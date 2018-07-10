Обвал

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 937 Комментарии: 9 +13 Сегодня, 08:19 by

Эта мистическая история начиналась вполне безобидно. Фонарные столбы вдоль аллеи, по которой мне нравилось прогуливаться, были, как водится, щедро обклеены объявлениями. Однажды я обратила внимание, что среди них иногда появляются броские, на дорогой цветной бумаге. При этом, совершенно некоммерческие, — всего лишь фраза в стиле афоризма или статуса в социальных сетях, и ничего более, никаких предложений и координат для обратной связи.Почему я обратила внимание на такой пустяк? Дело в том, что сии послания миру появлялись только тогда, когда я оказывалась в сложной ситуации. Фразы очень метко её отражали и порой содержали совет, который, как выяснялось позже, оказывался дельным. К примеру, однажды объявление посоветовало народный рецепт от кашля, которой как раз меня мучил несколько дней. В другой раз – на столбе было написано, как правильно ответить начальнику, когда он к тебе придирается. И вот совпадение: через пару дней такой ответ действительно понадобился мне. И всё в таком духе.Когда же во время прогулки по аллее мне было любопытно без всяких дел посмотреть, что новенького пишут, на столбах не оказывалось даже следов цветной бумаги. Тогда я не придавала особого значения этой закономерности и находила её лишь забавной, до одного случая.На улицах хорошо знакомого города меня застал буран. Я зашла под навес отдохнуть от колючих снежинок, горизонтально летящих навстречу. Напротив располагалась светящаяся вывеска «Обмен валют». Её, видимо, повредила непогода, потому горели не все буквы, а только начальные: 2 из первого слова и 3 - из второго. И те мигали, обращая на себя внимание, и складываясь в слово «ОБВАЛ».Я вдруг осознала, что у меня над головой тонны снега на тонкой крыше, и вышла из-под неё. В ту же минуту навес заскрежетал и сложился пополам. В шоке, я ещё долго стояла и смотрела, как буквально ускользнула от неминуемой смерти.Через пару дней мне понадобилась валюта. Я вспомнила о недавно виденном обменном пункте. Но когда оказалась на месте, поняла, что никакого обменника здесь никогда и в помине не было.Не нахожу объяснения, что происходит. Бог наружной рекламы на моей стороне или всё намного проще: я сошла с ума и страдаю редким видом галлюцинаций? Но даже если и так, не вижу смысла от них избавляться.Автор - C_E_L_E_S_T_I_A_L.

Ключевые слова: Мистические совпадения знаки буран обвал реклама шок

Другие, подобные истории: