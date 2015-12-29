Как-то летним днем

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:11

Причина: Авторская стилистика сохранена

Jander Просмотров: 174 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 04:11 by

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Раньше я не писал ,и поэтому прошу отнестись с пониманием… То, что произошло, имело место быть на самом деле, лично со мной, лет 11 назад…Дело было летним ясным днем, ничего не предвещало дальнейших событий. Июль, часов 10 утра, жары как таковой еще нет, теплый прозрачный воздух, на небе ни облачка, птички мирно щебечут, одним словом, - идиллия. Шел я от бабушки на работу. Был молод, летние каникулы, - студент. Подрабатывал я охранником в местном кафе и заступал на смену то ли в 10.30 то ли в 10.15 утра. Надо отметить, что дом, где проживала моя бабушка, находился в спальном районе нашего города, район достаточно благополучный. Даже немного сонный. Во дворе располагалась небольшая аллея, с аккуратными асфальтированными дорожками для прогулок. На парковках возле подъездов стоят немногочисленные машины.Старательно описываю место и время лишь для того, чтобы было понятно насколько контрастируют дальнейшие события на фоне сонной идиллии. Иду, значит, никого не трогаю, на улице прогуливаются немногочисленные жители близлежащих домов. Выходной. Настроение отличное. Сразу скажу: накануне не пил и не курил в то время вообще. Спортсмен. Шел в предвкушении того, как приду на работу, увижу ребят-коллег. Вдруг увидел прямо по курсу парочку ничем не примечательных… бомжей. Шли они, взявшись за руки, непонятно было кто кого еще поддерживал и подпирал товарищеским плечом. Видимо, хорошенько погуляли накануне… Шли и оживленно что-то обсуждали… Странно, конечно, было даже не то, что эти двое оказались в этом достаточно благополучном районе, а то, что по бокам с двух сторон рядом с ними шли, так же подпирая их за локти … ОНИ!!!Это были непонятные рванные силуэты примерно 2,5-3 метра ростом. Черные, длинные и худые, они казались какими-то провалами или дырами на фоне окружающего пространства. Лиц и других элементов внешности не было видно, просто кляксы. Две!!! Четко различались голова, какая-то продолговатая, конечности… И в целом они были какие-то двухмерные что-ли… Как будто нарисованные. Не объемные. Понимаю, что сложно это представить, но я описываю то, что я видел. Пока мой мозг пытался понять и переварить информацию, которую я увидел, расстояние между мной и странным квартетом сократилось до 10-15 метров. Видел я их отчетливо и довольно долго. Сказать, что я был напуган - ничего не сказать. Дыхание сперло, а волосы на голове зашевелились…Это было настолько дико что разум отказывался понимать, что происходит. Все происходило не ночью в подворотне или лесу, а днем и в окружении пусть немногочисленных, но живых людей, которые явно не видели эту дрянь. Сюр полный… Но окончательно я выпал в осадок тогда, когда я свернул на правую дорожку, чтобы дать дорогу ЭТИМ, мы поравнялись прежде, чем разминутся. Расстояние между нами сократилось до каких-то 5-7 метров, как вдруг дрянь, которая была ближе ко мне повернула голову в мою сторону… Как я это понял? Не спрашивайте. Понял. Хотя ни глаз, ни ушей, ничего не было. Были только провалы или тени… не знаю, как их еще описать. Это НЕЧТО подняло свободную конечность (руку) как бы в приветственном или прощальном жесте. Вроде: «ПРИВЕТ!!! Я ВИЖУ ТЕБЯ И ЗНАЮ, ЧТО ТЫ НАС ТОЖЕ ВИДИШЬ…».Это был финиш! Я ускорил шаг и постарался скрыться за поворотом где, были машины, проезжая часть, и играла какая-то музыка из открытых окон. По прошествии многих лет вспоминаю этот случай, и каждый раз волосы на загривке шевелятся… Историю рассказывал много кому из друзей и знакомых, люди верят. Но не могут понять, что же это за чертовщина?

Ключевые слова: Лето день черные тени бомжи авторская история

Другие, подобные истории: