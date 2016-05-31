Снятие порчи привело к неожиданным результатам

Сделано_в_СССР Просмотров: 771 Комментарии: 9 +9 Сегодня, 08:18 by

Никогда не забуду мой единственный поход к бабке. Подружка шла за помощью в финансовых делах и меня потащила за компанию. У нее банкомат зажевал карточку, а потом кошелек украли. И она вообразила, что на нее навели порчу, чтоб денег не было.Бабку ей посоветовала сотрудница, как знающую и помогающую. Особенно подкупало то, что она не брала деньгами, только продуктами. Мы с подружкой решили, что это верный признак настоящей помощи. Накупили колбас, булок, масла подсолнечного, сахару. Пришли. Бабка оказалась тёткой лет 45-и восточной национальности. Мне припомнилось, что, кажется, видела ее на районном рынке, где она торговала арбузами, что ли?Принимала она в обычной квартире, увешанной иконами. Правда, была и экзотика. В клетке держала живую курицу. Видимо для того, чтоб яйца несла. Ибо наличие порчи она проверяла на яйцах. Трясла яйцом у посетителя над головой, разбивала яйцо в банку с водой и смотрела, что будет. Если белок свернется значит, есть порча. Возникал вопрос: отчего бы белку вообще вариться? Возникал и ответ: в банке не вода, а какой-то химический раствор.Короче, на мне была по ее словам порча на одиночество. Но меня больше волновали проблемы со здоровьем. У меня был и есть довольно серьезный диагноз. Женщине, естественно, я ничего не сказала, только робко спросила, что со здоровьем, мол, в обмороки падаю часто. Это симптом моей прекрасной болячки. Та долго терзалась в мучительных раздумьях (что может быть у молодой, с виду здоровой девушки так сразу и не придумаешь), потом выдала глисты. У тебя глисты!. Большую глупость сморозить было сложно. Мы с подружкой долго потом смеялись. Глисты, кстати, исключались, потому что в связи с болезнью я проверила уже все, что только было можно.От глистов и одиночества бабка посоветовала мне поход по трем церквям, так, чтобы церкви образовывали треугольник. Ну, и установку там свечей соответственно. Подружке от порчи на деньги было прописано то же средство. Колдунья, кстати, осталась не сильно довольной нашими продуктовыми наборами в обмен на услуги. Сразу после нас пришла молодая пара, которая с порога сунула бабке крупную купюру, вот от этого бабка пришла в восторг.Справедливости ради надо заметить, что по церквям мы таки сходили. Мне это помогло очень своеобразно. Сразу после похода ко мне на улице прицепился пьяный мужчина. Подружка обрадовалась, мол, действует. Венец безбрачия снят. А потом ко мне начали действительно активно клеиться алкоголики везде, где бы я ни появлялась. В результате я таки вляпалась в отношения с одним из них, но долго это не продолжалось. Так что поход к бабке дал один результат: теперь от меня балдеют все мужчины под шофе. Уж не знаю, в бабке ли дело, или в чем другом. Но факт.Бабки уж точно не панацея. Во-первых, грех к ним ходить. Во-вторых, настоящую бабку найти не так легко. Объявлений много, шарлатанов много. Настоящих мало или совсем нет.Автор - Килька в томате.

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