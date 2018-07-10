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Истории из жизни

Обвал

Эта мистическая история начиналась вполне безобидно. Фонарные столбы вдоль аллеи, по которой мне нравилось прогуливаться, были, как водится, щедро обклеены объявлениями. Однажды я обратила внимание, что среди них иногда появляются броские, на дорогой цветной бумаге. При этом, совершенно некоммерческие, — всего лишь фраза в стиле афоризма или статуса в социальных сетях, и ничего более, никаких предложений и координат для обратной связи.

Почему я обратила внимание на такой пустяк? Дело в том, что сии послания миру появлялись только тогда, когда я оказывалась в сложной ситуации. Фразы очень метко её отражали и порой содержали совет, который, как выяснялось позже, оказывался дельным. К примеру, однажды объявление посоветовало народный рецепт от кашля, которой как раз меня мучил несколько дней. В другой раз – на столбе было написано, как правильно ответить начальнику, когда он к тебе придирается. И вот совпадение: через пару дней такой ответ действительно понадобился мне. И всё в таком духе.

Когда же во время прогулки по аллее мне было любопытно без всяких дел посмотреть, что новенького пишут, на столбах не оказывалось даже следов цветной бумаги. Тогда я не придавала особого значения этой закономерности и находила её лишь забавной, до одного случая.

На улицах хорошо знакомого города меня застал буран. Я зашла под навес отдохнуть от колючих снежинок, горизонтально летящих навстречу. Напротив располагалась светящаяся вывеска «Обмен валют». Её, видимо, повредила непогода, потому горели не все буквы, а только начальные: 2 из первого слова и 3 - из второго. И те мигали, обращая на себя внимание, и складываясь в слово «ОБВАЛ».

Я вдруг осознала, что у меня над головой тонны снега на тонкой крыше, и вышла из-под неё. В ту же минуту навес заскрежетал и сложился пополам. В шоке, я ещё долго стояла и смотрела, как буквально ускользнула от неминуемой смерти.

Через пару дней мне понадобилась валюта. Я вспомнила о недавно виденном обменном пункте. Но когда оказалась на месте, поняла, что никакого обменника здесь никогда и в помине не было.

Не нахожу объяснения, что происходит. Бог наружной рекламы на моей стороне или всё намного проще: я сошла с ума и страдаю редким видом галлюцинаций? Но даже если и так, не вижу смысла от них избавляться.

Автор - C_E_L_E_S_T_I_A_L.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 937Комментарии: 9
+13

Ключевые слова: Мистические совпадения знаки буран обвал реклама шок

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:53
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 441
Шла как-то домой после работы. Впереди вижу - женщина с визитками. решила свернуть с тротуара на тропинку, что-бы она не всунула мне эту визитку. Нет, она увидев меня тоже перешла на тропинку, и все-таки всучила мне в руки этот кусочек картона. Читаю - ремонт стиральных машин. И тут в груди екнуло: "Только этого мне не хватало!" Естественно, через пару дней нагнулась стиралка. Правда мы ее не ремонтировали, новую купили, так как ремонт был нецелесообразен.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#2 написал: zahlystin
Сегодня, 10:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Очень горды тем, что все мистические истории, присланные читателями на наш скромный сайт mistic-world.ru так оперативно копируются столь известным ресурсом.

Кроме историй читателей мы размещаем также и интересные мистические факты, произошедшие в нашей истории. К примеру, привидения Чернобыля
Зарегистрирован: 25.12.2018
#3 написал: Spivachka
Сегодня, 11:08
+5
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 276
1. Наше подсознание видимо ищет подсказку само. Из всей книги, я наскочу взглядом на ту фразу, которая подходит именно к моей ситуации.
2. Я уже писала в комментариях своё восхищение Империи Ангелов. Суть в том, что люди закрыты для связи с Высшим миром. И Ангелам очень трудно нам помогать и направлять, если мы закрыты и не понимаем их посланий. Они помогают нам через сны, знаки и котов. Ну и медиумов. Но коты не хотят нам помогать. Им плевать на нас. Не всем,конечно. Вот Ваш Ангел, ГГ, достучался к Вам через знаки. Видимо, в этом в открыты к внешнему воздействию. А кто то видит "вещие сны". Я бы сказала от слова вещать.
Кошатницы верят в помощь их котов. Поэтому ангелы пытаются подать информацию через этих ленивых красавчиков. А вот бабки-гадалки тоже своего рода посредники.
Из этого перечня лично я верю в знаки. Потому что сны ни разу не сбывались, коты у меня такие любвеобильные всегда, что им не до знаков.они спят на мне. Бабки для меня табу. А вот знаки бывают полезными. Хотя никто не знает как было бы, выбери я другую дорогу. Здесь главное вера.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Joss
Сегодня, 11:40
+6
Группа: Посетители
Репутация: (250|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 135
"Иди за "Белым кроликом" и ты получишь ответы на вопросы которые тебя мучают."
Следовать за Белым Кроликом - значит следовать своей интуиции.
Помнишь как Алиса последовала за Белым Кроликом и попала в страну чудес?
Или тебе вспомнился Нео из "Матрицы"?
Не суть.
Главное - в нужное время в нужном месте встретить СВОЕГО Белого Кролика!
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 13:35
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1098|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 670
интересная история.
А я как слепая курица чешу вперед ничего и никого на пути не замечая.... если мне в лоб само не прилетит.....
один раз только запомнился "знак" (если это был знак). Ехала некоторое время пере до мной газелька с тентом, который не был закреплен и болтался из стороны в сторону открывая все свое содержимое. А внутри находились дорогие гробы, друг на дружку поставленные. всю дорогу боялась, что газелька резко затормозит и все гробы мне на капот посыпятся.
к счастью, такого не произошло и после этого "знака" ничего не случилось, но я стремалась какое -то время и искала хороший знак в этом...
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#6 написал: Долгопят
Сегодня, 13:37
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 553
Приятно надеяться на помощь из вне.Я не могу вывести свою субъективную версию на этот счет
.В одну из "московских бурь,, они у нас зачастили, прятались с коллегами в курилке под соснами.Решение в одну секунду- Погнали , пока дождь стеной не ливанул..и ломанулись, как лоси, в ближайший подъезд.За спиной- хрррр- бабах!!!!! Сосна упала- курилка в крошку.Никаких знаков, просто внезапно возникла мыслишка.Ангелы ее шепнули?не думаю...у меня частенько такие мысли- искры пробегают, требующие немедленного действия. И почти никогда никаких катастроф за ними не следует. вот теперь с опаской гляжу на сосулищи и гололёд. Опасность ВЕЗДЕ!!! grimacing
Как в " Пункте назначения", кому положено убиться- тот убьется.Кому рано- наслаждается бытием.
отдельный разговор о тех, кому никто не подсказал, не нашептал, не уберег..Есть массса случаев гибели по идиотской случайности.
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:44
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 441
Цитата: Pmariam
Ехала некоторое время пере до мной газелька с тентом, который не был закреплен и болтался из стороны в сторону открывая все свое содержимое. А внутри находились дорогие гробы, друг на дружку поставленные. всю дорогу боялась, что газелька резко затормозит и все гробы мне на капот посыпятся.
к счастью, такого не произошло и после этого "знака" ничего не случилось, но я стремалась какое -то время и искала хороший знак в этом...


Действительно, хороший знак. Тент не закреплен, гробы(!!!) видны-значит штабель выше борта ГАЗельки, резко нигде не тормознул. Столько было шансов попасть в неприятную (как минимум) историю, а ничего не случилось.

Цитата: Долгопят
Есть массса случаев гибели по идиотской случайности.


Однокурсник в пьянейшем состоянии перелазил с окна на окно на пятом этаже общаги (весной) и сорвался с подоконника. Остался жив, кроме сильных ушибов и перелома ноги ничего не получил.
Знакомый моей знакомой спрыгнул с деревянного ящика, высотой около 50 см, сломал пяточную кость, отлежал в больнице, потом дома, после снятия гипса дошел до дома, открыл дверь и умер на пороге. Как объяснили врачи - за время нахождения в гипсе в сосуде образовался тромб, который "пошел", как только сняли гипс.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#8 написал: Asheera
Сегодня, 15:31
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Репутация: (255|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 790
Ооо, тема Знаков.
Их можно научиться читать, если быть внимательным, но не впадать в мистицизм и мнительность. Как всё это работает, тайна за семью печатями.
Бывает, что человека прямо носом тычут в Знак, мне сразу представляется, как Хранитель за шкирку хватает и трясёт человека :"Куда идешь, назад, дурень!"

У меня был случай, когда на перепутье моего жизненного пути, в сквере психоаналитик ко мне подошел и несколько часов со мной беседу проводил разъяснительную. То ли морда лица у меня была в тот момент такая, что профессионал понял- дело дрянь, то ли Высшие Силы вмешались.
Самый смак был в том, что он оставил визитку с адресом и сайтом- нет ни сайта такого, ни человека.
Кто бы это ни был, помнить и благодарить его я буду всю жизнь)
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 16:14
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 155
Кто ищет, тот всегда найдёт. Девушка подсознательно ответы на свои вопросы ищет в знаках. Если каждый настроится на эту волну, то тоже много полезных советов для себя найдёт в окружающем мире.
Зарегистрирован: 16.11.2018
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