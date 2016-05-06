Встретимся нескоро

vivara Просмотров: 265 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 10:41 by

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно разговаривали с мамой про родственников покойных и здравствующих, вспомнила она давнюю историю из жизни своей тётушки...В 197... году умер у тётушки муж, плачет и плачет по нему тетя, уж и 40 дней, и полгода миновало, а всё плачет-рыдает по несколько раз на дню, пугая детей и маленьких внуков. Сёстры тётушкины сначала утешали, потом уговаривали, а потом и вовсе ругать начали вдову, мол, зачем так убиваешься, время лечит, смирись да не пугай близких.И снится тётушке сон: зашел покойный супруг в комнату и говорит: "Пошли, Клава, со мной, да не бойся, не заберу я тебя, просто посмотришь..." Идут, значит, они с мужем по улице, дома красивые, белые, возле каждого красивый палисадничек разбит, море цветов небывалой красоты (кстати, тётушка мамина всегда цветами увлекалась, потом описала каждый цветок, что видела, и всё охала, мол, какие красивые и необычные цветы увидела в том сне). Идут, значит, с супругом дальше, показывает он ей дом, а дом серый, крыша почти обвалилась, цветов в палисаднике нет никаких, заходят в дом, а там вода по колено... Постель мокрая, пахнет плесенью, вода стекает по стенам, глянула тётушка на мужа, а он мокрый, несчастный стоит. "Вот так, Клава, я живу, - говорит, - совсем ты меня слезами потопила!" - и плачет сам.Проснулась тётушка и зареклась реветь по мужу, воспрянула духом, всё вернулось на круги своя, потекла жизнь своим чередом...Снова снится ей муж (месяц или около того прошёл), снова повёл по улице красивой, привёл в свой дом, а возле дома цветник благоухает (кстати, помимо необычных цветов были и те, что на могилку ему садила), в доме чисто, сухо и уютно. Говорит ей супруг: "Вот, Клава, наш дом, смотри, как сухо, чисто, но приедешь ты сюда очень нескоро, потерпи, встретимся, буду тебя ждать, можешь поплакать иногда по мне, ну раз, ну два в год, цветочки оросить, и хватит."К слову сказать, тётушке маминой в том году 100 лет исполнилось, жива, но, к сожалению, не совсем здорова, вырастила прекрасных детей, внучат и правнуков, прошла Великую Отечественную...Короткая история из жизни моих родственников, кстати, когда погиб мой отец, мама, памятуя события с тётушкой, долго по нему не рыдала, памятуя, что нельзя топить покойных в слезах, иначе им там очень плохо и... сыро.

Ключевые слова: Покойник плач сон память цветы оплакивать авторская история

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