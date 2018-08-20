Святое место

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:41

Light_a_dark Просмотров: 618 Комментарии: 11 +13 Сегодня, 12:41 by

Главная достопримечательность наших городов – это Полоцкий Софийский собор. Он виден за несколько километров, так как построен на холме, который возвышается над Западной Двиной.Рядом с собором находится Борисов камень - огромный валун с выбитым на нём крестами и различными надписями. Считается, что камень может исцелять, а если загадать желание, когда трогаешь камень, то оно исполнится.Свадебная фотосессия в наших городах в обязательном порядке включает в себя фотографию на фоне Полоцкого Софийского собора, Борисова камня и на фоне родника вытекающего из холма, на котором стоит собор.На одной из таких свадеб оказались и мы – я, муж, старшая дочь и младшая (4 года). Если старшая у меня была – «где посадишь, там найдешь», то младшая – это катастрофа. Она, если не орала, то значит что-то уже вытворила и любуется результатом проделанной работы. Я постоянно была на привязи. Её руку невозможно было выпускать из своей.Молодые с гостями сфотографировались на фоне Борисова камня и пошли фотографироваться вниз, к роднику. Если по прямой, то родник находится под Борисовым камнем, чуть ближе к Двине. Спуск там очень крутой, поэтому около собора построена лестница, она идет вдоль холма, по диагонали, на одной из лестничных площадок сделан сход к роднику.Все пошли по лестнице к роднику, а я, пока отлавливала свою младшую, задержалась. Меня позвали, чтоб я спускалась. И тут мелкая выкручивает руку и устремляется к роднику напрямую, вниз. Всё, что я успела, это вскрикнуть.Дальше было как в фильме с замедленной съемкой. Все гости у родника стоят и смотрят, как это чудо несется вниз, с почти отвесного холма, только успевает перебирать ногами. У меня сердце ушло в пятки – площадка у родника покрыта тротуарными плитками, о которые с такой высоты можно не только колени разбить. Как сейчас картина перед глазами: внизу все с застывшим возгласом: «А-а-а», и моя дочь в голубом атласном платье с розочками, развевающиеся белые кудряшки волос, быстро перебирающие ножки – и шлепок.Я подлетела к ней по ступенькам в ожидании увидеть разбитые в кровь ладошки и коленки, в мыслях лихорадочно пролетело, что рядом с собором больница, если что, то сразу туда.Она упала на плитку, на четвереньки и – тишина. Все выдохнули: «Ах!». И бросились к ней. А она встает, как ни в чем не бывало, отряхивает ладошки и произносит: «Ой, забилася!» У гостей нервный смешок.Я её осматриваю, а на ладошках – ни царапины, коленки – целые, даже не содранные. Платье было до середины икр, и при падении ткань попала под коленки. Я подумала, что черт с ним, с порванным платьем, зато колени целые. Но, когда отряхнула ладошки, коленки, осмотрела её всю на предмет повреждений, то оказалось, что атласное платье абсолютно целое, только слегка поцарапана ткань.Упасть с такой высоты и остаться целой можно, только если бы в последний момент кто-то невидимый её просто приподнял и поставил на землю на четвереньки.

Ключевые слова: Дочь собор свадьба падение авторская история

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