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Истории из жизни

Отметина

Здравствуйте! Хочу рассказать историю, которую услышала от своего папы. Она произошла не с папой, а с его другом.
Дело было в далеких 70х, на папиной родине, в Волгоградской области, хуторе Верхне-Яблочный. Будучи подростками... папа и его друг дядя Женя воровали яблоки у одной бабульки. Даже не сказать, чтобы воровали: большая яблоня росла во дворе, а ее ветка свисала через забор за двор. Пацанва эту ветку и обносила, что хозяйке сильно не нравилось. Разъярённая бабушка-одуванчик ругалась матом, кидала в налетчиков камнями и всем, что попадёт под руку. Это-то и подзадоривало мальчишек и вместо того, чтобы нарвать яблок в соседнем саду, они мчались к забору вышеупомянутой бабульки.

Люди в хуторе судачили, что бабуля эта — ведьма. Но пацанам-то что? И вот, после очередного налёта на бабкину яблоню и посиделок до ночи на лавочке, друзья разошлись по домам. Папин друг жил дальше всех. Так вот, он потом и рассказывал, что к нему на перекрестке привязалась не пойми откуда взявшаяся СВИНЬЯ!!! Стало жутко и он рванул бегом домой. Свинья побежала за ним. Залетев пулей домой, рассказал Женя всё своей бабушке. А та посоветовала в следующий раз осиновым прутиком свинью по рылу хлестануть. Так он и поступил.

Через пару дней собрались мальчишки яблок нарвать, но бабка не вышла скандалить. Потом её только увидели, на лице с ожогом в виде хворостины!!! Через всё лицо полоса прошла. Так и померла бабка с этим ожогом. Долго помереть не могла, этим и доказала ещё раз, что ведьма. Спасибо за внимание.

Автор - Каролина.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:37
Сегодня, 06:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 698Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Хутор пацаны бабка свинья осиновый прутик ведьма отметина

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 11:17
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5949|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 359
И ведьма простила такие издевательства?! В подобных историях обычно всё наоборот. А тут и бабушка посоветовала внуку хлестнуть свинью по рылу, вместо того чтобы от ведьмы держаться подальше. Хорошая бабуля, однако... Не иначе как у жителей хутора стальные эти самые... ну вы знаете... +++

Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:29
+1
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Репутация: (1472|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 278
Кажется, каникулы касаются всех сайтов.
Звери какие-то люди на этом хуторе. Была бы ведьма злая, мальчишкам бы несдобровать. А тут какая-то несчастная свинья по рылу получила. Да ещё бабкиной смерти порадовлись, ведьма мол, точно ведьма.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: hronika
Сегодня, 12:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (366|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 52
Когда ведьмы превращались в свиней или в кошек, или еще в кого - это было не в ,, далеких 70х,,. Это было в далеких 20х -30х , когда наши бабушки или даже пробабушки были маленькими. В 70х - это наше время, никто уже никуда не превращался
Зарегистрирован: 2.07.2016
#4 написал: conjure one
Сегодня, 12:09
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5949|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 359
Цитата: hronika
Когда ведьмы превращались в свиней или в кошек, или еще в кого - это было не в ,, далеких 70х,,. Это было в далеких 20х -30х , когда наши бабушки или даже пробабушки были маленькими. В 70х - это наше время, никто уже никуда не превращался


В ваших словах есть истина. Мне историю с превращенной в свинью ведьмой ещё в 1994 году рассказывала старушка-вахтерша. Ее молодость как раз пришлась на довоенные годы.
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Евгеша
Сегодня, 12:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 61
Чувствуется, что историю писал совсем юный человек. Для которого 70-е - это где-то рядом с динозаврами.
Зарегистрирован: 11.08.2017
#6 написал: Gagabon
Сегодня, 12:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 7
Очень много похожих историй. Причём чуть ли не в каждой деревне. То ухо свинье отрежут, потом бабуля без уха ходит по деревне. То кошке лапу отдавят, и опять какая-то бабуля по деревне дефилирует хромая. Такие истории уже стали что-то вроде деревенского фольклора. Но плюс поставил.
Зарегистрирован: 12.11.2016
#7 написал: DRUID
Сегодня, 13:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (149|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 793
Цитата: conjure one
Не иначе как у жителей хутора стальные эти самые... ну вы знаете... +++


" -А ты куда идёшь мальчик?

- НА СКОТОБОЙНЮ!!! puli "
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#8 написал: Aksia
Сегодня, 15:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 57
Цитата: conjure one
И ведьма простила такие издевательства?! В подобных историях обычно всё наоборот. А тут и бабушка посоветовала внуку хлестнуть свинью по рылу, вместо того чтобы от ведьмы держаться подальше. Хорошая бабуля, однако... Не иначе как у жителей хутора стальные эти самые... ну вы знаете... +++

Но это же классика жанра - ведьмам лапы, ой, то бишь, руки рубят, ухи вон кромсают, бьют до синяков, прутиком стегают, а они ничего - терпят...

Цитата: conjure one
Цитата: hronika
Когда ведьмы превращались в свиней или в кошек, или еще в кого - это было не в ,, далеких 70х,,. Это было в далеких 20х -30х , когда наши бабушки или даже пробабушки были маленькими. В 70х - это наше время, никто уже никуда не превращался


В ваших словах есть истина. Мне историю с превращенной в свинью ведьмой ещё в 1994 году рассказывала старушка-вахтерша. Ее молодость как раз пришлась на довоенные годы.


А ведь действительно, истории с превращениями, которые приходилось слышать, происходили в 30-40 годы. Раньше не обращала на этот факт внимания.
Зарегистрирован: 16.08.2018
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