богу, все обошлось.Сейчас Василиса занимает престижный пост в крутой и известной компании, получая неплохие деньги. Причём достигла этого лишь с помощью собственного интеллекта. Она искренне считает, что случившееся с ней тогда было всего лишь неудачным прорывом сознания в параллельные миры, из которых она удачно вернулась. Я соглашаюсь – да-да, со снами и параллельными мирами играть нельзя. Себе дороже.Вот так мы поиграли в забавную игру на исполнение желаний и путешествие в сны. Таков результат использования методик Хосе Сильвио. Всё, чего они коснулись, обратилось в прах. Но есть в этом и наша вина – это неуемное любопытство и желание получить то, что хочется, без усилий. Здесь, в этом материальном мире, за все надо платить. Сработал эффект бумеранга, о котором Хосе Сильвио умолчал. Судите сами:Дочь, нарушив существующий миропорядок, проникла за некие врата снов и заблудилась там. Мало того – ее мир чуть не разрушился, погрузившись в кошмар.Я, нарушив причинно-следственные связи, на которых все зиждется, вмешалась уже в этот мир, изменив чужие судьбы – потерявшие работу сотрудники, измененные судеб — чужих и моего жизненного пути. В результате пошел обратный откат бумеранга – я потеряла работу, часть имущества, могла потерять и дочь, забредшую невесть куда. Но Бог милостив, я вовремя остановилась. Ведь фирма, где я с таким азартом наводила кадровый порядок, вскоре закрылась — наш шеф неожиданно потерял интерес к этому виду деятельности.Продав квартиру, я поменяла отличное шило на подтаявшее мыло. Да и людей подвела — новые владельцы в ней тоже не жили. А ведь я им внушила, что это ценное приобретение. Да, мы с моим знакомым Колей построили на эти деньги прекрасный дуплекс, но он никому не нужен. В тот район так и не подвели инфраструктуру – ударил под дых кризис 2009 года. Коля, с которым мы, объединив капиталы, воздвигли его — бывший МЧС-ник, а они, кстати, все обладают звериной сверх-интуицией, мне потом заявил: «Да ты ведьма! Как тебе удалось меня в это дело впутать? Я же чувствовал, что прогорю. Это гипноз, что ли?»Выходит, с помощью Хосе Сильвио я и правда стала ведьмой. Но я ничего плохого ему не желала — всего лишь поиграла в цифры и слова, ища выгоду. Да и сил в строительство вложила немало. Продавая свою долю, Коля пытался получить деньги и за мою. Хорошо, что юрист толково документы составила, а то б я всего лишилась. А Коля, когда все открылось, сказал: "Ну и что? Это же ты виновата, что я на бабки влетел, взяв деньги на строительство под залог квартиры". Может, я и виновата, но я тоже влетела и не собиралась никого обманывать. К слову, наш дуплекс вскоре разворовали, остался он в поле — ободранный каркас без окон и дверей. Только и осталось ценного, что земля – половина участка, который стоит гораздо дешевле моей проданной квартиры.С бабой Полей тоже странно получилось. В нашем подъезде в тот год случился ночью пожар на 1-м этаже. Кто-то сложил на лестнице, ведущей в подвал, ящики с книгами советского периода. Раньше б наша скандальная баба Поля этого ни за что не допустила, а теперь по моему указанию сидела тихо, не высовываясь. Горело, как порох, пожарные даже не смогли войти в подъезд, а мы, запертые в квартирах, – выйти. Хоть в окна прыгай. Влезли они через окна верхних этажей и спустились на первый, только так и затушили. Пожарные потом удивлялись — как это возможно, бумага не дает такого сильного пламени. Но ничего криминального в пепелище не нашли. От сильного жара часть бетонной лестницы, ведущей вверх, даже треснула и обвалилась. Нам пришлось чуть не полгода прыгать через этот провал в три ступеньки – с сумками, собаками, колясками и детьми. Ремонтировать лестницу никто не спешил — мол, в ЖЭКе на это нет средств. Пока мы, объединившись – в том числе и со скандальной бабой Полей, оказавшейся тем еще бойцом, — не привлекли внимание городской прессы. Нашелся сердобольный депутат, который дал денег и помог произвести ремонт в нашем подъезде.Представьте в мое состояние в тот момент после всех этих исполненных желаний: работы лишилась, дочь в нирване, деньги за квартиру потрачены зря, подъезд в руинах… Просто Армагеддон… Всё, всё, что было получено с помощью джина Хосе Сильвио, пошло прахом. И привело к жестокой разрухе. В делах и умах. Действительно, падение от пяти к единице. А могло ведь и к нулю, если б вовремя не остановилась или мои игры с циферками были пожестче. Спаси и сохрани, Боже, от таких забав и подарочков судьбы!В общем, я тогда, чтобы не пугать едва пришедшую в себя Василису, излагая не напрямую, уговорила дочь больше не лезть в заказы. И не играть со снами. Да она и сама это уже поняла. Хотя иногда я думаю, что дело, возможно, было не только в ее слишком глубоком проникновении в мир снов. Может, она и еще в чем напортачила, считая обратно циферки, что ей так аукнулось? Может, моя Василиса нажелала какой-нибудь сопернице чего-нибудь очень нехорошего? Не зря ведь сказано: относись к ближнему, как хотел бы, чтобы он относился к тебе. Стара мудрость, но не теряет своей актуальности. Ну влюбились обе в одного, так пусть он сам и выбирает, кто сердцу мил.Кассеты с наставлениями Хосе Сильвио я тогда сожгла, чтобы они больше никому не причинили беды. И имя это забыла. Все эти 10 лет не вспоминала о нем. Как будто все происшедшее тогда приснилось мне. И никогда больше не использовала его методику, даже почти не помню ее. Прочитав здесь в комментах это имя, я не сразу соотнесла его с теми событиями. Честно, не хотелось вспоминать. Но ради тех, кто, прочитав эту историю, будет осторожнее, я собралась с мыслями и вспомнила о том, что однажды сделал с моей жизнью джин Хосе Сильвио. Или, скорее, я сама попалась на его удочку. Тоже старая, как мир, история.Так что, уважаемые, не повторяйте моих ошибок. Не заплывайте в эту тину и на это болото. И если вам встретятся наставления Хосе Сильвио — на лавочке или в любом другом месте — лучше обойдите их стороной. Не шутите с огнем.Автор - Инна.

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