Кошка на кладбище

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 54 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:33 by

Этот случай произошёл на сельском кладбище, где похоронен мой папа. Я живу в городе и очень редко приезжаю к маме в село, в котором выросла. Но когда выпадает такой случай, мы с ней обязательно ходим на кладбище проведать могилку папы. Так было и в этот раз.Мы посидели у могилки, вспомнили, какой был у нас папа. Поплакали с мамой, потужили (он умер неожиданно для всех). Убрали мусор и сорняки, положили угощение. Потом решили проведать могилу недавно умершего папиного закадычного друга – Андрея. При жизни он был практически ещё одним членом нашей семьи. Часто дядя Андрей заходил домой к моим родителям. Так как он работал сельским фельдшером, то был повод зайти в гости: поинтересоваться здоровьем моей мамы, померить ей давление. И после этого обязательно пропустить по стаканчику «горячительного» с папой.Грех было посетить кладбище и не зайти на могилу покойного дяди Андрея. Она находилась в 10-ти метрах от могилы нашего папы. Неожиданно нам навстречу выбежала небольшая чёрная кошка, радостно (как нам показалось) мяукая. Мы бы не обратили на неё особого внимания — мало ли бродячих кошек водится в округе, которые рады встрече с прохожим в надежде получить какое-нибудь угощение. Но вот дальше поведение кошки очень нас удивило.Подбежав к нам вплотную, мурлыкая, она развернулась и пошла перед нами. При этом постоянно оглядывалась, убеждаясь, что мы идём за ней прямо к могиле дяди Андрея. Она как будто знала, куда именно мы направляемся. Я, как человек верующий во всякие потусторонние силы и разного рода приметы, сразу сообразила, что происходит. Поделилась своими размышлениями с мамой. Но она лишь отмахнулась, отвечая мне, что всё это бред. Но то, что происходило дальше, было ещё удивительнее.Мама положила на могилку угощение для покойного: несколько кусочков колбасы, конфеты и испечённые пирожки с вареньем, которые дядя Андрей очень любил при жизни. Любая другая кошка, конечно же, первым делом полакомилась бы колбаской. Но не эта! Наша кошка без колебаний сгребла лапой пирожок и с аппетитом стала его уплетать. Мы с мамой переглянулись. По её удивлённому взгляду было понятно, что мы думаем об одном и том же: душа покойного дяди Андрея решила заявить о своём присутствии рядом с нами.Побыв некоторое время у могилы, мы решили вернуться к папе, чтобы ещё немного побыть с ним. Кошка бежала за нами. Она покрутилась возле нас и папиной могилы, пока мы были там. А вот когда мы засобирались домой, вдруг куда-то исчезла. И никто из нас не заметил, куда делась эта загадочная кошка.Хочу ещё обратить внимание на один мистический факт. Когда мама выбирала памятник для могилы папы, ей попался на глаза один вариант. И, по её словам, в этот момент у неё в голове будто бы прозвучал голос папы. Она решила, что надо ставить именно такой памятник, что и было сделано. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что на могиле дяди Андрея стоит точно такой же памятник. Ну, реально мистика! Иначе не назовёшь.После этой истории я твёрдо верю в то, что души наших умерших близких людей действительно могут приходить к нам, перевоплощаясь в животных. Стоит лишь осмотреться по сторонам и понять, какие знаки нам подаёт внезапно залетевшая в комнату птичка. Или бездомная собака на улице, которая почему-то решила пройтись с вами по темному переулку. Теперь я знаю...Автор: Gvozdichka.

Ключевые слова: Сельское кладбище могила друга папы чёрная кошка сладкий пирожок

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