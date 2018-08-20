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Истории из жизни

Святое место

Главная достопримечательность наших городов – это Полоцкий Софийский собор. Он виден за несколько километров, так как построен на холме, который возвышается над Западной Двиной.
Рядом с собором находится Борисов камень - огромный валун с выбитым на нём крестами и различными надписями. Считается, что камень может исцелять, а если загадать желание, когда трогаешь камень, то оно исполнится.

Свадебная фотосессия в наших городах в обязательном порядке включает в себя фотографию на фоне Полоцкого Софийского собора, Борисова камня и на фоне родника вытекающего из холма, на котором стоит собор.

На одной из таких свадеб оказались и мы – я, муж, старшая дочь и младшая (4 года). Если старшая у меня была – «где посадишь, там найдешь», то младшая – это катастрофа. Она, если не орала, то значит что-то уже вытворила и любуется результатом проделанной работы. Я постоянно была на привязи. Её руку невозможно было выпускать из своей.

Молодые с гостями сфотографировались на фоне Борисова камня и пошли фотографироваться вниз, к роднику. Если по прямой, то родник находится под Борисовым камнем, чуть ближе к Двине. Спуск там очень крутой, поэтому около собора построена лестница, она идет вдоль холма, по диагонали, на одной из лестничных площадок сделан сход к роднику.
Все пошли по лестнице к роднику, а я, пока отлавливала свою младшую, задержалась. Меня позвали, чтоб я спускалась. И тут мелкая выкручивает руку и устремляется к роднику напрямую, вниз. Всё, что я успела, это вскрикнуть.

Дальше было как в фильме с замедленной съемкой. Все гости у родника стоят и смотрят, как это чудо несется вниз, с почти отвесного холма, только успевает перебирать ногами. У меня сердце ушло в пятки – площадка у родника покрыта тротуарными плитками, о которые с такой высоты можно не только колени разбить. Как сейчас картина перед глазами: внизу все с застывшим возгласом: «А-а-а», и моя дочь в голубом атласном платье с розочками, развевающиеся белые кудряшки волос, быстро перебирающие ножки – и шлепок.

Я подлетела к ней по ступенькам в ожидании увидеть разбитые в кровь ладошки и коленки, в мыслях лихорадочно пролетело, что рядом с собором больница, если что, то сразу туда.
Она упала на плитку, на четвереньки и – тишина. Все выдохнули: «Ах!». И бросились к ней. А она встает, как ни в чем не бывало, отряхивает ладошки и произносит: «Ой, забилася!» У гостей нервный смешок.

Я её осматриваю, а на ладошках – ни царапины, коленки – целые, даже не содранные. Платье было до середины икр, и при падении ткань попала под коленки. Я подумала, что черт с ним, с порванным платьем, зато колени целые. Но, когда отряхнула ладошки, коленки, осмотрела её всю на предмет повреждений, то оказалось, что атласное платье абсолютно целое, только слегка поцарапана ткань.

Упасть с такой высоты и остаться целой можно, только если бы в последний момент кто-то невидимый её просто приподнял и поставил на землю на четвереньки.

Святое место

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41 by Light_a_darkПросмотров: 618Комментарии: 11
+13

Ключевые слова: Дочь собор свадьба падение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Mandy48
Сегодня, 12:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 12
Благо всё обошлось хорошо. В шутку...Она исполнила "супергеройское приземление".
Зарегистрирован: 20.08.2018
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:53
0
Онлайн
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 30
Даже не знаю, что сказать. Видимо ваша дочка как-то интуитивно в полёте сгруппировалась. А она сама что говорит? Обычно такие маленькие дети видят или чувствуют своих невидимых спасителей.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:58
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1414|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 034
Меня больше интересует вопрос, а как со статистикой разводов в вашем городе? Помогает обязательная фотосессия?
Недавно обсуждалось, что всё- таки белое, а не чёрное платье весьма плохая примета. Судя по статистике разводов в стране))))
А девочку возможно уберег кто-то из толпы гостей, вдруг имеющий неосознанные возможности и умения.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: DRUID
Сегодня, 13:15
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 746
С такой красотой рядом живёте!

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 354
Цитата: зелёное яблочко
Меня больше интересует вопрос, а как со статистикой разводов в вашем городе? Помогает обязательная фотосессия?


Статистика печальная. Разводов больше. Фотосессия больше соориентирована на прибыль в фотобизнесе.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:12
+4
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Публикаций: 24
Комментариев: 354
Цитата: Фиолетовая Дымка
Видимо ваша дочка как-то интуитивно в полёте сгруппировалась. А она сама что говорит?


Судя по моему видеовосприятию всего происходящего сгруппироваться она не могла, так как летела, как в мультфильме, когда ноги изображают в виде пропеллера.
А сказала она то, что я и написала: "Ой, забилася!" и все. Хотя обычно, если она падала, или не дай бог, на неё садилась муха - включалась такая звуковая сирена, что, не привыкшие к этому люди, считали, что её истязают.

Цитата: DRUID
С такой красотой рядом живёте!


Да, Софийский собор - это нечто. Особенно, когда стоишь около его стены и пытаешься посмотреть вверх. Ощущение, что он, как говорили в детстве: "До неба может достать". А концерты органной музыки в нем - это вообще не передаваемые эмоции. Звук отбивается от всех стен и идет оттуда в уши. Описать это сложно, но кажется, что он звучит в каждой клеточке организма.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#7 написал: conjure one
Сегодня, 14:50
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 289
Несомненно, кто-то помог удачно приземлиться.Такое иногда бывает, как и то, что на ровном месте можно упасть так, что и костей не соберешь. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: Летяга
Сегодня, 15:28
+3
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Публикаций: 639
Комментариев: 7 871
Хорошо, что ребёнок не пострадал. Но иногда случаются действительно странные вещи: у подруги 15-летний сын в её отсутствие поправлял антенну и выпал с балкона 8 этажа. Ни одного перелома, ни одного серьёзного ушиба. Кустов там тоже не было и нет.
История написана просто замечательно! Здоровья Вам и вашим девчонкам! А Вам ещё и терпения)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 16:08
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Расторопный Ангел-хранитель у малышки) +
Цитата: Летяга
15-летний сын в её отсутствие поправлял антенну и выпал с балкона 8 этажа. Ни одного перелома, ни одного серьёзного ушиба.

418 все равно страшно до обморока!
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#10 написал: Pmariam
Сегодня, 17:59
0
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Репутация: (1065|0)
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Комментариев: 2 479

это отсюда она летела?
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#11 написал: Маля
Сегодня, 18:50
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Комментариев: 2
Верно говорят - у детей и пьяниц свой Бог. Моя шкодина в возрасте до года уронила на себя комод с одеждой - была одна в комнате, ходить умела еще только "по стеночке", пробралась к комоду и стала растаскиватт из него свои распашонки-ползунки, начиная с нижних, доступных, ящиков, и мечтая добраться до верху. По выдвинутым лесенкой ящикам вкарабкалась, и в какой-то момент перевесила комод и он рухнул прям сверху. Грохот и тишина. Я ни жива, ни мертва, бегом в комнату, рывком поднимаю комод, а она лежит в ящике и хитро на меня улыбается. Комод прикрутили к стенке, меня отпоили валерьянкой. Случай со временем из страшных перешел в разряд семейных баек.

За историю плюс. Хорошо, что хорошо закончилось :)
Зарегистрирован: 18.11.2018
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