«Наша» наволочка

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 122 Комментарии: 13 +14 Вчера, 19:07 by

Никогда прежде я не сталкивалась с подобным явлением, хотя повидала немало необычных вещей. Кто-то их называет сверхъестественным, кто-то чудесами, кто-то бредом, сопровождая избитой колкой фразой про то, что грибы нужно собирать только съедобные, а курить вообще пора бросать. Но - «из песни слов не выбросишь…».Началось всё, когда однажды утром выходного дня я вернулась из магазина. Мама уставилась на меня, словно увидела сошествие на землю всех инопланетян разом.— Ты как тут оказалась? – задала она вопрос, который показался странным даже мне, тут же убежав от порога в комнату.Когда я туда вошла, она испуганно показывала мне на стул. Там лежала наволочка, которую нам подарила на Новый год одна из родственниц. Помню, мы немного удивились подарку, как и её визиту. Обычно дарят пару наволочек либо комплект постельного белья, но вдруг у неожиданной гостьи не было денег, а с пустыми руками идти не хотелось. «Дарёному коню…», как говорится.— Ты это тоже видишь? – спросила мама, дрожа мелкой дрожью.— Наволочку? Да, а что случилось-то? - ничего не понимая, поинтересовалась я.Вместо ответа она принесла с кухни пустой полиэтиленовый пакет и аккуратно, не касаясь ткани лежавшей на стуле наволочки, взяла её и, засунув внутрь пакета, подала мне.— Унеси это на помойку немедленно и выброси, только руками не трогай! - взмолилась она. - Вернёшься – всё расскажу.Я спорить не стала, быстро оделась и спустилась вниз. Мамино спокойствие дороже какой-то непарной наволочки, которую ещё ни разу не использовали, даже этикетку не отрезали. Повесив пакет на столбик возле мусоросборника (всё-таки новая вещь, может быть, кому-то понадобится), я поспешила домой.— Ну, теперь расскажешь, что произошло? – первое, что я спросила, вернувшись.— Ты не поверишь. В общем, проснулась я, заглянула в твою комнату, а ты стоишь с этой наволочкой в руке.— Мамочка, меня же дома не было. Ты почти всю ночь не спала из-за своей бессонницы, приснилось, что ли?— Не перебивай, а-то вообще ничего не буду рассказывать, - обиделась она.— Молчу, слушаю, прости, — быстро ретировалась я.— Как я вошла, ты мне эту наволочку протянула, а я говорю, мол, подожди, в туалет сбегаю, положи пока на стул. И ушла. Выхожу из туалета, а тут ты заходишь. Первая мысль тоже была, что приснилось мне, я в комнату побежала — там наволочка на стуле. Тут-то мне не по себе и стало. Дальше ты и сама всё знаешь.— Мам, может, ты сама достала эту наволочку на автомате?— Я, по-твоему, совсем из ума выжила? Только не пойму, что это такое было.Ещё немного поговорив об этом, мы ушли пить чай, а потом и вовсе забыли, как страшный сон.Через пару недель, когда я готовила обед, в кухню вбежала мама и, почему-то шёпотом, попросила меня посмотреть в окно. Оказывается, умерла наша соседка с первого этажа, пьющая дама весьма весёлого нрава. Соседи постоянно уходили на работу с больной головой после бессонных ночей, которые та с завидным постоянством устраивала всему подъезду, веселясь в компании таких же «непросыхающих» товарищей. Если честно, когда-то это должно было произойти, благодаря её образу жизни, поэтому особо не удивило.— Допилась, — произнесла я, снова отвернувшись к плите.— Ты посмотри, на чём она лежит, — повернув меня к окну почти насильно, — наволочка…Благодаря тому, что живём мы на втором этаже, а окна выходят на козырёк подъезда, я успела рассмотреть соседку, до того, как крышку гроба закрыли и погрузили его на подъехавшую машину. Голова женщины действительно покоилась на «нашей» наволочке.Кроме того мама клялась, что прежде, чем прибежала ко мне, она снова видела возле подъезда моего двойника, который, прежде чем исчез, помахал ей рукой, чтобы привлечь внимание. Именно поэтому она и заметила ту злополучную наволочку, надетую на подушку под головой покойницы.Автор - Лана Лэнц.

Ключевые слова: Выходной день стул наволочка подарок родственница бессонница смерть соседки

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