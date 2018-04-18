Дела житейские #44: "Честный шарлатан"

Летяга Просмотров: 749 Комментарии: 10 +20 Вчера, 19:19 by

Галлюцинации могут быть вызваны разными причинами - как приёмом некоторых веществ, так и некоторыми болезнями. Одним из заболеваний, сопровождающихся галлюцинациями, является шизофрения. Чаще всего шизофрения впервые проявляется в подростковом или молодом возрасте. И вот в этом месте люди делятся на две группы. Одна группа, которых большинство (или нет?), не может справиться с видениями, которые их посещают и адаптироваться. Они самостоятельно или опосредованно (скорую вызвали другие лица) обращаются за медицинской помощью. Как результат - постановка на учёт у психиатра, лечение в больнице психиатрического профиля, пожизненный приём препаратов. Но есть другая группа людей с галлюцинациями - они сумели адаптироваться и жить с этим. Мало того, некоторые люди даже научились зарабатывать на этом.Есть у меня подруга. С подросткового возраста видит она духов, демонов разных. Разговаривает с ними, советуется, иногда просит о помощи. И ведь помогают духи то - советуют, подсказывают, деликатные поручения выполняют. Так как с родителями у моей подруги были напряжённые отношения, то она им ничего об этом не рассказала - не доверяла она им.Так она и живёт с этими видениями. Не работает. Живёт на те деньги, что клиенты за "консультации" и помощь духов платят. Подруга говорит:- Я им прямо говорю, что я честный шарлатан - деньги возьму по-божески, а гарантию не дам. Но всё равно идут и деньги несут. Объявления я не пишу, рекламу нигде не даю. "По знакомству" передают мой номер телефона. Звонят, просят, чтобы приняла да "посмотрела". Считают, что раз подруге помогло, так и всем остальным тоже помочь могу.Неоднократно была свидетелем того, как она людей лечит. И сама к ней обращалась. Но с меня она по-дружески денег не взяла.Было это в середине девяностых годов. Я ещё не пошла учиться в медицинский колледж и о заболеваниях имела смутное представление. Заболела у меня поясница. Я подумала, что это остеохондроз и пошла к терапевту. Терапевт отправила на УЗИ. На УЗИ нашли два камня в почках 5 и 6 мм. Терапевт назначила уросептик и но-шпу. И в тот же день я поехала в гости к подруге. О встрече мы договаривались ещё месяц назад.Во время беседы я пожаловалась, что у меня болит спина. Она к чему-то прислушалась, поводила рукой за моей спиной. А потом сказала:- Сливать надо. Воск у меня есть. Садись ровно.А дальше воск топила, и растопленный в ковшик с водой выливала. В это время о всяком разном, не касающемся того, чем занимались, болтала. И всё. Когда закончила меня "лечить", напоила чаем и домой отправила. Пока я ехала до дома, спина болеть перестала.Через год делала вновь УЗИ, потому что врач назначил "для контроля". И никаких камней в почках не нашли. Узист спросил, не было ли колик почечных. Я ответила отрицательно. Тогда он задал вопрос:- А был ли мальчик? Вернее - были ли камни в почках?Я ответила утвердительно. И показала снимки - они были прикреплены к предыдущему УЗИ заключению. Узист пробормотал "Всё может быть."Так что можно считать, что и мне она помогла )))Вот такой "честный шарлатан" есть среди моих друзей. Страшно подумать, что бы с ней стало, если бы в подростковом возрасте отцу всё рассказала. В психушку бы точно упекли. И не известно, в каком состоянии она бы оттуда вышла. Восьмидесятые - это вам не сейчас. Лечение более жёстким было.P. S. Скептикам не стоит принимать написанное близко к сердцу. Я никак выводов не делаю и ни к чему не призываю. Просто рассказала о своей подруге.Автор: MamaLada.

Ключевые слова: Галлюцинации подруга демоны духи шарлатан шизофрения

Другие, подобные истории: