Самоубийство ли?

Ternostren Просмотров: 556 Комментарии: 9 +15 Сегодня, 09:03 by

Рассказываю эту историю по просьбе моего друга, он очень просил донести ее в массы, сам он пожелал остаться инкогнито, думаю, поймете почему. Имена и город, в котором все это произошло, будут изменены. Далее рассказ пойдет с его слов.Два года назад пришлось мне поработать в полиции в г. Кемерово. Полгода был стажером, потом меня отправили в «учебку». Там я и познакомился с Олегом. Веселый жизнерадостный мужик 29 лет, женат, есть дочка. Пока мы учились, он постоянно травил шутки, постоянно рассказывал, как он любит жену и дочь, планы на жизнь были превосходные. В общем, как-то мы с ним сдружились. Когда кончилась «учебка», мы все вернулись каждый в свой отдел. Я спустя год понял, что работа в полиции это не мое, и уволился, с Олегом созванивались хотя бы раз в два месяца. Он вроде бы как решил идти дальше по карьерной лестнице, ездил учиться на офицера в город Омск. А я уехал в другой город на постоянное житье. Потом как-то мы все реже и реже стали созваниваться. Тут решили мы с женой к родственникам съездить в Кемерово. Думаю, позвоню Олегу, встретимся, пиво попьем. Звоню, берет трубку его жена, ну, думаю, мало ли дома телефон забыл. Говорю: «Здравствуйте, можно Олега к телефону», она: «А кто его спрашивает?». Я думаю вот какая жена подозрительная и говорю ей: «Это друг его, вместе в «учебке» были» и называю имя. Она так вздыхает (я тут уже понимаю, что что-то случилось) и говорит: «Да, знаю, Олег говорил о тебе, извини, но месяц назад Олег погиб – застрелился на работе». Я конечно тогда, мягко говоря, офигел. Она говорит: «Давай я на улицу сейчас выйду и расскажу тебе, не хочу домашних своих опять беспокоить». Я ей: «Конечно, конечно, жду». Через минут пять перезванивает мне и рассказывает вот такую историю». Далее со слов жены Олега.Вечером перед утренним заступлением на службу (он водителем полицейским был) мы с ним поругались, но не так чтобы лютой ненавистью проклясть друг друга, а обычная бытовая ссора. Олег видимо на работе кому-то об этом рассказал, потому что потом в деле было указано, что было совершено «самоубийство на почве семейный разногласий». Но я никак не могла в это поверить, не мог он из-за такой ссоры себе пулю в голову пустить, пусть даже меня он ненавидел в тот момент, но он очень дочку и сына (к тому времени у них второй родился) любил. А я до этого стала замечать, что он с работы последние два месяца какой-то смурной приходит, мне ничего не говорил, бурчал, мол, чего тебе голову этим еще забивать, но каждый раз все мрачнее и мрачнее приходил, говорил, нужно срочно переводиться, и лучше в другой город. Ну, в полиции переводы это долгая тема, вот, вроде бы, нашел куда, уже документы приняли, но все как-то тянулось. Я сама в суде работаю, и мне показания свидетелей, которые видели его в тот день, на глаза попались. Так там все не сходится у них. Один говорит, что видел, как он один пошел в подсобку, где застрелился, второй говорит что они вдвоем пошли с кем-то. Уже подозрительно, что был второй человек. И как всегда именно туда, куда он пошел, камеры там не работали, везде работали, а там нет. И угол, под которым был сделан выстрел, вызывал сомнения, потому как ему бы пришлось очень сильно изогнуть руку (обычно стреляют в подбородок либо в висок, так как самое удобное положение, а у него пуля прошла наискосок от щеки до верхней части черепа). В общем, все в этом деле подозрительно и не состыковывается. Лично я подозреваю, что он на работе кому-то дорогу перешел, и его решили таким образом убрать. А, может, пригрозили, что нам с детьми вред причинят, а он за нас бы и жизнь не пожалел, странно это все. А и еще, мне ключи от квартиры, которые у него с собой были, не сразу отдали. Сказали, мол, "вещдок". А потом выяснилось, что у Олега документы какие-то были, по делам, которые они забрать бы хотели. Папку с его рабочими документами я дома видела, но когда я пришла чтобы ее забрать, дома ее не оказалось.История весьма загадочная, и я бы сказал мрачновата, но она не была бы здесь, если бы не имела продолжения. Далее так же со слов жены Олега.Спустя два дня как Олега похоронили, то ли от нервов, то ли что другое, сплю я и вижу сон. Что идем мы с Олегом около его отдела, тут он разворачивается и идет в сторону той подсобки, где как говорят он и застрелился, идет и меня за собой тянет. Заходим мы внутрь, а там света почти нет, плохо видно. Тут появляются две фигуры человеческие, в такой же форме как и у Олега. Олег стоит и на них головой кивает. А я пытаюсь лица их разглядеть и не могу. Очертания понемногу проясняются, но смазанные какие-то. И только я понимаю, что вот-вот лица проявятся, как меня сквозь сон чувствую, за плечо тормошат, как не хотела, но проснуться пришлось. А это мама, кричит: «В доме чертовщина какая-то, я сижу спокойно внучку с ложки кормлю, а дочь вдруг резко вперед наклоняется, как будто ее сзади кто-то невидимый толкнул, и тут же резко назад, она губу себе разбила». Я выбегаю у дочки все лицо в крови. Я тогда об этом не думала, позднее уже мысль пришла, что кто-то не хотел, чтобы я лица эти во сне разглядела и, таким способом, разбудили меня. Пока 40 дней не прошло еще, мне Олег часто снился, хмурый постоянно, говорил в баню хочу, от грязи этой отмыться, я сначала не понимала от какой грязи, а потом мне рассказали, что в отделе про него начали слухи распускать, что вот он такой, сякой, много за ним грешков водилось, жену постоянно бьет, хотя меня ни разу не тронул. Кому такие слухи выгодны были, я не знаю, но такое ощущение, что кто-то нарочно пытается его имя очернить и от себя подозрения отвести. Еще мистика в том была, что когда Олега не стало, дочка плохо спать стала, и постоянно во сне ворочалась, а это значит, что все одеяло скомканным становится, я, бывало, слышу, она ворочается, встаю одеяло поправить, а оно идеально ровное, и подоткнуто так, как всегда Олег только делал. После 40 дней вроде бы как все прекратилось, видимо ушел в лучший мир.От себя добавлю, Олега я видел один раз, пиво как-то вместе с другом и им пили. Чтобы этот человек ни с того, ни с сего на себя руки наложил я не верю.А то, что в современной полиции сейчас происходит, я думаю вы и так в курсе.

Ключевые слова: Самоубийство полиция авторская история

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