Ночью в Бугринке

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:39

Крокозябла Просмотров: 564 Комментарии: 10 +5 Сегодня, 09:39 by

Это случилось в позапрошлые выходные. Пишу, и до сих пор мурашки по коже…В общем, дело было так. В нашем городе за известным гипермаркетом на букву «М» есть приличных размеров роща. За ней, на берегу реки, находятся лодочные базы и посёлок. У моего отца в этом посёлке есть коттедж. Зимой мы там появляемся редко, да и летом родители заглядывают туда разве что по выходным, чтобы не нужно было вставать на работу ранним утром — пробки в нашем городе сравнимы с московскими. На позапрошлых выходных я уговорила родителей предоставить коттедж в полное распоряжение моей компании для хорошей гулянки по поводу дня рождения подруги. Мы хоть и любим покутить, но никаких эксцессов никогда не случалось: никто ничего не сжёг и соседей громкой музыкой не терроризируем, поэтому отец дал добро без разговоров. Опущу подробности празднества, они довольно банальны и к сути повествования отношения не имеют.Был вечер субботы, а если быть точнее, то самое время, когда уже темно, но можно спокойно идти по роще без риска напороться глазом на сучок. Мы вчетвером: я, Олеся, Машка и Вера — были уже прилично захмелевшими, но всё ещё сохранявшими способность соображать и перемещаться в пространстве относительно уверенно. Мы сидели в беседке, допивали остатки алкоголя и курили, когда кому-то из нас пришла в голову идея отправиться на прогулку в рощу. О том, что там нас могла поймать какая-нибудь отмороженная компания, мы и не думали — в посёлке мы знали всех, да и специально в рощу на ночь вряд ли какой-нибудь маньяк поехал бы. Недолго думая, мы схватили бутылки и, весело шумя, двинулись в ночной вояж.Около получаса мы просто шатались по знакомым тропинкам, распевая песни и в шутку пугая друг друга. Тем временем накатила прохлада, и Олеся предложила вернуться в коттедж. Наша компания отправилась обратно. Надо сказать, что мы успели уйти на противоположный конец рощи, за деревьями слышался шум редких машин на дороге. Мы двинулись прямо через кусты, распугивая парами алкоголя сонных клещей.Тут-то и настал этот злосчастный момент, когда алкоголь, пройдя извилистый и тернистый путь по нашим юным организмам, начал требовательно проситься наружу, причём одновременно у меня и у Веры. Машка и Олеся, погоготав, шумно поломились дальше, а мы, уж простите за пикантные подробности, присели за кустами, метрах в десяти друг от друга. Прошло буквально около минуты и…Сначала я почувствовала ЭТО. Что-то — именно что-то, а не кто-то — злое и потустороннее было совсем рядом, смотрело на меня из темноты и выжидало… Чего? Я посмотрела на Веру — та была совсем белой от страха, смотрела куда-то влево, прокусив нижнюю губу. Я моментально протрезвела. Осторожно скосив глаза, я увидела ЭТО. Чёрный силуэт, отдалённо напоминающий ребёнка лет семи-восьми, сидел на дереве метрах в пяти от земли, обхватив ствол конечностями. Я не видела ни черт лица, ни каких-либо иных подробностей. Моё сердце, казалось, тоже остановилось в страхе… В этот момент из-за деревьев раздался голос Олеси:— Девки, ну где вы там?!Существо повернуло голову на голос и злобно зашипело. В вязких сумерках я увидела горбатый нос и торчащие из пасти тонкие, как иголки, зубы.— Ну вы скоро? — не унималась Олеся. Чёрная тварь издала раздражённый скрипучий звук и метнулась вверх по дереву. И — я готова поклясться — в некотором отдалении скользнули вверх по стволам две тени поменьше.Последнее, что я успела заметить перед обмороком, были странные движения ног существа. Так перебирают руками, отталкиваясь.Олеся и Машка нашли нас с Верой, валяющихся без сознания со спущенными джинсами. Понадобился не один десяток пощёчин, прежде чем мы пришли в чувство. Натянув штаны, мы схватили подруг за руки и со всех ног рванули к посёлку.Разумеется, никто нам не поверил, всё списали на алкоголь и желание попугать подруг. Отец, конечно, ни за что не продаст коттедж. А я точно знаю, что ни за какие коврижки не останусь больше там ночевать, и мне страшно за тех людей, которые волей случая могут очутиться ночью в Бугринке и столкнуться лицом к лицу с этими тварями.Мне страшно, даже когда я пытаюсь понять, что ЭТО было. Я люблю ужастики, многое читала, многое смотрела по телевизору. Но то, что увидела своими глазами, настолько противоестественно и чуждо привычной картине мира, что пробирает дрожь. Я не знаю, как с этим дальше жить…Автор неизвестен.

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