Покойник приходит в гости

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 453 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 10:17 by

Я точно знаю — умершие могут возвращаться в мир живых. Вот несколько историй, которые рассказали мне земляки. Их словам я полностью доверяю.Несколько лет назад в семье жительницы Пензенской области Валентины Григорьевны разыгралась трагедия. Вскоре после свадьбы начала по-черному гулять молодая жена ее младшего сына Сережи. Парень очень любил ее и долго прощал, тем более что у них родился ребенок. Но однажды подрался с одним из ее ухажеров и получил сильный удар в пах. Через год в месте удара образовалась злокачественная опухоль. Парня положили в областную онкологическую больницу, а жена разгулялась вовсю. На целые сутки она запирала в квартире их маленького ребенка одного.Как-то раз Валентина Григорьевна собрала гостинцы и отдала их снохе, сказав:— Съезди хоть раз в больницу. Сережа тебя очень ждет!Та взяла сумки, однако в больницу не поехала, а вместо этого отправилась к любовнику. Узнав об этом, свекровь пришла к молодухе с упреками:— Он же умирает, а ты…— Ну, и пусть подохнет! — ответила наглая девка.А через несколько дней Сережу, от которого мать скрывала серьезность его заболевания, врачи «списали» из больницы как безнадежного. Мать решила, что у нее сыну будет лучше, привезла его к себе домой. Однако Сергей, который еще мог ходить, попросил отвести его к жене и сыну. Гулящая открыла дверь и, отойдя в глубь комнаты, отвернулась к стене, не произнося ни слова. И тогда мать не выдержала и выложила умирающему все до последнего словечка.— Что же ты молчала? — укорил ее сын.Вскоре Сережу перевели на наркотики, и когда блудная супруга все-таки пришла с ним проститься, он не узнал ее. Дни его были сочтены…После похорон Сережи ребенок остался при живой матери практически сиротой. Валентина Григорьевна забрала его к себе. Однажды, спустя примерно полгода, она засиделась допоздна, вспоминая сына и плача. Уже около полуночи прилегла рядом с внуком. И тут на кухне что-то грохнуло. Валентина Григорьевна пошла на кухню и увидела, что кастрюля с горячим супом, оставленная в центре стола, каким-то образом оказалась на полу. На всякий случай Валентина Григорьевна закрыла форточку и вернулась к ребенку.Только стала засыпать — кто-то сдернул с нее одеяло. Она снова поднялась и подошла к окну. И вдруг услышала:— Мама!Это был голос покойного Сережи. Затем послышались шаги под окном.— Мама, я соскучился, пусти меня! — снова услышала она родной голос, на этот раз совсем рядом.«Как же ты пришел-то?» — подумала оцепеневшая женщина.— Нас отпустили, — ответил невидимый сын и перечислил еще нескольких недавно умерших земляков. — Отпустили проведать, потому что мы тоскуем! Я хочу посмотреть на сына!«Как там тебе?» — подумала мать, не в силах произнести ни слова.— Неплохо. Работы тут мало.«А отца-то ты видишь?» — промелькнуло.— Вижу. И он доволен. Ну, пусти! Мама, мама! Я только сына на руках подержу! — продолжал умолять голос сына.В этот момент ребенок заворочался в постели.— Бабушка, бабушка, мне страшно!И тут Валентина Григорьевна словно вышла из транса и бросилась «зааминивать» окна и двери. Это самая распространенная в народе защита от покойников: до сорока дней перед сном трижды крестят каждое окно и дверь, приговаривая: «Аминь всем дверям, аминь всем щелям!» Помолчав, голос раздался снова, но как изменились интонации!— Что, зааминить догадалась? А зря не пустила! Я бы забрал с собой и тебя, и мальчишку!Выматерившись на прощание, невидимый визитер исчез. До сих пор Валентина Григорьевна считает, что спас ее ребенок, сама она была словно под гипнозом и непременно открыла бы дверь, пригласив сына войти…Несколько лет назад в том же рабочем поселке трагически погиб молодой мужчина. Его отпели, похоронили, но поздно вечерами раза три встречали у места гибели. А позже молодая вдова стала рассказывать, что до сорока дней мертвый муж приходил к ней, когда засыпали дети, и они вступали в супружеские отношения. В маленьком поселке не трудно прослыть сумасшедшей, чем женщина и рисковала, делясь с подругами этим секретом.Кстати, визиты покойников к любимым женам — не такая уж редкость. Мне рассказывали, что в одном из пригородов Пензы соседи несколько лет подряд слышали вечерами за стеной в квартире пожилой вдовы голос ее погибшего мужа, с которым они прожили 30 лет. В одной из деревенек на Пензенщине живет ничем не примечательная женщина Светлана. Супруг ее любит и никогда не обижает, не в пример другим мужикам, которые на жен могут и руку поднять. Дети в этой семье растут славные, и в хозяйстве все ладится, на огороде урожай даже в самые плохие годы. В юности была у этой Светы любовь. Жениха ее забрали в армию, попал он в Афганистан, где водил по горным дорогам машину.Однажды ночью Светлана услышала страшный грохот. Включила свет, села в постели и вдруг увидела в комнате странный фосфоресцирующий свет. Смотрит: посредине комнаты стоит ее любимый. Она потянулась к нему, а он сделал знак: не надо! А через несколько дней в село пришло известие, что грузовик его подорвался на мине и упал в пропасть.— Я уже знала все это, — говорит Светлана. — Видно, не только прощаться он приходил — благословить. И мужа потом помог мне выбрать.Другой похожий случай произошел 35 лет назад в одном из маленьких городков Ульяновской области. Я запомнила эту дату, потому что случайно оказалась первым свидетелем той автокатастрофы. Погибла женщина с нашей улицы, Валентина Ивановна. За полтора года до этого она заставила своего непутевого сына жениться на девушке Зине, забеременевшей от него. И сноху, и внука Валентина Ивановна очень любила. На девятый день, умаявшись с поминками, сноха прилегла с ребенком, чтобы укачать его. Вдруг дверь комнаты распахнулась. На пороге стояла Валентина Ивановна, живехонькая с виду. Испуганная Зина схватила ребенка, выставила его перед собой. Это тоже одно из российских поверий: покойник не тронет, если рядом с тобой дитя. Свекровь посмотрела на внука, улыбнулась Зине и ушла, осторожно прикрыв за собой дверь. Насколько я знаю, эта пара, не ладившая вначале, и по сей день счастливо живет вместе.А вот еще случай на Пензенщине. 60-летняя сельчанка, похоронившая мужа и троих сыновей, затосковала в одиночестве накануне Нового года. Стол был накрыт, но все подружки разбрелись по родственникам. У нее же в этом селе никого из своих не оставалось. Не притронувшись к еде, женщина просидела до полуночи, а потом вышла в сени, открыла дверь и позвала всех своих покойников по именам:— Если живые не идут, приходите хоть вы ко мне на праздник!Ровно в полночь в дверь постучали, и один за другим вошли все четверо. Молча сели за стол, молча ели и пили, не отвечая на вопросы, а потом так же молча ушли. Проводив гостей, хозяйка упала в обморок. Наутро вся еда оказалась не тронутой. Но женщина клянется, что не спала, что все это было. Поскольку всю жизнь она слыла порядочным, трезвым и нормальным человеком, ей безоговорочно верят. Слухи об этом визите всколыхнули всю округу.Похожий случай был и в нашей семье. Десять лет назад погиб мой племянник Саша. В детстве он очень дружил с моими детьми, потом родители его увезли, а вернулся Саша на родину, когда мы оттуда уже уехали. Незадолго до смерти племянник стал упорно звать моего сына к себе в гости, но тому все было недосуг. Вскоре Саша разбился на мотоцикле, так и не повидавшись с ним. После его смерти в нашем доме начались странности. Несколько раз дочь просыпалась ночью, словно ее будили, и было чувство, будто рядом стоит Саша — озорной и веселый, каким был при жизни.Но я узнала об этом позже, она поначалу молчала — мало ли что может почудиться. Молчала и я о том, что чувствую Сашин взгляд из-за окна, о том, что однажды стало так жутко, что я вслух попросила:— Только не проявляйся, Сашенька, не проявляйся! Чувство присутствия было полным до жути. Я настолько любила этого мальчика, что не могла заставить себя попросту послать его матом — еще одно народное средство от покойников. А из-за темного окна на меня все смотрели. И я знала, откуда и кто именно смотрит. И каждый раз мне казалось, что Сашино лицо вот-вот проявится в окне, как на фотопленке, только вживую.Не желая обижать мальчика, мы, не сговариваясь, не «зааминивали» окна. И однажды я почувствовала, что Саша стоит в двух шагах от меня за косяком раскрытой двери. После этого я не выдержала, рассказала все дочери. Она поделилась своими ощущениями. Знающие люди посоветовали нам раздать детям конфеты на помин, заказать молебен и все-таки «зааминить» окна. После того как мы это сделали, визиты прекратились.Автор - Любовь Каштанова, Пензенская обл.

Ключевые слова: Необъяснимое неупокоенная душа покойник призрак

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