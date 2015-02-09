Отметина

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 698 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 06:37 by

Здравствуйте! Хочу рассказать историю, которую услышала от своего папы. Она произошла не с папой, а с его другом.Дело было в далеких 70х, на папиной родине, в Волгоградской области, хуторе Верхне-Яблочный. Будучи подростками... папа и его друг дядя Женя воровали яблоки у одной бабульки. Даже не сказать, чтобы воровали: большая яблоня росла во дворе, а ее ветка свисала через забор за двор. Пацанва эту ветку и обносила, что хозяйке сильно не нравилось. Разъярённая бабушка-одуванчик ругалась матом, кидала в налетчиков камнями и всем, что попадёт под руку. Это-то и подзадоривало мальчишек и вместо того, чтобы нарвать яблок в соседнем саду, они мчались к забору вышеупомянутой бабульки.Люди в хуторе судачили, что бабуля эта — ведьма. Но пацанам-то что? И вот, после очередного налёта на бабкину яблоню и посиделок до ночи на лавочке, друзья разошлись по домам. Папин друг жил дальше всех. Так вот, он потом и рассказывал, что к нему на перекрестке привязалась не пойми откуда взявшаяся СВИНЬЯ!!! Стало жутко и он рванул бегом домой. Свинья побежала за ним. Залетев пулей домой, рассказал Женя всё своей бабушке. А та посоветовала в следующий раз осиновым прутиком свинью по рылу хлестануть. Так он и поступил.Через пару дней собрались мальчишки яблок нарвать, но бабка не вышла скандалить. Потом её только увидели, на лице с ожогом в виде хворостины!!! Через всё лицо полоса прошла. Так и померла бабка с этим ожогом. Долго помереть не могла, этим и доказала ещё раз, что ведьма. Спасибо за внимание.Автор - Каролина.

Ключевые слова: Хутор пацаны бабка свинья осиновый прутик ведьма отметина

Другие, подобные истории: