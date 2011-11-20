Птица-вестник

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:13

Юлия Рысь Просмотров: 763 Комментарии: 9 +11 Сегодня, 09:13 by

Уже давно беспокоит одна ситуация. Так и не могу понять ее значение: мистический знак это или просто совпадение.Гуляли с молодым человеком по лесной дороге ранней весной. Уже темнело. Мы остановились посреди дороги и начали дурачиться, вроде я капюшон на него надеть пыталась, т.е стояла к нему лицом. Вдруг со стороны леса вылетела огромная светлая птица, пронеслась прямо над нашими головами и скрылась за деревьями. Самое странное, что только я эту птицу видела. Хотя молодой человек смотрел именно в ту сторону, куда она улетела: не мог не видеть, да и не слышать такую махину, пролетающую над головой, тоже сложно - шум от размаха огромных крыльев. Короче говоря, спорили долго, была она или нет, но мне от всего этого стало не по себе.Вернулась домой, залезла в интернет, и стало откровенно страшно, так как птиц часто причисляют к вестникам неприятностей и дажесмерти. Примет и поверий куча. Но вопрос в том, для кого это дурной знак? Для того, кто видел или, наоборот, для того, кто не видел?Вот выдержки из статей:"Если птица пролетает прямо над плечом человека, то это означает, что его поджидает смерть", "Пернатые как предвестники серьезных проблем и гибели – это классический образ во многих культурах".Что это была за птица, не знаю и чего ждать от данного события, в принципе, - тоже.С птицами в этом плане моя семья уже сталкивалась. Синичка, залетевшая в окно, предвещала родителям развод. А прабабушка рассказывала, что накануне гибели прадеда птица стучала клювом в окно. Видимо, все же ничего хорошего эта встреча не предвещает.

Ключевые слова: Птица примета смерть несчастье авторская история

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