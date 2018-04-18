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Истории из жизни

Дела житейские #44: "Честный шарлатан"

Галлюцинации могут быть вызваны разными причинами - как приёмом некоторых веществ, так и некоторыми болезнями. Одним из заболеваний, сопровождающихся галлюцинациями, является шизофрения. Чаще всего шизофрения впервые проявляется в подростковом или молодом возрасте. И вот в этом месте люди делятся на две группы. Одна группа, которых большинство (или нет?), не может справиться с видениями, которые их посещают и адаптироваться. Они самостоятельно или опосредованно (скорую вызвали другие лица) обращаются за медицинской помощью. Как результат - постановка на учёт у психиатра, лечение в больнице психиатрического профиля, пожизненный приём препаратов. Но есть другая группа людей с галлюцинациями - они сумели адаптироваться и жить с этим. Мало того, некоторые люди даже научились зарабатывать на этом.

Есть у меня подруга. С подросткового возраста видит она духов, демонов разных. Разговаривает с ними, советуется, иногда просит о помощи. И ведь помогают духи то - советуют, подсказывают, деликатные поручения выполняют. Так как с родителями у моей подруги были напряжённые отношения, то она им ничего об этом не рассказала - не доверяла она им.

Так она и живёт с этими видениями. Не работает. Живёт на те деньги, что клиенты за "консультации" и помощь духов платят. Подруга говорит:

- Я им прямо говорю, что я честный шарлатан - деньги возьму по-божески, а гарантию не дам. Но всё равно идут и деньги несут. Объявления я не пишу, рекламу нигде не даю. "По знакомству" передают мой номер телефона. Звонят, просят, чтобы приняла да "посмотрела". Считают, что раз подруге помогло, так и всем остальным тоже помочь могу.

Неоднократно была свидетелем того, как она людей лечит. И сама к ней обращалась. Но с меня она по-дружески денег не взяла.

Было это в середине девяностых годов. Я ещё не пошла учиться в медицинский колледж и о заболеваниях имела смутное представление. Заболела у меня поясница. Я подумала, что это остеохондроз и пошла к терапевту. Терапевт отправила на УЗИ. На УЗИ нашли два камня в почках 5 и 6 мм. Терапевт назначила уросептик и но-шпу. И в тот же день я поехала в гости к подруге. О встрече мы договаривались ещё месяц назад.

Во время беседы я пожаловалась, что у меня болит спина. Она к чему-то прислушалась, поводила рукой за моей спиной. А потом сказала:

- Сливать надо. Воск у меня есть. Садись ровно.

А дальше воск топила, и растопленный в ковшик с водой выливала. В это время о всяком разном, не касающемся того, чем занимались, болтала. И всё. Когда закончила меня "лечить", напоила чаем и домой отправила. Пока я ехала до дома, спина болеть перестала.

Через год делала вновь УЗИ, потому что врач назначил "для контроля". И никаких камней в почках не нашли. Узист спросил, не было ли колик почечных. Я ответила отрицательно. Тогда он задал вопрос:

- А был ли мальчик? Вернее - были ли камни в почках?

Я ответила утвердительно. И показала снимки - они были прикреплены к предыдущему УЗИ заключению. Узист пробормотал "Всё может быть."

Так что можно считать, что и мне она помогла )))

Вот такой "честный шарлатан" есть среди моих друзей. Страшно подумать, что бы с ней стало, если бы в подростковом возрасте отцу всё рассказала. В психушку бы точно упекли. И не известно, в каком состоянии она бы оттуда вышла. Восьмидесятые - это вам не сейчас. Лечение более жёстким было.

P. S. Скептикам не стоит принимать написанное близко к сердцу. Я никак выводов не делаю и ни к чему не призываю. Просто рассказала о своей подруге.


Автор: MamaLada.
Источник.
Вчера, 19:19 by ЛетягаПросмотров: 749Комментарии: 10
+20

Ключевые слова: Галлюцинации подруга демоны духи шарлатан шизофрения

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Комментарии

#1 написал: Хельгая
Вчера, 19:49
+4
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 11
Спасибо за историю, +
Зарегистрирован: 18.04.2018
#2 написал: Sniff
Вчера, 19:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 47
Бывают, и такие люди, и достаточно часто, нет причин не верить. У нас на Кубани, кстати, разных бабок и колдунов вообще не меряно) У самой есть позитивный и интересный опыт от поездки к одному дедушке. За рассказ+.
Зарегистрирован: 20.01.2019
#3 написал: Talisha
Вчера, 20:11
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1517|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 3 402
Мудрая девочка, что пока не выросла, никому не говорила
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: Asheera
Вчера, 20:53
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (255|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 794
Вот так сразу и в шизофреники записали. Грустно.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#5 написал: Стаська
Вчера, 20:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (153|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 449
Спасибо, познавательно!
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
#6 написал: Pmariam
Вчера, 21:18
+3
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Репутация: (1098|0)
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Комментариев: 2 677
оказывается, что все кто видит - шизофреники. Вот и поставили диагноз. А мы и не знали.
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#7 написал: Летяга
Вчера, 21:52
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 707
Комментариев: 8 195
Цитата: Asheera
Вот так сразу и в шизофреники записали

Цитата: Pmariam
оказывается, что все кто видит - шизофреники


Автор - фельдшер скорой помощи. Ей по должности положено. Но - заметьте - она не настаивает)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#8 написал: Tigger power
Вчера, 21:58
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 065
Никто и никогда с уверенностью не скажет шиза это или дар видеть, а может все вместе) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#9 написал: привет)
Вчера, 22:46
+3
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Комментариев: 3
ну вот взять зеленого орла - он тоже по-своему колдун
Зарегистрирован: 21.01.2019
#10 написал: kalina
Вчера, 22:49
+4
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Публикаций: 0
Комментариев: 91
Ну а как же отделить мух от котлет? Где человек ку-ку, а где дар???
Или никаких мух нет - всё котлеты - зависит кто на них смотрит???
Вот ещё один очень меня волнующий вопрос)))
В школе нам рассказывали одну из теорий шизофрении. На наших нововленных уроках эзотерики)))
Вот примерно так: люди духовно развивающиеся ( очень любили в пример буддистских монахов приводить) делают это постепенно. Теория, потом практики по чуток... Учитель смотрит кто и к чему готов. Есть какие-то упражнения, сколько то там дней в темной комнате или что-то такое... Но типа после этого может открывается третий глаз. Помню даже рассказ, как юные монахи выйдя из такой комнаты, увидели горящего человека и бросились спасать. Оказалось, это их сторож, который просто очень гневливый, и видели они его, горящую огнем ауру)
Так вот шизофрения... Как объясняли наши лекторы - это когда обычный, неподготовленный человек начинает "видеть". Происходит это по разным причинам. Например -потрясение. И человек... Как сказать... Те кто учатся - идут к этому долгим путём, постепенно р развиваясь и постигая. Гармонично с остальным организмом. А шизофреник - у него просто происходит сдвиг. И разные измерениЯ путаются перед ним. Мозг не дошел до того, что видят глаза. И человек становится "сумасшедшим".
Правда есть врожденный дар. Тут не поспоришь)
Зарегистрирован: 8.08.2018
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