Мистика Урала

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:34

Юлия Рысь Просмотров: 417 Комментарии: 4 +14 Сегодня, 09:34 by

В предыдущей публикации "Чудь белоглазая" рассказывала про легенду о таинственных жителях Уральских гор. В народе их называют "Чудь" и описывают как высоких, белоглазых людей со светлыми волосами и магической силой. По приданиям, их цель - охранение золотых запасов гор. Как я уже писала, мое знакомство с этой легендой произошло благодаря туристам, а дальше я уже сама стала искать информацию.Эту историю мне рассказал мужчина-лыжник, которого я встретила однажды на прогулке. Он искал в нашей местности скалы, о которых ему рассказывал его друг. Как я поняла, речь шла о наших каменных палатках. Его интерес был вызван мистической историей того самого друга, в которую верилось с трудом (сам друг, участник событий, был настолько напуган происшествием той ночи, что наотрез отказался сопровождать товарища в эту местность, дал только ориентиры). Далее сама история со слов друга.Август месяц. Мы с моей девушкой Аней собрались провести выходные на природе. Для отдыха выбрали окрестности одного из поселков нашего района. Выехали рано утром, добирались на электричке, потом пешком. К полудню уже вошли в лес и стали подыскивать место для установки палатки. Хотелось уйти подальше от цивилизации, поэтому продвинулись достаточно далеко. Примерно к 6 вечера вышли к горе, которая выглядела достаточно необычно. Камни были сложены ровными плиточками друг на друга. Местность очень живописная. Гора и хвойный лес создавали некую атмосферу таинственности. Палатку решили установить прямо у подножья горы. Фотосессию решили перенести на утро, так как нужно еще было позаботиться о разжигании костра и приготовлении ужина. Сумерки уже встретили в уютной атмосфере около костра, попивая горячий чай. Спать легли около 12 часов, уснули быстро, так как за день очень устали.Проснулся. Ани рядом нет. Особой тревоги не было: мало ли, вышла по делам. Местные жители говорили, что в плане живности, представляющей реальную угрозу, здесь как-то спокойно. Да и для Ани это не первая вылазка на природу. На всякий случай вышел из палатки. Необыкновенная лунная ночь. Деревья просто в каком-то необычном сиянии. Наверное, гора в таком свете выглядит изумительно. Повернулся и застыл в недоумении... Аня находилась на самой верхушке горы. И чего это ее туда понесло одну, да еще и ночью. Окликнул - не реагирует. Стоит на месте, как статуя, а рядом, как показалось, что-то необычно высокое и светлое, напоминающее фигуру человека. В ужасе схватил какую-то палку и в несколько минут, как сайгак, заскочил на гору. Анька так же стояла неподвижно, рядом никого не было. Позвал по имени - не откликается, стоит спиной. Пришлось силой развернуть к себе. От увиденного отшатнулся и, запнувшись, уселся на пятую точку. Глаза девушки светились бело-лунным светом. Заорал от страха. Анька на мгновение закрыла глаза, а потом будто очнулась, совершенно не понимая, что она делает ночью на вершине горы и почему я смотрю на нее в таком диком ужасе. Схватив ее за руку, потащил вниз, объясняя, что и как произошло.Как выяснилось, ночью Аня проснулась от непонятного шума, напоминающего музыку, а точнее, что-то наподобие хорового пения на непонятном языке. Непонятно почему, но страха не было, ей овладело любопытство, и она вышла из палатки. Вся скала была залита бело-лунным светом, свет как бы сочился изнутри через камни. Вокруг горы ходили какие-то люди, облаченные в светлые одежды. Ее внимание привлек старец с посохом, который жестом подзывал ее к себе. Она не могла сопротивляться зову, все было как в тумане. Когда она подошла, глаза незнакомца загорелись лунным светом, он что-то сказал на непонятном языке, взял ее за руку (его рука была ледяная, а пальцы казались невероятно длинными) и подвел вплотную к скале. Аня увидел что-то вроде пещеры, которая вела под землю. Дальше все вспоминается обрывками... Длинный коридор с каменными стенами, стены усеяны драгоценными камнями, под ногами золотые самородки. Старец что-то объясняет на непонятном языке. Как очутилась на вершине горы, не помнит.Пока обсуждали, что да как, гора словно ожила: послышался какой-то гул, идущий прямо из скалы. То и дело между камнями проблескивал свет. Если до этого мы готовы были списать происшествие на приступ лунатизма, то сейчас в ужасе ломанулись в лес, подальше от скалы. Успели прихватить только рюкзаки. Бежали, как сумасшедшие, как только шеи себе не свернули. Падали, царапались о кусты. Выскочили на просеку, бежали по ней. Когда увидели насыпи и дорогу, ведущую к поселку, немного успокоились. Остановились, вытащили воду из рюкзака. Глянули на лес, в районе горы свет поднимался выше верхушек самых высоких сосен, озаряя этот участок. Двинулись дальше. Где-то в 5 утра были на поселке. Встретили пожилого мужчину, который шел на рыбалку. Он, посмотрев на наш испуганный и потрепанный вид, спросил, что случилось. Вкратце объяснили ситуацию. На что он только усмехнулся и сказал, мол, не любят там гостей непрошеных. Пристали с расспросами, а он отмахнулся только. Уехали на первой электричке.Рассказ друга настолько заинтересовал, что теперь мужчина выбрался на разведку в надежде найти это таинственное место. А далее в планах была летняя ночевка с целью проверить, повторятся ли эти чудеса, покажут ли себя хозяева гор.

Ключевые слова: Лес ночевка страх старец луна ночь авторская история

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