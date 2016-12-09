Кладбищенский приворот

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 298 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 17:39 by

Больше 30 лет назад это было. Я тогда только техникум окончила. Андрей, жених мой, из армии вернулся. Мы уже к свадьбе готовились. У нас любовь неземная с девятого класса. Все родные и знакомые этому событию радовались.И вот все дела позади, иду я по привокзальной площади, спешу на электричку. Вдруг меня хватает за руку старая цыганка, с силой тащит за угол. Глаза у старухи сумасшедшие, но в них и страх и мольба. Цыганка идет и твердит: «Андрей, Андрей, еще Андрей…» После такого я за ней как завороженная пошла. Смотрит она мне в глаза так, что всю душу вынимает, и шепчет что-то быстро, непонятно. До меня смысл не сразу доходит. Говорит про то, что сзади меня три Андрея стоят: один старый совсем, другой помоложе, а третий — юноша. И все они — покойники. А горе в семью через мою бабку пришло. Ее грех и унес эти три жизни. Отмолить это только я смогу. Но прежде чем это случится, через страдания пройду.Вырвалась от этой старухи, в электричку села, а саму колотит от страха. Потом успокоилась немного, подумала: может, с именем у цыганки совпадение вышло? Хотя откуда она могла знать, что так зовут не только моего жениха, но и отец, и дед то же самое имя носили? И почему про моего Андрея как про мертвого сказала? Он-то жив. Я уже стояла в тамбуре, и щеки горели от счастливого предвкушения: сейчас меня на перроне встретит Андрей, и мы больше не расстанемся. Предстоящая свадьба, счастливые хлопоты, совместный отъезд к месту моей работы — это казалось мне сказкой.И вот дверь открылась, и я сразу же заметила на перроне… мою маму. Она стояла осунувшаяся, с темными кругами под глазами. Я подошла к ней. Она крепко обняла меня и прошептала: «Крепись, его больше нет…» Потом мне рассказывали подробности гибели Андрея. Он мчался на мотоцикле, не остановился перед переездом и мгновенно погиб под колесами поезда. Безудержно прорыдав целую неделю, я оказалась в районной больнице. Еще месяц потребовался на то, чтобы я смогла общаться с людьми, не срываясь на плач.Все это время мама была рядом со мной, хотя на руках у нее в тот момент была тяжелобольная бабушка, ее мама. Помню, как мама говорила мне: «Надо жить, дочка. Мне тоже было невыносимо после смерти отца, и бабушке после смерти деда нелегко было, но судьбу не обойдешь…» И тут мне вспомнилась цыганка с ее словами про трех Андреев. Я рассказала маме про случай на вокзале. Она побледнела, но уверила меня, что все это чушь.Прошло достаточно много времени, прежде чем мама рассказала мне нашу семейную тайну. Умирая, бабушка Наташа попросила ее об этом, мол, только мне под силу вымолить прощение у Всевышнего за ее большой грех, а также остановить проклятие,которое он тянет за собой, погубив судьбу самой бабушки, потом мамы и вот теперь мою.Как мне рассказала мама,Не сразу после смерти Андрея я поняла, что беременна. Я родила хорошенькую девочку, назвала ее Аннушкой и, как только она немного подросла, я попросила маму присмотреть за доченькой. Получив благословение местного батюшки, я объехала семь монастырей, где с усердием молились у семи чудотворных икон.Прошли годы, и я поняла, что мне удалось прервать связь с потусторонними силами. Аня выросла, встретила хорошего парня Сергея. Они поженились, уже много лет живут счастливо. Это первая пара в роду, над которой не властен грех кладбищенского приворота.Автор - Галина В.

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