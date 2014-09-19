Призрак в посадке

Сделано_в_СССР Просмотров: 743 Комментарии: 8 +5 Вчера, 12:22 by

Я живу в небольшом посёлке, который отделён от других населённых пунктов с одной стороны полем, и с нескольких сторон посадкой (различные деревья и кустарники), за которой следует район с многоэтажными домами. В одном из этих домов, буквально рядом с посадкой, живёт мой молодой человек, который и рассказал мне эту мистическую историю.Далее буду излагать с его слов, чтобы не потерять смысловую нить и не упустить важные детали.«Произошло это около 10-ти лет назад. Но помню всё чётко и ясно, будто всего пара дней прошла. Когда мне было 12 лет, я со своими друзьями, Виталиком и Богданом, гулял на детской площадке. Я всегда верил в существовании приведений и иных земных сил, но никогда в своей жизни не видел их… до этого случая.Уже темнело, и всё небо было затянуто огромными чёрными тучами. Мы решили пойти в посадку. Каждый из мальчиков всегда хочет доказать другу свою отважность, смелость, стойкость, и эта история не стала исключением. Мы взяли для защиты всё, что смогли найти на территории площадки и в её округе. У меня был пистолет-зажигалка, Виталик нашёл палку, у Богдана был кирпич. В общем, кто что смог раздобыть.И вот, набравшись смелости, мы вошли в посадку. Было очень темно, сердце сильно стучало в груди. Нагнетала мёртвая тишина, но мы шли дальше. Было ощущение, что за нами кто-то постоянно следит и наше детское воображение представляло и придумывало различные картины.Но в какой-то момент тучи начали постепенно рассеиваться и сквозь ветви и листья начал просачиваться яркий лунный свет. Возле тропинки я увидел размытый силуэт девушки.– Вы тоже это видите? – спросил я своих друзей дрожащим голосом.Они не ответили, лишь медленно кивнули.Руки девушки были то ли в крови, то ли в чём-то ещё, трудно было разобрать. Она будто гипнотизировала своим страшным, пугающим взглядом и манила нас к себе. Но мы не могли сдвинуться с места, будто что-то сковало наши движения, невозможно было даже шевельнуться.Всё это продолжалось около пары минут. Затем девушка исчезла, а мы, словно по команде, бросились со всех ног обратно домой и долго ещё не осмеливались ходить туда».Можно, конечно, подумать или предположить, что это всего лишь выдумки, фантазии двенадцатилетнего мальчика. Но друзья, бывшие в тот вечер с ним и наблюдавшие то же самое, слово в слово подтверждают эту историю. Сколько ни расспрашивали ребята взрослых, так и не смогли выяснить, что за девушку-призрака они видели.Человек я впечатлительный, и, честно говоря, после такого рассказа сама иной раз боюсь там ходить, даже при свете солнца.Автор - Пояловская Анастасия.

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