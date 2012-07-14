Холодное блюдо: бочка криминала и ложка мистики

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:04

marzzz Просмотров: 99 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:04 by

Доброго времени суток, дорогие мои! Давненько не писала. Как говорят, кто вспомнит старое, тому глаз вон! А как не вспомнить?Предыстория. В 2011 году этот сайт обнаружила моя старшая дочь. Она же выудила у меня эту историю и разместила под своим ником. Прочли, забыли. Не в этом соль. Продолжение истории никто никогда не выкладывал, а оно имело место быть. Давно уже сопоставила факты и поняла, что два разрозненных куска моей биографии имеют одно начало. Второе вытекает из первого. Молчала почему? Не очень приятный сюжетец, более того, с элементами криминальной хроники. Сейчас созрела, поняла, что люди вы свои в доску, с вами можно и в атаку , и в разведку, так что, как говорится, поехали.Было мне тогда всего четырнадцать. Училась я очень хорошо, на досуге рисовала, сочиняла стишки о прозе жизни и жила так, как и многие мои сверстники. Обычная среднестатистическая девчонка. Летом мы удирали на озеро и тусили там до заката, купаясь, загорая. Юность имеет необыкновенную особенность: розовые очки сидят плотно на переносице, мир прекрасен, удивителен, полон тайн, загадок и радужных перспектив. Жизнь, необременённая взрослыми проблемами, полна гармонии и наполнена таким рядовым человеческим счастьем, что... короче, взрослым далеко то этого состояния. Уже давно далеко!Тогда на озере прицепился ко мне пацан. Вынырнул из-под воды! Как черт из табакерки выскочил и, пиная меня мощной грудью, не давая себя обогнуть, вернуться к берегу, начал толкать к середине озера. Я долго барахталась, брала то влево, то вправо, пытаясь его обогнуть, но силы худенькой малолетки были напрасны. Ноги уже давно не доставали дна, и пришлось развернуться и плыть к середине, благо, что плавцом я была отменным. Парень гарцевал рядом. Отплевываясь, рассказывал о том, что уже месяц за мной наблюдает, понравилась я ему конкретно и навеки, так что судьба моя предрешена! Его и только его! Вона как... По настойчивости с ним мог соперничать только Сормовский паровоз! Однако мое ещё недоразвитое женское начало подняло хвост и возмутилось в глубине души такому вопиющему прессингу!Мы пересекли озеро, на минуточку, это примерно сто метров в поперечине, которые я проплыла с космической скоростью. На том берегу выскочила, как болотная чума, причем вполне соответствующая мистическому образу: вся в тине, водорослях и ряске, потому что песчаный пляж на Исаакиевском озере был только с одной стороны, а с противоположного берега была почти болотная нехоженая жижа. Я выскочила и помчалась к своим девчонкам, оставшимся на том берегу. Мой преследователь не отставал, топал рядом. Между делом представился: "Макс!" Девчонки встретили меня, рыдая и обнимая, не смея уже увидеть живой.Макс канул в небытие. Мы с мамой уехали к бабуле в деревню до конца лета. Осенью, сразу по прибытии, моя соседка, вездесущая, всегда сидящая на посту у подъезда, царствие ей небесное, баба Груша, радостно сообщила мне, что меня вот уже три недели разыскивает парень по имени Максим. М-дя... Как нашел? Городок маленький, но не до такой степени (оказалось, общие знакомые).Наступила осень. Дни стали короче, ночи длиннее. Жизнь продолжалась своим чередом. С Максом виделась ещё раз. Он выловил-таки меня после школы. И ... предложил ДРУЖИТЬ! Буквально. Дети еще. Никакого намека на, пардон, интим. Я отказалась. Простите, четырнадцать лет, у меня уроки в голове, факультатив по биологии и усиленные уроки французского! И... не мой типаж. Последнее мне мое недоразвитое женское начало нашептало.Очередная ночь. Влажный октябрьский воздух вызывал у отца-астматика приступы удушливого кашля. Папа спал в зале, я в смежной маленькой комнате, на кровати. Мама со мной в комнате, но у противоположной стены на диване.Отец опять захлебнулся кашлем. Я проснулась. Межкомнатная дверь открыта. Белая дверь, залитая лунным светом, выделяется на фоне темной стены. Тишина... Вдруг в дверном проёме появляется силуэт. Не тень, а именно живое тело. Худощавый, высоченный до такой степени, что ему пришлось наклониться, чтобы протиснуться в дверную стандартную коробку высотой в два метра. Руки согнуты в локтях. Идёт так неспешно. Я неожиданно понимаю, что силуэт мужской! Существо плетется настолько медленно, словно испытывает мои нервы на прочность. Нервы сдали. Мозг лихорадочно заработал. Розовые очки "детства", так плотно сидящие на переносице еще днем, растаяли перед неизвестным и жутким. "Отец?"- выдал парализованный страхом мозг. Нет!!!! Папа невысокий. А этот дылда только что пригнулся, чтобы не задеть верхнюю планку двери своей темной головой! Нет, это не отец. И не мама. Мама полная, в ночной рубашке! А этот - МУЖИК! Более двух метров ростом!Существо беззвучно дотопало до маминой постели и .... мякго опустилось рядом с ней! Я тряхнула башкой, присела на кровати. Это папа! Это он! Наверное, ему поплохело. Пришел маму будить, чтоб помогла. Я откинулась на подушки. Липкий пот заструился по спине. Конечно, он! Я с ликованием и восторгом победителя перевернулась набок и, совершенно не парясь, что мама спасет отца от удушья, собиралась уже задремать... Через секунду услышала, что отец, задыхаясь и содрогаясь от астматического кашля так, что под ним скрипят пружины дивана, находится в ТОЙ, другой комнате! И он не покидал свою постель ни на минуту!И тут началась самая страшная паническая атака ЗА ВСЮ МОЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ. Я замоталась в одеяло. Накрыла голову подушкой. Мозг отрофировался. Тело парализовало, как будто меня стреножили. Я отключилась...Утро было солнечным, добрым. Между делом выяснила, что мама ночью не вставала, отец в комнату не заходил. Ещё бы! Ростом не вышли. Существо было гигантом. Я рассказала о ночном кошмаре. Мои практически подняли меня на смех. Глупая девчонка, не читай Гоголя на ночь!Прошла неделя. Наверное, именно так, потому что помню точно, что в школе наступили осенние каникулы. Вечер. Мама послала за хлебом. Я вышла на улицу, пробежалась по лёгкому морозцу. Иду обратно из магазина. Ленка, подруга моя, выпрыгивает из-за угла дома навстречу, испугала даже внезапным появлением. "Рит, - говорит шепотом, округлив от ужаса глаза, - тебя Макс, искал!" (она была в курсе моих бесперспективных отношений относительно этого субъекта). Принимаю новость как должное. Мысленно формулирую отповедь назойливому типу. В очередной раз готовлюсь дать словесный отпор никчемным притязаниям и, гордо подняв голову и ухватив Ленку за рукав, дохожу до соседнего подъезда. Тут же наперерез нам выруливает человечек, друг Макса, этакий парламентер с важным сообщением: "Ритуся , привет. Маск хочет с тобой поговорить". Шепчу подруге: "Стой рядом!". Выходит мой знакомец Максимка. Красава! Широкоплечий, крепкий, физически развитый не по годам. Я успела только дать отрицательный ответ относительно нашего совместного будущего, как тут же взмахнул кулак перед моим лицом, и я увидела "салют Москвы"... под носом стало тепло.Ленка врубилась быстрее. Схватила меня в охапку и потащила к себе домой. Итог: перелом костей носа. Это почти прикольно было. Уважала анатомию как предмет, но не ожидала, что изучу лицевые кости буквально на своей физиономии. Картина в зеркале: с одной стороны на переносице вмятина, а с другой стороны кость торчит! Заткнула поток крови полотенцем и подалась в больничку, поддерживаемая под руки верной подругой.Пока ехали в больничку, где дежурили специалисты - отологингологи, заявка по факту избиения несовершеннолетней, меня, то есть, уже прибыла к ментам. Наряд милиции выловил меня уже после оказания медпомощи и потащил в отделение прямо вместе с окровавленным полотенцем и Ленкой впридачу.Опущу подробности дознания. Уточнили, кто дал в нос. Да я откуда знаю? Некто Макс! Учился в спортивной школе номер два, живёт приблизительно улица Аэродромная (пардон, общие знакомые есть не только у него, но и у меня). Отпустили с миром зализывать раны.Повезло. Нос мне сломал мой "обожатель" как раз накануне осенних каникул. На улицу ни ногой! Куда там! Пол физиономии асимметрично, под глазом ярко-фиолетовый бланш. Ноздря ваткой заткнута. Подруги пришли ко мне оказать моральную поддержку. Первые полчаса мы, дети по разуму, ржали над моим убогим видом. Закрываю ладошкой полизуродованного лица, называется, Рита красивая! Потом прячу под ладошкой здоровую часть лица, Рита - уродец! Или нет, не так. Рита после Максовой неразделенной любви! Ржали, как кони... Мне-то смеяться больно, черт побери! Но самоирония - лекарство от всех болезней. Вроде полегчало даже. Уселись за большим столом в зале, решили сыграть в картишки. Сдаем, играем, пересмеиваемся.Вдруг из маленькой комнаты (смежная, дверь открыта) раздаются четкие шаги. Этакие удары кирзовых сапожищ! Через секунду слышим звонкие удары падающих предметов. Мы синхронно замираем с картами в руках. Клянусь, у меня волосы встали дыбом на загривке! Пальцы скрючились, карты прилипли к рукам! Я совершенно неожиданно, видимо, на уровне подсознания, выдавила из себя: "К худу или к добру?"Это был утробный, еле уловимый, но четко МУЖСКОЙ тембр: "К ХУУУДУУУ! К ХУУУДУУУ! ХУУУДУУУ!"Ай, как мы взвились! Как три бешеных молодых козы! Забились на кухню.- Девочки, - говорю, - вы это слышали?- Да, - выпалили Наташа и Лена одновременно, - три раза "к ХУДУ"!Оцепенение длилось достаточно долго. Первая отморозилась Ленка и проблеяла что-то типа: "Мне домой, шарфик на кресле в комнате".Тишина гробовая. Даже слышно было, как часы тикают в зале. Выдвинулись все вместе на три-четыре. Пошли гурьбой, натыкаясь друг на друга. Хлоп! Бах! Бум! Опять звук падающих с высоты предметов.Мы так и замерли в проходе, уткнувшись по инерции каждая в спину впереди идущего.Наташка разразилась скромным плачем. Я почему-то опять громко и четко спросила:"К ХУДУ или к ДОБРУ?". " К Хууудууу... К доообруу", - пошептало где-то между дальней комнатой и собственным сознанием.Этим же вечером я рассказала маме все, что произошло. Мама поверила, спокойно вошла в дальнюю комнату, ту самую, где был источник таинственных падений таинственных предметов. Я долго стояла в дверном проёме и смотрела, словно во сне, как мама собирает трубки. Пластмассовые трубки длинной примерно двадцать сантиметров каждая, которые мама принесла с работы для неопределенных бытовых нужд, лежали на гардеробе. Упакованные в плотный пакет, совершенно целый, не рваный ни в одном месте, они чудесным образом, презрев все законы земного притяжения, повылетали из того пакета. Фантастика. Для такого маневра они должны были просто взлететь вверх, словно от взрыва, только потом грохнуться на пол с двухметровой высоты. И не в них дело. Дело в том страшенном голосе, вещавшим всем нам троим: "К худу, к худу, к худу...."P.S. Многочисленные версии стоить не буду. По сию пору у меня версия одна: существо приходило накануне нанесения мне телесных повреждений, говоря юридическим языком. Повторно существо дало о себе знать как раз в тот вечер, когда вернулись родители и сообщили, что нас вызывают для возбуждения уголовного дела.Больше двухметрового существа я не видела и не слышала. Да и физиономию мне, слава богу, больше никто не осмеливался подправить.Прошу прощения за длительное повествование. До сих пор не делилась темной историей своей биографии в подробностях. Жду отзывов, комментариев и ответов. Уже более тридцати лет периодически паникую, переступая порог маминой квартиры, и задаюсь вопросом: "Кто это был? Зачем приходил? Почему я?"

Ключевые слова: Существо квартира Макс подруга авторская история

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