Заговор на смерть

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 304 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 15:24 by

Эта история произошла более 20 лет назад в грузинском городе Ахалкалаки, куда мою маму пригласил погостить её родной брат. В то время он проходил там военную службу.Чтобы мама не оставалась надолго одна в незнакомом городе, брат представил её своему другу и сослуживцу Эльдару. На протяжении нескольких дней они много времени проводили вместе. Эльдар показал маме город, его достопримечательности, лучшие рестораны. Между ними завязались романтические отношения. Однако на тот момент Эльдар был женат и имел двоих несовершеннолетних детей.Однажды, вернувшись домой поздно вечером, мама направилась в душ. Неожиданно она почувствовала сильное жжение в области шеи. Однако, не обратив на это особого внимания, легла спать.Наутро мама поняла, что не может подняться с кровати. Все её тело было покрыто огромными красными пятнами, а лицо, ноги и руки раздулись и были неподвижны. Никто не понимал, что же могло вызвать такую реакцию. Но первая мысль, которая посетила всех: это аллергическая реакция на какой-то продукт. Так как озвученная версия была вполне правдоподобной, маму начали лечить обычными таблетками от аллергии.Однако на следующий день стало ещё хуже. Глаза заплыли, а от тяжести раздутого тела мама с трудом могла дышать. Было решено отвезти её в местную больницу.Врачи время терять не стали и применили капельницу. Но результат лечения шокировал всех. У мамы начались судороги, дыхание становилось все реже. Последняя мысль, которая пронеслась у неё в голове, как позднее я узнала из её рассказа, была о том, что она больше никогда меня не увидит. На тот момент мне было 2 года, и я осталась в нашем родном городе Ярославле с бабушкой.Врачи находились в растерянности. Мама могла умереть, но никто не понимал причину болезни. Неожиданно одна из медсестер подозвала к себе Михаила (так зовут брата) и посоветовала ему отвезти маму в один из горных поселков к бабке-ведунье. В то время в Ахалкалаки их было достаточно много.Осознавая, что других вариантов не осталось, в бессознательном состоянии маму доставили в ближайший поселок.В одном из домов их встретила пожилая женщина лет 70. Она не говорила по-русски. Жестами указав на постель, куда и переместили маму, она несколько часов неразборчиво шептала какую-то молитву. Мама пришла в себя. Старушка передала ей воду, которую наказала пить в течение дня. А главное её условие было очень странным: чтобы уходя мама не благодарила её. Так продолжалось ещё 3 дня.По истечении указанного времени все симптомы исчезли, как будто их и не было вовсе. Как выяснилось позже, супруга Эльдара, приревновав его, сделала заговор на смерть соперницы на пороге квартиры, через который в тот злополучный день переступила моя мама.Автор - Анастасия Смарт.

Ключевые слова: Город брат аллергия бабка-ведунья заговор на смерть

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