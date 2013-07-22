Икона Казанской Божьей Матери

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:31

ELEMAT Просмотров: 1 463 Комментарии: 12 +29 Вчера, 11:31 by

Продолжаю разгребать завалы в черновиках.Публикую рассказ про мой поход и обращение к Иконе Казанской Божьей Матери. Думаю, что без поддержки свыше в этой истории не обошлось.В 2010-ом году моего сына забрали в армию. В Монино, в ВВС. Забрали незаконно - с гипертонией.Буквально через три недели с давлением 180 он попал в медпункт этой военной части. Мы как раз приехали на присягу, и его положили в санчасть, можно сказать, у нас на глазах. Положили вечером, а утром нам уезжать.Но ночью случился страшный ураган, и повалило множество деревьев в округе прямо на автомобильные дороги. Монино, да и не только его, парализовало. И на рассвете всю часть, включая и лежащих в санчасти (!), отправили на расчистку этих завалов.Мы были в глубоком шоке, когда про это узнали. Я оборвала все телефоны руководства части, чтобы прекратить этот беспредел. Но... кто-то просто не отвечал, а кто-то "лыка не вязал" после вчерашних выходных. И только один майор пообещал, вроде как, разобраться.Можно представить, с каким сердцем я уезжала. Проревела всю дорогу, домой приехала, вся опухшая от слёз...Но когда слёзы, наконец, высохли, взяла себя в руки и решила действовать. Я написала и разослала по интернету заявления во все прокуратуры, начиная с местной и заканчивая Москвой, которые имели хоть какое-то отношение к части ВВС в Монино. В местную прокуратуру даже физически, ногами то есть, сбегала. Про военкомат тоже не забыла, естественно. Я была не одна - муж везде меня поддерживал.Все письма были разосланы, оставалось только ждать. Но ждать, то есть бездействовать - это самое трудное. И я решила пойти в церковь.Выбрала день, чтобы посвободнее быть. Чтобы ни на что больше не отвлекаться, не дёргаться в разные стороны.Сняла с себя вездесущие джинсы с футболкой и кроссовками, облачилась в приличный юбочный костюм и красивые босоножки - в церковь ведь иду, не куда-нибудь. Села, поехала. На полпути ударило в голову, что в церковь с прошением вообще-то лучше идти, а не ехать. Паломники вон многие километры пешком проходили, а я тут красивая такая... Но весь-то путь я точно пешком не одолею - просто не вынесу. И кому от этого легче станет? Решила пойти на компромисс: припарковалась за три квартала от церкви, дальше - пешком. Но мне и этого хватило, чтобы в кровь натереть новыми босоножками ноги. Ну да ладно, уже хоть чем-то, вроде как, заплатила...Зашла в церковь, там было прохладно и слышалось пение - маленький хор у алтаря что-то пел. Про себя решила, что это хороший знак. Пошла вдоль икон, ища ту, которой захочется помолиться. И... встала, как вкопанная, как раз возле Иконы Казанской Божьей Матери. Поначалу не могла сказать ни слова, но потом как прорвало: я говорила и говорила - просила и умоляла, утирая слёзы и сопли, помочь сыну. Говорила шёпотом, но, наверное, всё равно громко - люди на меня оборачивались. Когда слова совсем иссякли, стала просто смотреть на икону. Икона, видать, старая, но в обновлённом окладе, за стеклом. И внизу протянута ниточка, а на ней повешены колечки, цепочки, браслетики - дары, видимо. Но реденько так. И меня осенило...Я понеслась к тётечке, которая торговала в дальнем уголке, здесь же, в зале, просвирками, свечками и иконками и принимала заявки на всякие молебны. Подойдя, я спросила, можно ли подарить Иконе Казанской Божьей Матери свои серьги? Получив утвердительный ответ, торопливо вынула из ушей серёжки, скрепив их вместе. Хотела и кольца отдать, да обнаружилось, что на мне в данный момент только обручальное. Ну, нет так нет, ограничилась серьгами. Спросила, что можно заказать болящему солдату в армии, и это всё и заказала. И, перекрестившись на пороге, наконец, удалилась.Из шока, так сказать, вышла уже далеко за воротами церкви - заныли натёртые ноги. Кое-как доползла до своего Пыжика, сняла босоножки, полила ноги водой и уже так, с босыми ногами, и доехала до дома.Через несколько дней стали поступать ответы из прокуратур. По моим заявлениям и в военкомате, и в части в Монино затеяли проверки. Сына быстренько перевели в Красногорский военный госпиталь на лечение и полное обследование. То лето, как на грех, было очень жаркое. В Подмосковье горели леса. Госпиталь чуть не эвакуировали, но всё, слава Богу, обошлось. А спустя два месяца сына вернули домой, выплатив даже какую-то денежную компенсацию (20 мая, как раз на мой ДР, его забрали и 30 августа вернули).В последнем письме из прокуратур - а пришло их около десятка - мне написали, что я имею право подать в суд на военкомат. Но я не стала этого делать - лишняя трата энергии. Сын же вернулся, а больше мне ничего не надо.В один из дней пошла я навестить свою Икону Казанской Божьей Матери, поблагодарить за помощь. Подошла уже с улыбкой, а не со слезами. И у Неё всё хорошо - показалось даже, что тоже улыбается. Смотрю, а на ниточке той, где реденькие дары висели, ну столько всего понавешано, что и не разобрать, где что! Я даже и пытаться не стала искать глазами свои серёжки - это просто не представлялось возможным, так много принесли Ей даров уже после меня. Ну, как всегда. Давно заметила за собой особенность: зайду в пустой магазин, и тут же народ набегает и даже в очередь выстраивается. Так и тут, судя по всему, получилось.Как я благодарна Пресвятой Богородице и Иконе Казанской Божьей Матери, что всё так чудесно закончилось! Низкий Ей поклон.

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