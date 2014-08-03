Последняя в роду

Сделано_в_СССР Просмотров: 232 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 10:38 by

Он спросил у меня дорогу. Так мы познакомились и влюбились…Со Стасом было как-то тепло и уютно. Парень много рассказывал о себе:— Отца своего я не помню, он погиб молодым, потом умерла мама, оставив нас, четырех детей, сиротами. Больше родственников нет. Мамины родители ушли в мир иной очень рано, от тифа, как она рассказывала. Впрочем, есть какая-то двоюродная то ли тетка, то ли бабка, но мы ее никогда не видели. Они не общались, хотя и жили в соседних поселках. У меня было две сестры и брат. Алина и Дарья — близнецы, они старше меня на два года, следующий по возрасту Максим, самый младший — я. Сейчас нас осталось только двое: твой покорный слуга и Даша.Как рассказал Стас, Алина утонула при странных обстоятельствах — она вообще-то хорошо плавала, но и никто не мог понять, что заставило ее пойти на озеро ранней весной. Ей было всего восемнадцать. Встречалась с молодым человеком, собирались пожениться. Погибла сестра накануне свадьбы. Некоторые считают, что это было самоубийство. Никаких причин для такого поступка не было: Алинка была любима и любила, а значит — счастлива.— А с твоим братом что случилось? — спросила я.— Машина его сбила. Прожил несколько часов после аварии. Я успел застать его живым. Вот тогда Максим и рассказал мне эту странную историю. Будто за несколько секунд до того, как он сам шагнул под колеса, перед ним предстал образ незнакомой женщины, одетой по моде начала XX века. Она поманила его к себе рукой и сказала: «Ты следующий! Отпрыски грешницы не должны жить!» Я тогда подумал, что все это — просто плод его воображения. Но во время следствия выяснилось, что и водитель, сбивший Макса, видел какой-то силуэт на дороге. Что это было? Никому не известно!— Да, странная история, — согласилась я.Несколько месяцев мы встречались, а потом расписались. Вскоре у нас родилась доченька Виктория. Мы были счастливы, а потом как гром среди ясного неба: Стасу позвонил Артем, муж Даши, и сообщил, что у них неприятности, но это не телефонный разговор. Просил его приехать. Станислав собрался в дорогу.— Понимаешь, Дашенька — единственная моя кровная родственница, — встревожено сказал он. — Не переживу, если с ней что-то произойдет.Когда муж вернулся, на нем лица не было:— Даже в страшном сне такого представить не мог! Они скрывали все от меня! Дашка подсела на наркоту! Артем пытается ее лечить, но все без толку. Пауза длится пару недель, а потом все по-новой! Я даже не узнал ее — настолько постарела. Поговорить по душам нам не удалось: сестра не захотела, а потом и вовсе куда-то сбежала.А через месяц пришло известие: Дарья умерла от передозировки наркотиков. Как рассказал на похоронах Артем, ее манила к себе странная женщина в белом платье. Все повторялось точь-в-точь как и с остальными… Мне тогда это показалось странным, слишком уж много совпадений.А потом Станислав запил. Сначала понемногу, а потом просто уходил в длительные запои. Ему было наплевать на меня и на дочку. В горячечном пьяном бреду все время бормотал что-то о силуэте в белом. Я очень боялась за жизнь Стаса. И тогда решилась на непривычный для себя шаг: позвонила колдуну.— Приходи вместе с дочкой, я должен на нее посмотреть, — сказал тот. — Сейчас говорить о чем-то рано, но знай, что мужа твоего уже не спасти…Но я к нему попасть не смогла: Стас повесился.Похороны, отчаяние, что не уберегла любимого, и страх за жизнь дочери, которой после похорон отца тоже привиделась «тетя в белом платье, которая звала к себе и говорила, что я — такая же, как и она!»— Мам, а что это значит?Я ничего не ответила, утром вместе с малышкой примчалась к колдуну.— На семье твоего супруга лежит проклятие на уничтожение всего рода. Еще есть другие кровные родственники? Нет? Значит, твоя дочь — последняя в роду. Так сказать, седьмое колено. Мне жаль, но не так просто с этим бороться. Однако попробовать стоит! Для начала нужно найти причину проклятия.— У него никого не было, кроме дальней родственницы.— Попробуй найти ее, вдруг эта женщина что-то знает!И, как ни странно, я нашла эту тетку. Она мне все рассказала…— У бабки твоего мужа, Марии, была старшая сестра Оксана. Они нам дальними родичами приходились. Как рассказывала моя мать, одна сестра у другой перед самой свадьбой отбила жениха. Оксана была беременной, боясь позора, она покончила жизнь самоубийством, убив и себя, и не рожденное дитя, но перед этим прокляла Машеньку. Хоронили ее в белом, подвенечном платье… А потом и начались смерти в нашем роду.Женщина открыла альбом и вынула оттуда фотографию:— На этом снимке моя мать, Мария и Оксана. Совсем маленькие, лет им по шесть-семь, вероятно. Посредине — та самая несчастная Оксанка.Я глянула на фото и похолодела от ужаса: со снимка на меня смотрела моя дочка, вспомнились слова «я — такая же, как она…»Снятие родового проклятия было длительным и сложным. В ту же ночь мне приснилась Оксана.— Ты сама сказала, что она такая же, как и ты! — взмолилась я. — Не отнимай у нее жизнь! Моя дочь ни в чем не виновата!Вдруг я услышала ее ответ: «Пусть живет… Но помни: все в жизни повторяется — она может повторить мою судьбу. Не допусти рождения второй дочери…»Недавно я вышла второй раз замуж. Муж очень хочет ребенка, а я боюсь: вдруг родится девочка?Автор - Ирина.

Ключевые слова: Родственники странные смерти колдун родовое проклятие призрак Оксаны

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