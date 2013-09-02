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Истории из жизни

Заговор на смерть

Эта история произошла более 20 лет назад в грузинском городе Ахалкалаки, куда мою маму пригласил погостить её родной брат. В то время он проходил там военную службу.

Чтобы мама не оставалась надолго одна в незнакомом городе, брат представил её своему другу и сослуживцу Эльдару. На протяжении нескольких дней они много времени проводили вместе. Эльдар показал маме город, его достопримечательности, лучшие рестораны. Между ними завязались романтические отношения. Однако на тот момент Эльдар был женат и имел двоих несовершеннолетних детей.

Однажды, вернувшись домой поздно вечером, мама направилась в душ. Неожиданно она почувствовала сильное жжение в области шеи. Однако, не обратив на это особого внимания, легла спать.

Наутро мама поняла, что не может подняться с кровати. Все её тело было покрыто огромными красными пятнами, а лицо, ноги и руки раздулись и были неподвижны. Никто не понимал, что же могло вызвать такую реакцию. Но первая мысль, которая посетила всех: это аллергическая реакция на какой-то продукт. Так как озвученная версия была вполне правдоподобной, маму начали лечить обычными таблетками от аллергии.

Однако на следующий день стало ещё хуже. Глаза заплыли, а от тяжести раздутого тела мама с трудом могла дышать. Было решено отвезти её в местную больницу.

Врачи время терять не стали и применили капельницу. Но результат лечения шокировал всех. У мамы начались судороги, дыхание становилось все реже. Последняя мысль, которая пронеслась у неё в голове, как позднее я узнала из её рассказа, была о том, что она больше никогда меня не увидит. На тот момент мне было 2 года, и я осталась в нашем родном городе Ярославле с бабушкой.

Врачи находились в растерянности. Мама могла умереть, но никто не понимал причину болезни. Неожиданно одна из медсестер подозвала к себе Михаила (так зовут брата) и посоветовала ему отвезти маму в один из горных поселков к бабке-ведунье. В то время в Ахалкалаки их было достаточно много.

Осознавая, что других вариантов не осталось, в бессознательном состоянии маму доставили в ближайший поселок.

В одном из домов их встретила пожилая женщина лет 70. Она не говорила по-русски. Жестами указав на постель, куда и переместили маму, она несколько часов неразборчиво шептала какую-то молитву. Мама пришла в себя. Старушка передала ей воду, которую наказала пить в течение дня. А главное её условие было очень странным: чтобы уходя мама не благодарила её. Так продолжалось ещё 3 дня.

По истечении указанного времени все симптомы исчезли, как будто их и не было вовсе. Как выяснилось позже, супруга Эльдара, приревновав его, сделала заговор на смерть соперницы на пороге квартиры, через который в тот злополучный день переступила моя мама.

Автор - Анастасия Смарт.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:24
Сегодня, 15:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 304Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Город брат аллергия бабка-ведунья заговор на смерть

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Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 16:59
+2
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Комментариев: 1 705
В том, что произошло гг истории сама виновата-нечего мутить с женатыми.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 17:59
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 110
Ну я думаю у женатого Эльдара это не последний любовный эпизод, раз ему так легко влюбиться. Жена замучается порчу на всех его пассий насылать. Уж лучше с гулящим муженьком что-нибудь сделать, чтоб неповадно было по бабам шляться.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: Бозкурт
Сегодня, 18:11
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Комментариев: 314
Доверил сестру "другу".
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:15
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Репутация: (1451|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 240
Цитата: Фиолетовая Дымка
гулящим муженьком что-нибудь сделать, чтоб неповадно было по бабам шляться.
+++

Говорят, что метод есть такой, но у таких жен муж — это невинный святой. Ангел во плоти, сбитый с пути истинного бабами всякими.
А героине тоже поделом.++++ В следующий раз подумает может, хотя…
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Бозкурт
Сегодня, 18:25
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Публикаций: 0
Комментариев: 314
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Фиолетовая Дымка
гулящим муженьком что-нибудь сделать, чтоб неповадно было по бабам шляться.
+++

Говорят, что метод есть такой, но у таких жен муж — это невинный святой. Ангел во плоти, сбитый с пути истинного бабами всякими.
А героине тоже поделом.++++ В следующий раз подумает может, хотя…

Ну там и мужья те ещё фрукты. "эта проститутка какая-то прилипла. Та ненормальная. Я ей :" привет", а она че то надумала себе. А вот эту я вобще боюсь. Проходу не даёт. А вон тут в телефоне кто такая понятия не имею и кто это со мной рядом. Дура с зонтиком....А вас, мои дорогие, я люблю и обожаю. "-и скупую слезу по небритой щеке размазывает. Кому ж жена поверит?) Конечно супружнику дорогому. По мне там оба хороши. Один сестру друга окучивал. Другая уши развесила на радостях несмотря на наличие жены и детей у Айвенго-Эльдара. Не завидую я там только жене. Заколебаешься подруг отгонять и порчи клепать.
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
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