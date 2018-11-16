Как мне отсюда уйти?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:53

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 245 Комментарии: 2 +11 Сегодня, 04:53 by

Необъяснимый и пугающий случай произошёл со мной одним летом, когда я был ребёнком.Всё моё детство и юношество было проведено в военном гарнизоне. Военный городок, в котором я жил, базировался внутри одного из районных центров Ленинградской области и был ограждён характерным бетонным забором. В городке было около 12 домов, клуб, футбольное поле, а его края покрывал высокий густой кустарник, который закрывал бетонные заграждения.То счастливое время характеризовалось отсутствием интернета с его соцсетями, компьютерных игр и прочих «благ» современного детского быта, которые заставляют нынешних подростков безвылазно сидеть дома.Мы с товарищами были весёлой детворой и все летние каникулы с утра до ночи проводили на улицах того самого городка, играя в футбол, прятки, «казаки-разбойники» и т.п.Городок, хоть и был маленький, но с помощью безграничной детской фантазии тех лет, превращался в волшебное поле чудес для развлечений.Как-то вечером, когда спустились характерные для Ленинградской области светлые сумерки, мы с друзьями уже доигрывали в прятки. Когда я искал своих товарищей, ко мне вдруг подошёл очень странный мужчина среднего возраста. Одет он был прилично, но одежда местами была грязной и сырой, словно он пару часов отдыхал, лёжа на свежей траве. На бомжа или алкаша он похож не был, таких мы видели, они часто забредали в городок порыться на местной свалке и быстро выдворялись военными патрулями. Но вид он всё равно имел подозрительный. Тихим отрешённым голосом мужчина спросил меня:– Мальчик, как мне отсюда уйти? Тут кругом забор.Меня охватило чувство детского страха вперемешку с любопытством. Я, указывая направление рукой, ответил:– Там КПП, а вот там, через кусты, есть «дырка», лаз...Больше всего удивлял его взгляд, он был абсолютно пустой и отрешённый, смотрящий в «абсолютное ничто». Мужчина, казалось, не следил за моими словами и, тем более, жестами. Но вдруг, он резко перевёл, словно на мгновение ожившие зрачки, в сторону кустов и холодно сказал:– Только не туда, туда нельзя, там сны, я не хочу спать.Удивил меня ещё и тот факт, что проходящий в паре метров от нас военный патруль не обратил на подозрительного мужчину никакого внимания.Вспомнив про своих друзей, я побежал их искать, и как свойственно ребёнку, уже по приходу домой совсем забыл про странного дядьку.Но на следующее утро произошло что-то необъяснимое. Как водится, в маленьких закрытых городках любое событие собирает массу зевак. Мы с товарищами сразу после утреннего сбора побежали на столпотворение, в котором участвовали военные, милиция, скорая помощь и простые жители. И перед нашим любопытным взором предстала следующая картина.Из густых кустов, примерно в 100 метрах от того самого лаза в заборе, на который я вчера указывал странному мужчине, выносили мёртвое тело. По внешним признакам трупа я сразу же узнал вчерашнего встречного. Из разговора военных и милиции я услышал, что смерть наступила не менее чем 3 дня назад и что причины будут выяснять.Про встречу с мужчиной я никому не рассказывал. Жутковато как-то было, да и никому не хотелось объяснять, как я на днях общался с привидением, тем более, что я и сам никак понять всего этого не мог.Автор - Виктор.

Ключевые слова: Городок сумерки мужчина мёртвое тело привидение страх

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