Деревенские истории

Злобная белка Просмотров: 171 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 11:25 by

Каждое лето родители отправляли меня и сестру в деревню, к бабуле. Там было очень весело, куча друзей и столько всего интересного. Расскажу пару историй...По соседству жила баба Малпа, звали на самом деле ее Аня, а Малпа - это прозвище... И кто вообще это придумал? Мы,будучи детьми, считали ее ведьмой, хотя это было не так. Всегда, проходя мимо ее дома, хватались за булавку или скручивали 'дулю' в кармане, чтобы бабка Малпа не сглазила нас. Это ж надо додуматься)) И вот мне уже пошел второй десяток, в деревню я приезжаю все реже и реже. Ну и вспомнила я про нашу соседку. В общем, спросила у мамы, жива ли Малпа, уж лет ей не мало. Мама рассказала вот что.Забрали соседку ее дочка с зятем в город. Жила она там около двух лет, совсем больная стала, ходила плохо, вот они ее и выхаживали. А в ее дом переехала одинокая женщина, Тамара, из этой же деревни, т.к. в её доме крыша прогнила и провалилась, вот она, заплатив чисто символическую цену дочке Малпы, въехала в ее дом. Обустроилась, огород засеяла и жила себе спокойно. И вот как-то с утра прибегает эта Тамара на почту, вся бледная, испуганная.И вот что рассказала она на почте двум женщинам: легла спать часов в десять, проснулась ночью от какого-то шума. Слышит, как половицы в хате скрипят, как будто кто-то ходит. А потом вообще ужас начался, то шторы задергаются, то с комода что-то упадет. Последней каплей стало то, что кто-то или что-то село на кровать и начало за ноги щипать. Женщина чуть не поседела от страха, в чем была, в том и выскочила на двор, там и просидела до рассвета. А к вечеру на почту позвонила дочь Малпы и сообщила, что мать ее скончалась этой ночью, чтобы сельчане знали. Тут все зашептались, что это баба Малпа после смерти в свой дом приходила, да не понравилось ей, что чужая женщина теперь там живет.Вторая история забавная.Решили две местные девахи перед клубом пошутить. Изрядно выпив, пошли они на кладбище. Само кладбище находилось около оживленной трассы, среди жилых домов. И вот сидят они себе в кустах около кладбищенского забора, попивают. А тем временем шли с поля 2 мужика и вели коня домой. Как увидели девки мужиков, так начали то плачь изображать, то смех душераздирающий. Мужики так перепугались, что один сразу драпанул в сторону дома, так что пятки сверкали, а второй три раза на коня запрыгнуть пытался, а потерпев поражение, кинул животину и убежал. Коня, правда, к утру нашли)))) Потом эти мужики рассказывали, что шли мимо кладбища да с нечистью встретились....Было нам лет по 13, общались мы тогда с парнишкой одним, звали его Андрей, он был чуть старше меня (лет 15), носил каре, был панком, катался на Яве и безумно мне нравился. И вот в один из пятничных вечеров собрался Андрей со своим другом в соседнюю деревню на дискотеку. А тут как на зло лампочка в фаре перегорела. Зашел к соседу, попросил лампочку, и, не дождавшись ее,плюнул, да так и поехал. Изрядно набравшись алкоголем, поехали они домой после дискотеки. И вот едут они вдоль леса, темно, хоть глаз выколи. И тут удар... Навстречу им, лоб в лоб, неслись такие же подвыпившие парни на мотоцикле, и тоже без включенных фар. Итог: Андрею пробивает легкое, пена у рта,конвульсии... Проезжающие мимо знакомые вызывают скорую, но это же село, там скорая и так едет долго. Не успели. Далее с утра вся деревня на ушах, молодой, красивый, так рано ушел. Еще два парня (брата) переломанные, в реанимации, только один парниша отделался царапинами. А вот в чем мистика. На месте аварии установили крест с венком. И около 40 дней все, кто проезжал мимо этого креста, замечали, что именно на этом месте у машины/мотоцикла гаснут фары. Стоит отъехать - и они снова работают. Вот и не верь после этого в загробную жизнь.

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