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Истории из жизни

Снятие порчи привело к неожиданным результатам

Никогда не забуду мой единственный поход к бабке. Подружка шла за помощью в финансовых делах и меня потащила за компанию. У нее банкомат зажевал карточку, а потом кошелек украли. И она вообразила, что на нее навели порчу, чтоб денег не было.

Бабку ей посоветовала сотрудница, как знающую и помогающую. Особенно подкупало то, что она не брала деньгами, только продуктами. Мы с подружкой решили, что это верный признак настоящей помощи. Накупили колбас, булок, масла подсолнечного, сахару. Пришли. Бабка оказалась тёткой лет 45-и восточной национальности. Мне припомнилось, что, кажется, видела ее на районном рынке, где она торговала арбузами, что ли?

Принимала она в обычной квартире, увешанной иконами. Правда, была и экзотика. В клетке держала живую курицу. Видимо для того, чтоб яйца несла. Ибо наличие порчи она проверяла на яйцах. Трясла яйцом у посетителя над головой, разбивала яйцо в банку с водой и смотрела, что будет. Если белок свернется значит, есть порча. Возникал вопрос: отчего бы белку вообще вариться? Возникал и ответ: в банке не вода, а какой-то химический раствор.

Короче, на мне была по ее словам порча на одиночество. Но меня больше волновали проблемы со здоровьем. У меня был и есть довольно серьезный диагноз. Женщине, естественно, я ничего не сказала, только робко спросила, что со здоровьем, мол, в обмороки падаю часто. Это симптом моей прекрасной болячки. Та долго терзалась в мучительных раздумьях (что может быть у молодой, с виду здоровой девушки так сразу и не придумаешь), потом выдала глисты. У тебя глисты!. Большую глупость сморозить было сложно. Мы с подружкой долго потом смеялись. Глисты, кстати, исключались, потому что в связи с болезнью я проверила уже все, что только было можно.

От глистов и одиночества бабка посоветовала мне поход по трем церквям, так, чтобы церкви образовывали треугольник. Ну, и установку там свечей соответственно. Подружке от порчи на деньги было прописано то же средство. Колдунья, кстати, осталась не сильно довольной нашими продуктовыми наборами в обмен на услуги. Сразу после нас пришла молодая пара, которая с порога сунула бабке крупную купюру, вот от этого бабка пришла в восторг.

Справедливости ради надо заметить, что по церквям мы таки сходили. Мне это помогло очень своеобразно. Сразу после похода ко мне на улице прицепился пьяный мужчина. Подружка обрадовалась, мол, действует. Венец безбрачия снят. А потом ко мне начали действительно активно клеиться алкоголики везде, где бы я ни появлялась. В результате я таки вляпалась в отношения с одним из них, но долго это не продолжалось. Так что поход к бабке дал один результат: теперь от меня балдеют все мужчины под шофе. Уж не знаю, в бабке ли дело, или в чем другом. Но факт.
Бабки уж точно не панацея. Во-первых, грех к ним ходить. Во-вторых, настоящую бабку найти не так легко. Объявлений много, шарлатанов много. Настоящих мало или совсем нет.

Автор - Килька в томате.
Источник.
Сегодня, 08:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 771Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Поход к бабке торговка квартира колдунья венец безбрачия результат алкоголики

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Комментарии

#1 написал: lisa-sp1982
Сегодня, 08:33
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 116
А эта история точно мистическая?
Зарегистрирован: 31.05.2016
#2 написал: Арбузик из ада
Сегодня, 08:38
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Мне понравилось +
Бабка то смешно порчу сняла, аж алкоголиков приплела
Зарегистрирован: 4.11.2018
#3 написал: marzzz
Сегодня, 09:56
+1
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Репутация: (438|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 926
Ну что, все как на духу! Торговкам арбузами тоже есть хочется, и не только собственные арбузы.
Не блещет умишком героиня, таким даже определение есть - недалекая. Получила, что хотела.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#4 написал: Ольга 1981
Сегодня, 11:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 263
С умишком не дружат все, кто ходят к бабкам. Никогда не ходила и не собираюсь. У меня свекровь одно время вбила себе в голову, что на ней порча. Плохо себя чувствовала, слабость, усталость. А она 20 лет как на инсулине, диабетик она. Но на болезнь не грешила, а списала все на порчу. И началось...
Бабка естественно увидела порчу, причем так же с помощью яйца. Что то ей там заговаривала, приговаривала, денег немеряно вытянула. Пока у свекрови сахар 33 не поднялся, в больнице еле откачали, там ее убедили, что от диабета все ее недомогания. Сейчас остыла, не ходит вроде больше по бабкам.
В истории насмешил момент с алкоголиками. Интересно, перестали ли они к девушке цепляться? А то алкаши ведь бестолковые, не отвяжешься от них.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#5 написал: conjure one
Сегодня, 11:08
+7
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5877|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 311
теперь от меня балдеют все мужчины под шофе


Для мужиков "подшофе" все женщины прекрасны, особенно если "шофе" достаточно) Может, надо было не к бабке идти, а, что называется, "сменить стилиста"?! m0304

История с юмором, +++
1
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: Talisha
Сегодня, 12:40
+1
Онлайн
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Репутация: (1508|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 293
Бабка под стать героине:)))) Они нашли друг друга:))
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#7 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 12:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 121
Мне нравится, когда к бабкам ходят с подружками, за компанию, типа "не при делах", не верят они в это все. Заканчивается такой поход "скептика" обычно целым сеансом. Кто-то, наверное, за уши тянул туда, чтобы потом похвастаться, как "бабку" расколола крутая девчонка. Потом удивляются неожиданным "поворотам судьбы". Зачем вообще ходить, если вроде как, принцип у тебя? И не страшно им, маленьким, бабки-то разные бывают sunglasses
Зарегистрирован: 13.04.2018
#8 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 63
Девушка уже не одинока, ведь по словам бабки,у неё есть глисты)) история забавная, но без оценки
Зарегистрирован: 16.11.2018
#9 написал: LudaM
Сегодня, 15:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 608
А с подружкой то что? Как там ее финансовое положение? Жаль, что так и не узнать
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
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