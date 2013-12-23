Карга колченогая

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 348 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 17:50 by

Лена в детстве заболела сильно, долго ее лечили, вылечить удалось, но стала с той поры девочка хромая. Все детство ее дразнили во дворе, а ребята прозвали «Карга колченогая». Плакала Лена сильно, но что делать?Прошли годы, все окончили школу и другие учебные заведения. Девчонки стали невестами. Что ни день - в селе свадьба. А на Лену никто и не смотрел. Даже на свадьбу в качестве гостьи не звали. Бытовало поверье, что нельзя звать хромых на свадьбу - беда будет.А на самом краю деревни старая ведунья жила. Побаивались ее люди, но за помощью обращались. Решила и Елена пойти к знахарке. Колдунья выслушала её и говорит: «Помогу я тебе, только если слушаться меня будешь». Лена покивала головой, она на все была согласна.В течение следующих 7 дней ведунья лечила девушку травами да заговорами. На восьмой день знахарка позвала Лену и говорит ей: «Сегодня дам тебе заговоренный мешочек с травами. Ночью снесёшь его на кладбище, на такую-то могилу прикопаешь. И запомни: никому ни слова не говори и не оглядывайся».Дождалась Елена вечера, взяла мешочек и отправилась на кладбище. Идёт себе спокойно, прихрамывает. Вдруг слышит: резко собака залаяла, прямо над ухом. Хотела повернуться, да вовремя вспомнила наказ ведуньи. И пошла себе дальше.А сзади что только не творилось! И дети плакали, собаки лаяли, рычали, даже кто-то звал Лену по имени голосом матери. Только знала Лена, что спит ее мать. Спит и за ней не пойдёт.Так девушка дошла до кладбища. Ночь была ясная, полная луна ярко светила с неба, все могилки было хорошо видно. Начала она искать нужное ей захоронение, как видит: на одной из могил дети скачут. Весело им, бегают друг за другом, хихикают.Хотела девушка окрикнуть их, мол, что вы тут ночью делаете, марш домой! Только рот открыла, как вдруг прямо перед ней как из-под земли древняя старуха выросла. «Ты чего удумала? Тебе что было сказано? Не говори ничего и не смотри назад! Не зови их, черти это, а не дети. А позовёшь — за тобой увяжутся, в жизни не избавишься!»Лена кивнула бабке и поспешила по своим делам. Сразу же нашлась могилка. Девушка прикопала мешок и побежала домой. И только возле дома Лена обнаружила, что больше не хромает. Уехала девушка в город через месяц из деревни родной, да и вышла замуж. Ведь лицом-то пригожая была девка.Автор - Ерохина.

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