Матрёна в банке

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 52 Комментарии: 0 +3 Вчера, 19:18 by

На перевёрнутых ящиках возле торгового центра сидели две тепло одетые старушки. Одна недорого продавала свежие кабачки и тыкву. Ловко заговаривала прохожих, приветливо улыбаясь. Так что дело шло, корзина с кабачками пустела, а кошелёк толстел.Другая бабулька держала на коленях стеклянную банку. Обычную двухлитровую банку с винтовой крышкой, в которой ничего не было.Бабка пристально глядела на каждого, кто проходил мимо, будто ждала кого-то и боялась пропустить. Лицо её было хмурым, как небо, висевшее над городом, совсем не привлекающим покупателей.Однако находились люди, готовые купить пустую банку. Но старушка либо отказывала интересующимся, либо загибала такую цену, что люди сами отказывали.Та бабка, что торговала тыквой, долго наблюдала за странным поведением соседки, а потом спросила: «В чём же дело?». Соседка слегка улыбнулась и молча протянула банку. Бабка взяла банку, едва не уронив её от неожиданности.Банка оказалась тяжёлой, будто была до краёв наполнена водой.— Не пустая она, — сказала хозяйка банки.Старуха открыла рот от изумления.— А что в ней? — снова полюбопытствовала она, возвращая банку.— Не что, а кто, — поправила хозяйка. — Матрёна моя.Бабуля вздохнула и продолжила:— Жаль продавать, столько лет вместе. Да только старая я стала и одна. Помру скоро, а Матрёна на кого останется? Вот... ищу, кому пристроить.Скоро кабачки с тыквой разобрали. Довольная и уставшая старуха собралась домой.— Кто же такая ваша Матрёна? — решилась она узнать напоследок.— Сама понимаешь, нечисть, а подробности тебе ни к чему, — нехотя отозвалась бабка.Впечатлённая старуха побрела домой, прихватив пустую корзину.Начало смеркаться. Северный ветер гонял сухие листья по тротуару. На перевёрнутом ящике перед торговым центром по-прежнему сидела бабулька, обнимая на первый взгляд пустую банку. Мимо текли люди. Не те.Но она знала, что дождётся нужного человека.Когда зажегся фонарь, из ближайшего подземного перехода вышла девочка лет двенадцати. Худощавая, в зелёном плаще. Из-под шапки плелись светло-рыжие косы. На спине висела торба. Лицом девочка похвастаться не могла. Черты его были грубыми и некрасивыми. Особенно портил её огромный нос, выступавший над тонкими нитеподобными губами.Но глубокие чёрные глаза всегда помогали своей обладательнице завоевать к себе расположение.Бабка почувствовала, как банка дёрнулась в её руках. Дождалась.Она окликнула девочку, причём - по имени.— Откуда вы знаете, как меня зовут? — удивилась девочка.— Матрёна шепнула, — ответила бабка. — Хочешь, она и тебе шепнёт?Между ними повисло минутное молчание.Они просто смотрели друг в друга. Именно друг в друга. После чего девочка слегка расстегнула плащ, сняла с шеи золотую цепочку, отдала её бабке, аккуратно взяла тяжёлую банку и пошла своей дорогой.Матрёна нашла себе новую хозяйку.Теперь ей будет, в кого переселиться из тесной банки.

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