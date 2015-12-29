Покойный дядюшка и два кота

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:59

Причина: Авторская стилистика сохранена

Aksia Просмотров: 132 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 03:59 by

Есть у меня тётушка Аня - мамина сестра - дама отчаянная, то есть, способная на такие поступки, на которые другие на её месте вряд ли отважились бы. В молодости она увлекалась биоэнергетикой, астрологией, хиромантией и проч., что в итоге привело к затяжной депрессии и суицидальным мыслям. Мы уже всерьез за неё беспокоились, но, к счастью, она вовремя для себя пришла к православию, и это полностью изменило её душевное состояние.Несколько лет назад умер родной брат нашей бабушки, встал вопрос, кого приглашать читать по нему псалтырь в ночь перед похоронами. Обычно зовут за небольшое вознаграждение какую-нибудь бабулю, которая пономарит в церкви. В деревне, где дядя проживал, таких не нашлось. Кроме того, известно, что лучше, если читать будет кто-то из родственников. Аня, иногда читавшая на клиросе во время церковных служб, вызвалась помочь.Надо заметить, что дядюшка, не в обиду будет сказано, при жизни был человеком сложным, с тяжелым характером, а в старости в результате регулярных возлияний, стал раздражительным и даже озлобленным. Я маленькая его попросту боялась и, когда издалека видела на улице, старалась незаметно проскочить мимо, потому что он запросто мог сказать что-нибудь неприятное или обидное безо всякого повода.И вот вечером осталась наша Аня вдвоем с безучастно лежащим во гробе покойным дядей, зажгла лампаду у икон, свечи , закрепленные на гробе и начала потихоньку читать. Она решила, что будет читать вполголоса, периодически отдыхая, потому что читать всю ночь вслух без остановки попросту нереально.Читала Анна долго, уже несколько раз делала остановки после каждой кафизмы, меняла прогоравшие свечи, время близилось к часу ночи, глаза начали слипаться, хотя днем тетя специально поспала, готовясь к ночному бдению с псалтырью.Неожиданно упала свеча, стоявшая в головах у дядюшки, опалила ему волосы и чуть было не подожгла подушку. Аня быстро ликвидировала начавшийся пожар, подушку пришлось перевернуть на другую сторону и открыть форточку, чтобы выветрился запах горелого. Сон как рукой сняло. Тетя продолжила чтение, но вдруг в открытую форточку с улицы донесся громкий кошачий крик, затем второй и послышались звуки, как будто коты изо всех сил раздирают когтями угол деревянного дома. За окном - темнота, котяры не перестают завывать и царапать дерево, тётушка почувствовала, что по спине пробежались целым табуном мурашки... Котов прогнать бы надо, чтоб не мешали, но идти на улицу страшно. А на "кыш, кыш" в форточку они никак не отреагировали.Аня форточку захлопнула и начала читать в полный голос, чтобы не слышать пугающие звуки. Между тем, на улице стало светать, а женщина дочитала Псалтырь до кафизмы с псалмом 90м - "Живый в помощи". По мере того, как она читала строчку за строчкой, инфернальные кошачьи звуки начали утихать. Дочитав кафизму, Анна подошла к окну и ахнула: перед домом сидели два огромных серо-дымчатых кота размером с приличную собаку, как порода мейнкун, она в жизни таких не видела. Особенно удивили тётю их мощные передние лапы. Сидели кошаки молча и смотрели прямо на Аню. Выглядело это очень странно, не сказать - страшно. Аня перекрестилась и перекрестила котов. В ту же минуту они как по команде вскочили с земли, развернулись и в несколько прыжков скрылись за кустами сирени и больше уже не появлялись. Потом специально узнавали в деревне, нет ли у кого таких зверюг в доме. Оказалось, что нет и не было. И на деревянном доме следов от когтей потом не нашлось. Тетушка считает, что это нечистые духи под видом котов приходили.

Ключевые слова: Псалтырь по покойному коты нечисть гроб авторская история

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