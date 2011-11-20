Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Птица-вестник

Уже давно беспокоит одна ситуация. Так и не могу понять ее значение: мистический знак это или просто совпадение.

Гуляли с молодым человеком по лесной дороге ранней весной. Уже темнело. Мы остановились посреди дороги и начали дурачиться, вроде я капюшон на него надеть пыталась, т.е стояла к нему лицом. Вдруг со стороны леса вылетела огромная светлая птица, пронеслась прямо над нашими головами и скрылась за деревьями. Самое странное, что только я эту птицу видела. Хотя молодой человек смотрел именно в ту сторону, куда она улетела: не мог не видеть, да и не слышать такую махину, пролетающую над головой, тоже сложно - шум от размаха огромных крыльев. Короче говоря, спорили долго, была она или нет, но мне от всего этого стало не по себе.

Вернулась домой, залезла в интернет, и стало откровенно страшно, так как птиц часто причисляют к вестникам неприятностей и даже
смерти. Примет и поверий куча. Но вопрос в том, для кого это дурной знак? Для того, кто видел или, наоборот, для того, кто не видел?
Вот выдержки из статей:

"Если птица пролетает прямо над плечом человека, то это означает, что его поджидает смерть", "Пернатые как предвестники серьезных проблем и гибели – это классический образ во многих культурах".

Что это была за птица, не знаю и чего ждать от данного события, в принципе, - тоже.

С птицами в этом плане моя семья уже сталкивалась. Синичка, залетевшая в окно, предвещала родителям развод. А прабабушка рассказывала, что накануне гибели прадеда птица стучала клювом в окно. Видимо, все же ничего хорошего эта встреча не предвещает.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:13
Сегодня, 09:13 by Юлия РысьПросмотров: 763Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Птица примета смерть несчастье авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 09:21
+9
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 474
Я предлагаю себя напарасно не накручивать. Вот так вот в сумерках над землей очень любит летать птица лунь. И ничего в ней страшного нет. Скорее всего она просто летела куда-то по своим делам, и предвещать Вам беду в ее планы совершенно не входило.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:32
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1436|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 151
Как корабль назовете, так он и поплывет.
Тут многие предлагали всё случившееся к добру считать.

Тем более по весне ещё дело было, а до сих пор спокойно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: OlgaFF
Сегодня, 09:57
+3
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 314
Когда я родила второго ребенка, в тот же день позвонила подруги похвастаться, так сказать. А она мне:
- Представь, а я сижу на работе сегодня и окно открыто и птичка к нам залетела. Мне коллега говорит, это к добрым вестям, я сразу о тебе подумала. И тут ты звонишь.
Так что, автор, без оценки. Не накручивайте себя. Думайте о хорошем. Знаки можно увидеть где угодно. А, вот плохие они будут или хорошие- решать самому.
Зарегистрирован: 29.12.2015
 
#4 написал: Шахерезада
Сегодня, 10:32
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 713
Уже давно беспокоит одна ситуация. Так и не могу понять ее значение: мистический знак это или просто совпадение.

Если Вас это до сих пор беспокоит, то нужно предпринять какие либо действия, н-р, если Вы верующий человек, то поставьте свечи за здравие себе и своему молодому человеку, закажите так же сорокоусты за здравие, почитайте молитвы от беды и несчастья, этим Вы снизите уровень своей тревоги, она постепенно уйдет и Вы успокоитесь. А вот если ее не "утилизировать", то Вы действительно можете притянуть в свою жизнь какой либо негатив, так как Вы его на подсознательном уровне уже ожидаете.
Плюс!
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:16
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 79
В лесу пролетающая птица неудивительно. Юлия, не накручивайте себя. Соглашусь с Пухом. Тем более, тут птица на природе.А в историях с вашими родителями они к вам в окно стучали или в дом залетали. Вообще, если акцентировать внимание на приметах, это любой случай к ней можно привязать. К нам и синицы стучались и голуби на балкон залетали. Все живы и никто не развёлся.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#6 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 16:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Я считаю,что поводов для переживаний нет. К нам в дом много раз стучались разные птицы в окно, ничего ужасного не приключилось. Однажды так и вообще какая-то дикая птица через балконную дверь залетела и все ок было. Так что не накручивайте себя. wink

Вообще,есть такой феномен мозга - иногда мы замечаем что-то краем глаза (да даже ветку в лесу), а мозг дорисовывает картинку, да еще и очень убедительно. Если интересно про разные "фишки" мозга почитать (например о том, как мы верим, что определенное событие действительно произошло, хотя на деле его не было) - почитайте "Защита от темных искусств" Панчина.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 17:56
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1077|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 556
к деньгам!! перепрограммируйтесь на хорошее
в инете толкование в отношение птиц как хорошее так и плохое.
например:
5. Если дикая птица пролетела очень близко от Вас и даже задела крылом – в данный момент Вы находитесь в очень гармоничном состоянии. Проследите свои мысли и поступки в прошедшие несколько дней – возможно, Вы найдете личный секрет душевного равновесия и будете пользоваться им всю жизнь.
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#8 написал: Talisha
Сегодня, 18:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (1509|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 3 301
Надо мной много раз пролетали. И даже касались крыльями. Жива-здорова:) Птица несет весть всегда. Если только вы видели - значит, весть конкретно для вас придет
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#9 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 22:50
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 697
Вообще знак дан для того, кто его лицезрел. А что значит, зависит от того, что за птица и какого окраса.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.