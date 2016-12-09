Кладбищенский приворот

Кладбищенский приворотБольше 30 лет назад это было. Я тогда только техникум окончила. Андрей, жених мой, из армии вернулся. Мы уже к свадьбе готовились. У нас любовь неземная с девятого класса. Все родные и знакомые этому событию радовались.
И вот все дела позади, иду я по привокзальной площади, спешу на электричку. Вдруг меня хватает за руку старая цыганка, с силой тащит за угол. Глаза у старухи сумасшедшие, но в них и страх и мольба. Цыганка идет и твердит: «Андрей, Андрей, еще Андрей…» После такого я за ней как завороженная пошла. Смотрит она мне в глаза так, что всю душу вынимает, и шепчет что-то быстро, непонятно. До меня смысл не сразу доходит. Говорит про то, что сзади меня три Андрея стоят: один старый совсем, другой помоложе, а третий — юноша. И все они — покойники. А горе в семью через мою бабку пришло. Ее грех и унес эти три жизни. Отмолить это только я смогу. Но прежде чем это случится, через страдания пройду.
Вырвалась от этой старухи, в электричку села, а саму колотит от страха. Потом успокоилась немного, подумала: может, с именем у цыганки совпадение вышло? Хотя откуда она могла знать, что так зовут не только моего жениха, но и отец, и дед то же самое имя носили? И почему про моего Андрея как про мертвого сказала? Он-то жив. Я уже стояла в тамбуре, и щеки горели от счастливого предвкушения: сейчас меня на перроне встретит Андрей, и мы больше не расстанемся. Предстоящая свадьба, счастливые хлопоты, совместный отъезд к месту моей работы — это казалось мне сказкой.
И вот дверь открылась, и я сразу же заметила на перроне… мою маму. Она стояла осунувшаяся, с темными кругами под глазами. Я подошла к ней. Она крепко обняла меня и прошептала: «Крепись, его больше нет…» Потом мне рассказывали подробности гибели Андрея. Он мчался на мотоцикле, не остановился перед переездом и мгновенно погиб под колесами поезда. Безудержно прорыдав целую неделю, я оказалась в районной больнице. Еще месяц потребовался на то, чтобы я смогла общаться с людьми, не срываясь на плач.
Все это время мама была рядом со мной, хотя на руках у нее в тот момент была тяжелобольная бабушка, ее мама. Помню, как мама говорила мне: «Надо жить, дочка. Мне тоже было невыносимо после смерти отца, и бабушке после смерти деда нелегко было, но судьбу не обойдешь…» И тут мне вспомнилась цыганка с ее словами про трех Андреев. Я рассказала маме про случай на вокзале. Она побледнела, но уверила меня, что все это чушь.
Прошло достаточно много времени, прежде чем мама рассказала мне нашу семейную тайну. Умирая, бабушка Наташа попросила ее об этом, мол, только мне под силу вымолить прощение у Всевышнего за ее большой грех, а также остановить проклятие,которое он тянет за собой, погубив судьбу самой бабушки, потом мамы и вот теперь мою.
Как мне рассказала мама, бабушка наша была из зажиточной семьи. Да еще к тому же слыла первой красавицей в округе. Парни за ней табуном ходили, а она в конюха Андрея влюбилась. Тот сначала среди других деревенских девчат ее выделял, а потом, понимая, что она ему не ровня, за другой девушкой ухаживать стал. Все у них сложилось, к тому же, полюбил он ее, и к свадьбе они готовиться стали. Бабушка места себе от горя не находила, покончить с собой пыталась. Про это в деревне все знали - такое не утаишь. Однажды Наталью местная ведьма, бабка Евдоха, встретила. Она и предложила ей сделать сильный приворот на любимого. Предупредила, что ритуал проводится на кладбище с помощью черной магии. По совету бабки Евдохи, бабушка землю с могилы взяла, в которой покойник с тем же именем, что и у ее любимого, похоронен был. Потом землю эту у дома конюха Андрея рассыпала. Еще какие-то действия, как ей ведьма деревенская посоветовала, сделала. Но, видно, не точно исполнила, а может, и сама Евдоха чего-то напутала. Хотя через неделю Андрей, мой дед, сам к моей бабке Наталье в дом пришел, жить с ней стал. Но счастья в ее жизни не прибавилось. Если раньше дед Андрей веселым и бойким был, то после приворота как во сне ходил. Умер мой дед за несколько месяцев. Болезнь его какая-то одолела.
К тому времени бабка Евдоха умерла, поэтому Наташа побежала к другой знахарке, что в соседней деревне живет. Но та сказала ей, как отрезала: «Сама виновата, приворот - дело такое: либо присушишь навсегда, либо сгубишь насмерть. Вот так и вышло. Еще хорошо, если все только на тебе остановится, на детей и внуков твоих не перейдет. По монастырям и храмам отправляйся, в семи церквях у семи чудотворных икон помолись, может, и отпустят тебя темные силы…» Бабушка одна дочку, мою маму, вырастила. Дед не выдержал мук, покончил с собой. Не успела бабушка свой грех отмолить, чтобы спасти его. А потом эту затею оставила.
Перед маминой свадьбой бабушка ведьму Евдоху во сне увидела. Та ей сказала, что теперь дочкина очередь за тот грех платить и уже своего Андрея терять. Как только свадьбу справили, бабушка по монастырям кинулась. Думала, успеет, но в дороге ее страшное известие нагнало — зять Андрей в озере утонул. Родители всего пару недель вместе прожили. Опять бабушка вернулась домой, не закончив начатого.
Не сразу после смерти Андрея я поняла, что беременна. Я родила хорошенькую девочку, назвала ее Аннушкой и, как только она немного подросла, я попросила маму присмотреть за доченькой. Получив благословение местного батюшки, я объехала семь монастырей, где с усердием молились у семи чудотворных икон.
Прошли годы, и я поняла, что мне удалось прервать связь с потусторонними силами. Аня выросла, встретила хорошего парня Сергея. Они поженились, уже много лет живут счастливо. Это первая пара в роду, над которой не властен грех кладбищенского приворота.
Автор - Галина В.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 298Комментарии: 2
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