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Истории из жизни

Икона Казанской Божьей Матери

Продолжаю разгребать завалы в черновиках.
Публикую рассказ про мой поход и обращение к Иконе Казанской Божьей Матери. Думаю, что без поддержки свыше в этой истории не обошлось.

В 2010-ом году моего сына забрали в армию. В Монино, в ВВС. Забрали незаконно - с гипертонией.
Буквально через три недели с давлением 180 он попал в медпункт этой военной части. Мы как раз приехали на присягу, и его положили в санчасть, можно сказать, у нас на глазах. Положили вечером, а утром нам уезжать.

Но ночью случился страшный ураган, и повалило множество деревьев в округе прямо на автомобильные дороги. Монино, да и не только его, парализовало. И на рассвете всю часть, включая и лежащих в санчасти (!), отправили на расчистку этих завалов.
Мы были в глубоком шоке, когда про это узнали. Я оборвала все телефоны руководства части, чтобы прекратить этот беспредел. Но... кто-то просто не отвечал, а кто-то "лыка не вязал" после вчерашних выходных. И только один майор пообещал, вроде как, разобраться.
Можно представить, с каким сердцем я уезжала. Проревела всю дорогу, домой приехала, вся опухшая от слёз...

Но когда слёзы, наконец, высохли, взяла себя в руки и решила действовать. Я написала и разослала по интернету заявления во все прокуратуры, начиная с местной и заканчивая Москвой, которые имели хоть какое-то отношение к части ВВС в Монино. В местную прокуратуру даже физически, ногами то есть, сбегала. Про военкомат тоже не забыла, естественно. Я была не одна - муж везде меня поддерживал.

Все письма были разосланы, оставалось только ждать. Но ждать, то есть бездействовать - это самое трудное. И я решила пойти в церковь.
Выбрала день, чтобы посвободнее быть. Чтобы ни на что больше не отвлекаться, не дёргаться в разные стороны.

Сняла с себя вездесущие джинсы с футболкой и кроссовками, облачилась в приличный юбочный костюм и красивые босоножки - в церковь ведь иду, не куда-нибудь. Села, поехала. На полпути ударило в голову, что в церковь с прошением вообще-то лучше идти, а не ехать. Паломники вон многие километры пешком проходили, а я тут красивая такая... Но весь-то путь я точно пешком не одолею - просто не вынесу. И кому от этого легче станет? Решила пойти на компромисс: припарковалась за три квартала от церкви, дальше - пешком. Но мне и этого хватило, чтобы в кровь натереть новыми босоножками ноги. Ну да ладно, уже хоть чем-то, вроде как, заплатила...

Зашла в церковь, там было прохладно и слышалось пение - маленький хор у алтаря что-то пел. Про себя решила, что это хороший знак. Пошла вдоль икон, ища ту, которой захочется помолиться. И... встала, как вкопанная, как раз возле Иконы Казанской Божьей Матери. Поначалу не могла сказать ни слова, но потом как прорвало: я говорила и говорила - просила и умоляла, утирая слёзы и сопли, помочь сыну. Говорила шёпотом, но, наверное, всё равно громко - люди на меня оборачивались. Когда слова совсем иссякли, стала просто смотреть на икону. Икона, видать, старая, но в обновлённом окладе, за стеклом. И внизу протянута ниточка, а на ней повешены колечки, цепочки, браслетики - дары, видимо. Но реденько так. И меня осенило...

Я понеслась к тётечке, которая торговала в дальнем уголке, здесь же, в зале, просвирками, свечками и иконками и принимала заявки на всякие молебны. Подойдя, я спросила, можно ли подарить Иконе Казанской Божьей Матери свои серьги? Получив утвердительный ответ, торопливо вынула из ушей серёжки, скрепив их вместе. Хотела и кольца отдать, да обнаружилось, что на мне в данный момент только обручальное. Ну, нет так нет, ограничилась серьгами. Спросила, что можно заказать болящему солдату в армии, и это всё и заказала. И, перекрестившись на пороге, наконец, удалилась.
Из шока, так сказать, вышла уже далеко за воротами церкви - заныли натёртые ноги. Кое-как доползла до своего Пыжика, сняла босоножки, полила ноги водой и уже так, с босыми ногами, и доехала до дома.

Через несколько дней стали поступать ответы из прокуратур. По моим заявлениям и в военкомате, и в части в Монино затеяли проверки. Сына быстренько перевели в Красногорский военный госпиталь на лечение и полное обследование. То лето, как на грех, было очень жаркое. В Подмосковье горели леса. Госпиталь чуть не эвакуировали, но всё, слава Богу, обошлось. А спустя два месяца сына вернули домой, выплатив даже какую-то денежную компенсацию (20 мая, как раз на мой ДР, его забрали и 30 августа вернули).

В последнем письме из прокуратур - а пришло их около десятка - мне написали, что я имею право подать в суд на военкомат. Но я не стала этого делать - лишняя трата энергии. Сын же вернулся, а больше мне ничего не надо.

В один из дней пошла я навестить свою Икону Казанской Божьей Матери, поблагодарить за помощь. Подошла уже с улыбкой, а не со слезами. И у Неё всё хорошо - показалось даже, что тоже улыбается. Смотрю, а на ниточке той, где реденькие дары висели, ну столько всего понавешано, что и не разобрать, где что! Я даже и пытаться не стала искать глазами свои серёжки - это просто не представлялось возможным, так много принесли Ей даров уже после меня. Ну, как всегда. Давно заметила за собой особенность: зайду в пустой магазин, и тут же народ набегает и даже в очередь выстраивается. Так и тут, судя по всему, получилось.

Как я благодарна Пресвятой Богородице и Иконе Казанской Божьей Матери, что всё так чудесно закончилось! Низкий Ей поклон.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:31
Вчера, 11:31 by ELEMATПросмотров: 1 463Комментарии: 12
+29

Ключевые слова: Икона Казанской Божьей Матери сын церковь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Вчера, 13:40
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1077|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 547
Аж прослезилась! молитва Матери способна горы свернуть!
Не знаю статистики по незаконно призванным, а тем более по возвращенным незаконно призванных на службу ребят, но видимо столько было вложено в молитву, что хочется верить, что помощь пришла именно ОТТУДА!
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 13:57
+4
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 73
Мамина любовь это огромная силища. А учитывая, что церкви строятся на местах силы, тот тут вообще Вашу силу можно помножить на три, если не больше.Что-то много у меня в комментарии слово "сила". А за сильную историю плюс, конечно! blush
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:17
+1
Онлайн
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Комментариев: 4 136
Конечно суды — это лишняя трата сил. Но я бы может сделала ради других родителей. Чтобы их дети не пострадали.
Но всегда забивают. У одной знакомой дочь чуть не умерла от сепсиса из-за последствий неудачного кс. Говорили, что в суд подадут, в Минздрав жалобу напишут. Когда чуть подуспокоятся. Но так и прошло всё. А девочка навсегда бесплодной осталась.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: AlphaOme
Вчера, 17:17
+11
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 108
Может быть я не права,но понять не могу :зачем Богородице чьи-то кровавые мозоли или серьги?Вполне достаточно искренней просьбы матери за своего ребенка, да еще в такой ситуации.А все эти "выкрутасы" -вериги, дары,жертвоприношения-это люди сами себе придумали.Не в силах понять промысел божий, наделили своими качествами.Впрочем, я человек не церковный, от слова "совсем".Может кому-то нужны такие "подвиги" ?И какой-то смысл они несут?
Зарегистрирован: 2.04.2017
#5 написал: Летяга
Вчера, 17:22
+2
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Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 651
Комментариев: 7 934
История душераздирающая. Хорошо, что всё благополучно завершилось.
А что помогло больше - жалобы в прокуратуру или молитвы - не так уж и важно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#6 написал: Эмма Шульц
Вчера, 17:52
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 122
Цитата: AlphaOme
Может быть я не права,но понять не могу :зачем Богородице чьи-то кровавые мозоли или серьги?Вполне достаточно искренней просьбы матери за своего ребенка, да еще в такой ситуации.А все эти "выкрутасы" -вериги, дары,жертвоприношения-это люди сами себе придумали.Не в силах понять промысел божий, наделили своими качествами.Впрочем, я человек не церковный, от слова "совсем".Может кому-то нужны такие "подвиги" ?И какой-то смысл они несут?

Вот и у меня вопрос ровно такой же возник. Мне кажется это, мягко говоря, странным. Бога благодарить надо всегда, а если церкви помочь, то скорее всего другим способом приветствуется. Мне думается, что "хиленько"
золотишка было именно по причине того, что его служки собирают периодически в пакетик и относят в служебное помещегие на нужды церкви. Бог в сердце, Он всегда рядом, остальное - наносное в прямом и переносном.
Зарегистрирован: 13.04.2018
#7 написал: Olga-Viculia
Вчера, 18:14
+1
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 355
Вангую,что если бы автор надела кроссовки , припарковалась возле входа в церковь,зажала серьги,то прогорело бы это дело))Не могу понять,почему люди занимаются самоедством,вместо того,чтобы протестовать?Почему сразу не обжаловали решение призывной комиссии в суде?
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#8 написал: ELEMAT
Вчера, 18:45
+1
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Репутация: (2438|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 953
Цитата: AlphaOme
:зачем Богородице чьи-то кровавые мозоли или серьги?

Уверена, что Божьей Матери ни кровавые мозоли, ни серьги особо не нужны - нужны наши чистые сердца и больше ничего.
Заполучив эти самые мозоли и сказав себе, что хоть чем-то заплатила - это я себя так утешила. Ведь сколько-то пешком шла, было время настроиться, о высоком подумать, надеялась, что поход будет не напрасным, что мои молитвы помогут... Даже припомнилось чьё-то высказывание: мол, если страдает тело, то очищается душа.
Серьги отдала вообще с лёгкостью. Увидела, что другие что-то дарят, и мне вдруг захотелось это сделать. А если уж и правда потом кто-то эти дары себе присваивает - пусть будет на их совести. Я Божьей Матери подарила от чистого сердца, а они, получается, у неё украли. Но я не думаю, что это на самом деле так.

Всем спасибо за отзывы!
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#9 написал: marzzz
Вчера, 20:21
+2
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Репутация: (440|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 945
Знакомо. Племяшки -близнецы попали в Калиниград, в морфлоте служили. С мелкой пошли прогуляться в парк Победы, до Поклонной горы дотопали, гуляючи. На Поклонке есть храм, небольшой, но народу там никогда не бывает днём. Ноги сами понесли! Вот так же стояла, слезы градом! И ничего, кроме здоровья и терпенья, не желала пацанам так остервенело, как будто от моих молитв вся их жизнь зависела. Я ж не просто тетка, а мать-крестная. Их грехи - мои грехи, мой недогляд.
Народ у нас дикий, шарахался, смотрел с удивлением! Может, туристы заблудшие.... А меня на выходе такая благодать посетила. Полегчало. Думаю, может и им обломились . На мой взгляд, слезы матери о детях - бриллианты. Если мои хотя бы на серебро потянули.... Нарыдала в тот день, наверное, два мешка. Жаль, нельзя на них купить счастье, здоровье и благополучие детям!!!!
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#10 написал: капитанская дочка
Вчера, 20:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 62
Цитата: ELEMAT
Цитата: AlphaOme
:зачем Богородице чьи-то кровавые мозоли или серьги?

Уверена, что Божьей Матери ни кровавые мозоли, ни серьги особо не нужны - нужны наши чистые сердца и больше ничего.
Заполучив эти самые мозоли и сказав себе, что хоть чем-то заплатила - это я себя так утешила. Ведь сколько-то пешком шла, было время настроиться, о высоком подумать, надеялась, что поход будет не напрасным, что мои молитвы помогут... Даже припомнилось чьё-то высказывание: мол, если страдает тело, то очищается душа.
Серьги отдала вообще с лёгкостью. Увидела, что другие что-то дарят, и мне вдруг захотелось это сделать. А если уж и правда потом кто-то эти дары себе присваивает - пусть будет на их совести. Я Божьей Матери подарила от чистого сердца, а они, получается, у неё украли. Но я не думаю, что это на самом деле так.

Всем спасибо за отзывы!


Сильная история. Настоящая. Жизненная. Сама со слезами, на коленях стояла у иконы Божьей Матери, правда, Черниговской.
Но, как сказали в церкви, ликов много, а образ Богородицы один, когда я благодарственный молебен заказывала.
Да! Мне помогла Божья Матерь.
Советую тебе, Лена, тоже заказать благодарственный молебен.
А насчет того кто присваивает себе дары - то им за это отвечать, да так, что мало не покажется.
А за историю плюс!
Зарегистрирован: 16.04.2018
#11 написал: ПинкиПай
Вчера, 21:03
+1
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Комментариев: 204
У меня тоже есть своя история с этой иконой. Я как от родителей уехала, ко мне со всех сторон стали стекаться изображения Казанской Божией Матери. Две иконки остались от прежних хозяев квартиры, где я живу. Не зная об этом, бабушка подарила эту икону на новоселье. Недавно собиралась в путешествие и мама мне сунула маленькую иконку в дорогу, тоже с этим изображением. Сейчас дома есть иконок пять. Мама говорит, значит именно она меня оберегает. Автору плюс, хорошо, что всё так закончилось.
Зарегистрирован: 9.08.2012
#12 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 01:26
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Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 456
Ох, Елена. А вот и неправильно. Имело смысл затеять тяжбу. Понятно, что один в поле не воин. И одним судебным иском систему не сломаешь. Но, как говорится, чем больше хомяков будет шуршать, тем меньший беспредел будет твориться в соответсвующих структурах. Беспредел он от того и бытует, что люди просто связываться не хотят....
Друг нашей семьи долгое время работал военкомом одного небольшого городка. Он еще в свою бытность на этом посту разоткровенничался и поведал, что как минимум 1/3 всех служивых, кто попадает в войска, на самом деле не годны к строевой службе. Просто кто-то не заморачивается, а кто-то и вовсе не знает о том, что чем-то страдает и имеет право не служить. А медкомиссия же формально осматривает. Вот и гребли всех подряд. В его оправдание скажу, что он, как бывший ветеран боевых действий, сам был не в восторге от этого, но там далеко не всё от него зависело. У комиссии, вроде как, были свои планы по призыву, да и сверху наверняка давили на него. Это было лет 15 назад, когда еще были слышны отолоски 90ых, и везде был бардак. Был жуткий недобор. Не спорю, наверняка сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону.
А как давно происходили эти события с сыном?
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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