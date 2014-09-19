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Истории из жизни

Призрак в посадке

Я живу в небольшом посёлке, который отделён от других населённых пунктов с одной стороны полем, и с нескольких сторон посадкой (различные деревья и кустарники), за которой следует район с многоэтажными домами. В одном из этих домов, буквально рядом с посадкой, живёт мой молодой человек, который и рассказал мне эту мистическую историю.

Далее буду излагать с его слов, чтобы не потерять смысловую нить и не упустить важные детали.

«Произошло это около 10-ти лет назад. Но помню всё чётко и ясно, будто всего пара дней прошла. Когда мне было 12 лет, я со своими друзьями, Виталиком и Богданом, гулял на детской площадке. Я всегда верил в существовании приведений и иных земных сил, но никогда в своей жизни не видел их… до этого случая.

Уже темнело, и всё небо было затянуто огромными чёрными тучами. Мы решили пойти в посадку. Каждый из мальчиков всегда хочет доказать другу свою отважность, смелость, стойкость, и эта история не стала исключением. Мы взяли для защиты всё, что смогли найти на территории площадки и в её округе. У меня был пистолет-зажигалка, Виталик нашёл палку, у Богдана был кирпич. В общем, кто что смог раздобыть.

И вот, набравшись смелости, мы вошли в посадку. Было очень темно, сердце сильно стучало в груди. Нагнетала мёртвая тишина, но мы шли дальше. Было ощущение, что за нами кто-то постоянно следит и наше детское воображение представляло и придумывало различные картины.

Но в какой-то момент тучи начали постепенно рассеиваться и сквозь ветви и листья начал просачиваться яркий лунный свет. Возле тропинки я увидел размытый силуэт девушки.

– Вы тоже это видите? – спросил я своих друзей дрожащим голосом.

Они не ответили, лишь медленно кивнули.

Руки девушки были то ли в крови, то ли в чём-то ещё, трудно было разобрать. Она будто гипнотизировала своим страшным, пугающим взглядом и манила нас к себе. Но мы не могли сдвинуться с места, будто что-то сковало наши движения, невозможно было даже шевельнуться.

Всё это продолжалось около пары минут. Затем девушка исчезла, а мы, словно по команде, бросились со всех ног обратно домой и долго ещё не осмеливались ходить туда».

Можно, конечно, подумать или предположить, что это всего лишь выдумки, фантазии двенадцатилетнего мальчика. Но друзья, бывшие в тот вечер с ним и наблюдавшие то же самое, слово в слово подтверждают эту историю. Сколько ни расспрашивали ребята взрослых, так и не смогли выяснить, что за девушку-призрака они видели.

Человек я впечатлительный, и, честно говоря, после такого рассказа сама иной раз боюсь там ходить, даже при свете солнца.

Автор - Пояловская Анастасия.
Источник.
Вчера, 12:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 743Комментарии: 8
+5

Ключевые слова: Посёлок посадка мёртвая тишина силуэт девушки взгляд страх призрак

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Вчера, 12:49
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 529
Трогательный искренний детский рассказ.В 12 лет детей очень легко напугать, сбить с толку. Если ты готов к "неизведанному" и уже взял кирпич- это значит" пациент созрел". И руки кровавые, и глаза у призрака гипнотические...мои золотые дети, незамутненные души, пока не испорченные.. kissing_heart
Конечно плюс за "детские мемуары".у страха глаза велики relaxed
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:04
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1439|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 169
Мне тоже кажется, что "пацаны созрели".
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 16:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 87
Может девушка в кустах малину собирала, вот и руки в чем-то красном были. А взглядом манила малинки вместе отведать smile Подозреваю - один из мальчиков что-то увидел в ночи, другой дополнил, третий подтвердил. Так и нарисовалась девушка с кровавыми руками и гипнотизирующим взглядом.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: Talisha
Вчера, 17:16
+1
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Репутация: (1509|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 3 308
Накрутили себя мальчишки так, что максимум фантом старый увидели:)) Воины-смельчаки:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 17:33
+1
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Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Я вообще как-то с трудом представляю привидение с окровавленными руками. Привидение,оно же обычно прозрачное?? Правильно? А как на прозрачном будет держаться кровь? Моё воображение, при всей своей воображалистости, никак не может вообразить этот образ...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#6 написал: conjure one
Вчера, 18:29
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5892|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 324
Самое удивительное в этой истории, что призрак вот прям как будто выжидал, и когда же пацаны в посадку пойдут с ним знакомиться) Классика жанра однако... Лучше плюсану Михалычу за труды) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: Tigger power
Вчера, 20:49
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2002|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 876
Хотели увидеть и увидели, всегда бы так - захотел, пришел, увидел))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#8 написал: Olga_29
Вчера, 23:27
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 27
Сами придумали - сами поверили
Зарегистрирован: 18.05.2018
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