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Истории из жизни

«Наша» наволочка

Никогда прежде я не сталкивалась с подобным явлением, хотя повидала немало необычных вещей. Кто-то их называет сверхъестественным, кто-то чудесами, кто-то бредом, сопровождая избитой колкой фразой про то, что грибы нужно собирать только съедобные, а курить вообще пора бросать. Но - «из песни слов не выбросишь…».

Началось всё, когда однажды утром выходного дня я вернулась из магазина. Мама уставилась на меня, словно увидела сошествие на землю всех инопланетян разом.
— Ты как тут оказалась? – задала она вопрос, который показался странным даже мне, тут же убежав от порога в комнату.
Когда я туда вошла, она испуганно показывала мне на стул. Там лежала наволочка, которую нам подарила на Новый год одна из родственниц. Помню, мы немного удивились подарку, как и её визиту. Обычно дарят пару наволочек либо комплект постельного белья, но вдруг у неожиданной гостьи не было денег, а с пустыми руками идти не хотелось. «Дарёному коню…», как говорится.
— Ты это тоже видишь? – спросила мама, дрожа мелкой дрожью.
— Наволочку? Да, а что случилось-то? - ничего не понимая, поинтересовалась я.

Вместо ответа она принесла с кухни пустой полиэтиленовый пакет и аккуратно, не касаясь ткани лежавшей на стуле наволочки, взяла её и, засунув внутрь пакета, подала мне.

— Унеси это на помойку немедленно и выброси, только руками не трогай! - взмолилась она. - Вернёшься – всё расскажу.

Я спорить не стала, быстро оделась и спустилась вниз. Мамино спокойствие дороже какой-то непарной наволочки, которую ещё ни разу не использовали, даже этикетку не отрезали. Повесив пакет на столбик возле мусоросборника (всё-таки новая вещь, может быть, кому-то понадобится), я поспешила домой.

— Ну, теперь расскажешь, что произошло? – первое, что я спросила, вернувшись.
— Ты не поверишь. В общем, проснулась я, заглянула в твою комнату, а ты стоишь с этой наволочкой в руке.
— Мамочка, меня же дома не было. Ты почти всю ночь не спала из-за своей бессонницы, приснилось, что ли?
— Не перебивай, а-то вообще ничего не буду рассказывать, - обиделась она.
— Молчу, слушаю, прости, — быстро ретировалась я.
— Как я вошла, ты мне эту наволочку протянула, а я говорю, мол, подожди, в туалет сбегаю, положи пока на стул. И ушла. Выхожу из туалета, а тут ты заходишь. Первая мысль тоже была, что приснилось мне, я в комнату побежала — там наволочка на стуле. Тут-то мне не по себе и стало. Дальше ты и сама всё знаешь.
— Мам, может, ты сама достала эту наволочку на автомате?
— Я, по-твоему, совсем из ума выжила? Только не пойму, что это такое было.

Ещё немного поговорив об этом, мы ушли пить чай, а потом и вовсе забыли, как страшный сон.

Через пару недель, когда я готовила обед, в кухню вбежала мама и, почему-то шёпотом, попросила меня посмотреть в окно. Оказывается, умерла наша соседка с первого этажа, пьющая дама весьма весёлого нрава. Соседи постоянно уходили на работу с больной головой после бессонных ночей, которые та с завидным постоянством устраивала всему подъезду, веселясь в компании таких же «непросыхающих» товарищей. Если честно, когда-то это должно было произойти, благодаря её образу жизни, поэтому особо не удивило.

— Допилась, — произнесла я, снова отвернувшись к плите.
— Ты посмотри, на чём она лежит, — повернув меня к окну почти насильно, — наволочка…

Благодаря тому, что живём мы на втором этаже, а окна выходят на козырёк подъезда, я успела рассмотреть соседку, до того, как крышку гроба закрыли и погрузили его на подъехавшую машину. Голова женщины действительно покоилась на «нашей» наволочке.

Кроме того мама клялась, что прежде, чем прибежала ко мне, она снова видела возле подъезда моего двойника, который, прежде чем исчез, помахал ей рукой, чтобы привлечь внимание. Именно поэтому она и заметила ту злополучную наволочку, надетую на подушку под головой покойницы.

Автор - Лана Лэнц.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:07
Вчера, 19:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 122Комментарии: 13
+14

Ключевые слова: Выходной день стул наволочка подарок родственница бессонница смерть соседки

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:12
+3
Онлайн
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 130
Наволочка убийца и галлюциноген. Сильно!
Вот гадаю, была ли здесь мистика. Ведь никаких свидетелей нет, мама в эти моменты всегда была одна.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: conjure one
Вчера, 19:39
+8
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 312
Обычно весь набор погребальных принадлежностей в ритуальных услугах заказывается. Там, как говорится, полный комплект. Поэтому как-то странно, что наволочка "левая" оказалась. Ну если только всё списать на аморальный образ жизни почившей и зверскую нехватку материальных средств. Сомнительный момент, что в подобной ситуации саму наволочку удалось разглядеть из окна. Там и подушку-то толком не видно под головой.

С двойником дочери засада. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#3 написал: pango-mango.exe
Вчера, 19:44
+8
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Х-м, если первый инцидент с наволочкой можно списать на причуды уставшего от бессонницы мозга[сама несколько раз испытывала такое]. То случившееся на похоронах кажется мне маловероятным. Удачно Автор успела разглядеть саму наволочку, и узнать в ней "ту самую". Это насколько острое зрение было и у неё, и у её матери? А если наволочка была редкого цвета, с запоминающимся рисунком, или ещё как-нибудь выделялась из остальных - то странно, что её вообще положили в гроб. Обычно принято класть покойника на что-то однотонное и неброское. Мне так кажется.

Как итог - история 50/50. Вторая часть скорее всего выдумана.
Зарегистрирован: 8.12.2018
#4 написал: Talisha
Вчера, 20:30
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1509|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 3 294
Наволочка, наверное, броская была, запоминающаяся, вот и разглядела. А на ней похоронили, скорее всего, потому что пьющая, других нормальных вещей могло не быть у неё.
А может на наволочке порча какая на смерть была? Вот и сработала с соседкой...
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 20:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
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Комментариев: 1 724
Вот кто подарил подарил эту злополучную наволочку, с тем "человеком" оборвать всю связь на фиг. Жутким делом попахивает. Ведь в следующий раз может еще что-то "по-доброму" подарить. Думаю, правильно сделали, что стремглав выкинули это. За стори, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#6 написал: Летяга
Вчера, 20:59
+4
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 651
Комментариев: 7 928
Цитата: Talisha
А может на наволочке порча какая на смерть была? Вот и сработала с соседкой...

Видимо, именно к этой мысли нас и пытался подвести Автор. Ужаснулись и осудили родственницу, сделавшую столь странный подарок. Но как-то не хочется. Не дотягивает история (но всё же лучше, чем про котика, который собрал рекордное количество красных оценок crazy )
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#7 написал: marzzz
Вчера, 21:37
+5
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 934
Такое ощущение, что автор слепила все в кучу, в большой ком, чтобы поэффектнее выглядело, но все образы и приметы из разных опер, и между собой не вяжутся. Попробую увязать.
Поехали.
1. Судя по результату, на наволочке была порча на смерть.
2. Видеть своего двойника - к смерти, но девушка себя ни разу не узрела, поэтому, вся эта лабуда ей никаким боком не упала.
3. Видеть двойника родственника, того самого, что мать лицезрела дважды, по одной из версий - к смерти того самого человека. То есть, а нашем случае - к смерти дочери. Пока что дочь жива и прекрасно себя чувствует. У меня сразу иной вариант появился. Наверное, с наволочкой ещё и подселенца завернули. Нечисть, принимающая облик дочки, чтобы маму одурачить.

Вывод: как говорили французы, ищите женщину. Чем мама насолила добрейшей тётке? Именно мать. Сущность в облике дочери ей, маме, норовила в руки всучить наволочку. Маме надо память напрячь. Либо ждать, когда родственница начнет загибаться, когда обратка пойдет. Вот тут ее и брать тепленькой.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#8 написал: Pmariam
Вчера, 21:42
+3
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Публикаций: 32
Комментариев: 2 541
Если сравнивать с котиком, то бесспорно данная история изящнее.
Но тоже не верю про наволочку в гробу. Там подушечки кладут 20 на 20 см. Ну 30 максимум. Не думаю что наволочка была на кукольную подушку
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 00:03
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 66
Вот мне интересно, что наволочку эту вынесли в полиэтиленовом пакете, я так понимаю, чтобы порчу не подцепить. Если так, то по идее, когда её в подарок передавали, кто-то из героинь брал её голыми руками. Не в перчатках же они подарок принимали. По этой логике, на них уже должна быть порча. А тут двойник привязан именно к наволочке. Может быть та дама весьма веселого нрава даже спиртные напитки с двойником героини распивала. Странный, очень странный случай.... 418
Зарегистрирован: 16.11.2018
#10 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 00:45
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Репутация: (2834|-1)
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Комментариев: 9 444
Наволочка, порча, двойник, мертвая соседка-алкогольвица!!! Всё смешалось. Мне кажется, и маме, и дочке необходимо срочно посетить психиатра...и ту тетку прихватить с собой, которая умудрилась одну наволочку подарить...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#11 написал: Шахерезада
Сегодня, 04:51
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 710
Цитата: Фиолетовая Дымка
Если так, то по идее, когда её в подарок передавали, кто-то из героинь брал её голыми руками. Не в перчатках же они подарок принимали. По этой логике, на них уже должна быть порча.
Совершенно верно! Как правило подклады всегда адресные, и если порчу навели на Аню, то ее не подцепит Маня, автор видно не учел этого момента когда сочинял историю.

Я тоже не верю про наволочку в гробу, если наскребли деньги на гроб, пусть даже самый дешёвый, то наволочка уже входит в стоимость всего комплекта.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#12 написал: Лист лавровый
Сегодня, 05:32
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Такие вещи (если есть подозрение на наговор) надо не выбрасывать, а сжигать.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#13 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:12
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Наволочку на подушечке в гробу рассмотреть практически нереально. Посему считаю, что данная история приукрашена.
видела возле подъезда моего двойника, который, прежде чем исчез, помахал ей рукой, чтобы привлечь внимание

Экий общительный двойник попался. Может, двойник показывал дважды на эту наволочку, как бы предупреждая об опасности, связанной с ней? Тогда возникает вопрос: а откуда взялся двойник? noknow mmmm
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
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