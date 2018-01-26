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Истории из жизни

Притворщики

Притворщики

История записана со слов одной знакомой девушки, а ей, точнее её семье, рассказал её дядя, когда они отмечали встречу застольем. Он приехал по делам из другого города и остановился у них переночевать.
Верить или нет, не знаю, хотя, скорее всего нечто подобное вполне может быть, просто мы за бесконечной суетой не обращаем внимания на то, что твориться под самым носом. Рассказ будет вестись от лица её дяди.

«…Задержались с отгрузками допоздна, а тут ещё днюха у одного. Ну, буквально по рюмке пропустили и по домам, поздно уже было. Где-то в районе часа ночи, наверное.

Доехал на троллейбусе до остановки, где пересадку делаю. Жду, жду, ни маршрутки, ни автобуса, ни черта нет. Пошёл пешком, а то глядишь до утра простою. Минут сорок, сорок пять пешком где-то плестись. Улица у нас широкая, в это время пустая, но хорошо освещённая. В квартирах ещё кое-где свет горел, машины редкие проезжали. Тихо совсем, не то, что днём, шаги даже эхом отдаются.

Вдруг слышу, позади кто-то идёт. Обернулся, метрах примерно в ста вроде, как мужчина с ребёнком. За руку ведёт, одёргивает, чтоб не отходил далеко. В глаза бросилось, что оба в каких-то чудных костюмах, вроде пиджаки топорщатся, а может куртки с высоким воротом мятые до безобразия. Особо не разглядишь, да и по фигу мне, мало ли чудиков как попало наряжается.

Дальше иду, а они за мной. Я поверну, они туда же, остановлюсь и они тоже. А главное молчат, дети-то всё время чего-то спрашивают, болтают, родители отвечают, а эти словно в рот воды набрали. Тишина уличная вдруг стала давить как-то нехорошо на меня, а ж до мурашек. В очередной раз останавливаюсь и смотрю на них в упор, руку за пазуху сунул с понтом ствол у меня, а они ни с места. Стоят, на меня пялятся, но уже расстояние между нами намного меньше.

Тут ребёнок на меня рукой указывает, в свете фонарей она хорошо видна стала. Не совсем рука это, а нечто похожее. Вроде и пальцы, и кисть, да вот не человеческие они, похожие только. Притворяются эти кто-то людьми и не костюмы на них, просто они так выглядят. Сразу в памяти всплыли новости по телеку, про несколько исчезновений припозднившихся прохожих.

Побежал я так, как никогда в жизни не бегал, но только стали по дороге похожие фигуры попадаться и не просто абы как, а будто куда меня направляют, не дают бежать, куда хочу. Потом понял в чем дело, когда пронёсся мимо рекламного щита, это и была их цель.

Как только пробежал его, свет фонарей стал тускнеть, а в домах все окна погасли, транспорт перестал проезжать. Чем дальше бежал, тем темнее становилось, пока фонари совсем не погасли. Небо, чёрное, как гудрон, стало как будто стекать вниз, сливаться с концом улицы, образуя непроглядное пятно в котором что-то шевелится. Остановился, по сторонам смотрю, а у самого колени ходуном ходят, зуб на зуб не попадает, того гляди упаду.

В общем, вижу, что всё кругом, помимо черноты, вроде, как обычное, но с некоторым изъяном. Все в толстом слое пыли, а ведь с утра дождь был. Да и если б его и не было, то такому слою чтоб скопиться полгода надо точно.

Выходит, что эти меня сюда загоняли. Охотятся так видать, как в древности дикари животных гнали в нужное место на убой. Развернулся и назад галопом в сторону семейки этой. Бегу, почти сознание теряю от страха. Те увидали и застыли на месте, что делать не знают. Похоже, в первый раз такая тупая жертва попалась.

Метрах в двадцати от них пробежал, а как рекламный щит позади остался, так снова от фонарей светло стало и свет в окнах зажёгся. Вылез я из их «ямы», видать. Как добрался до дому, уже не помню. Днём пришёл на то место посмотреть. Место, как место, ничего такого. Щит самый затрапезный, обычный городской тротуар, каких сотни.

Думаю, что эти по ночам частенько шастают, просто мы на них внимания не обращаем, принимаем за людей. И кто знает, что ещё в суете не замечаем. Чтоб их разорвало, притворщиков этих…».
2018.
Сегодня, 18:41 by LoydПросмотров: 464Комментарии: 8
+16

Ключевые слова: притворщики ночь тьма улица семейка фонари свет дома авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 18:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (139|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 739
Интересно +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:10
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Интересно, что было бы,если бы дядя девушки не испугался или бы просто не обратил на них внимание? Получается, что они начинают действовать, когда человек пугается и паникует. Тогда он энергетически наиболее ослаблен,разум отключается и он попадает в тот жуткий мир пытаясь убежать. Интересно, плюс!
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 19:18
+1
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Репутация: (36|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 683
С себя щностями по рксекаться приятного мало. Возле рекламного щита портал походу.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:52
0
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Репутация: (1414|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 014
У меня ощущение,,что сегодня иж с творчеством местами поменялись.
Просто интересно, а какой город? Насколько реальны исчезновения поздних прохожих.
Обычно такие истории без привязки к конкретному месту, будто кто сорвется проверять. А если и сорвется, то что?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:08
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2461|0)
Публикаций: 1 304
Комментариев: 8 912
Не слабо мужик припустил от "незнакомцев", хорошо хоть с собой не взяли.) А рекламные щиты, оказывается не безопасны.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#6 написал: marzzz
Сегодня, 20:30
0
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Репутация: (433|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 816
Включаю "мать". Это с каких пор у нас в час ночи дети разгуливают? Мне в первую очередь это стало подозрительным. Естественно, молчащий ребенок среди ночи - вдвойне странно.
Странный город, странные ночные бдения. Будем считать, повезло мужику.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#7 написал: conjure one
Сегодня, 21:03
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5824|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 284
У нас в городе уже в половину двенадцатого ни на чем не уедешь) А тут в час ночи троллейбус курсирует, видно, город продвинутый, не то что наш) Да и вообще, когда так поздно, пользуйтесь, граждане, услугами такси. Так быстрее и безопаснее, ежели водитель не маньяк)))
Сама история очень невероятная, даже фантастическая. Думал сперва, что НЛОшники так в свою тарелку заманивают. Может, тоже до дома подбросить хотели дядьку? Но вообще, читать было страшно интересно. Плюсану)
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: murmeltier
Сегодня, 21:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 328
"Истина где-то рядом" 407
А если отмести мистическую составляющую и представить, что мужчине было просто по пути с этими вполне обычными (глухонемыми и какими-то врождёнными особенностями) людьми? Ну мало ли откуда они ночью шли. Вот они прифигели от гарцующего туда-сюда мужика smeh
Зарегистрирован: 9.01.2015
 
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