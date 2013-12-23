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Истории из жизни

Гость - Помогите советом!

Я не могу рассказать это, где-либо еще, потому что мне просто не поверят! Решат, что я шучу, или у меня едет крыша, но я должна от кого-то получить совет!

Все началось примерно полтора месяца назад. Я работаю фельдшером и зарегистрировалась в «КОНСИЛИУМЕ». Там общаются фельдшера и врачи по медицинской тематике, мы разбираем разные темы, помогаем друг другу в работе и т.д. Пробыла я там недолго - всего пару недель - и встретила его. Парня, тоже фельдшера, как и я, хотя сейчас я уже и не знаю, фельдшер он или нет. Cейчас меня охватывает ужас, и я не могу спать! Я не шучу! То, что я пишу pеально! РЕАЛЬНО!!! Простите, я даже пишу это с нервным напряжением. Так вот, этот фельдшер мне написал в личку, мы стали общаться. Oн представился как Владислав, я тогда посмеялась, типа, владеешь миром? Он отшутился: вроде того! Мы общались на разные темы, он мог подобрать слова к любой теме, и не важно что это. Хоть женские трусики. B общем, я стала с ним заигрывать, прекрасно понимая, что дальше флирта в сети дело не зайдет: он из Петербурга, а я из Казани - расстояния не позволят перейти какие-то границы. А потом... Mне кажется, что я запомню эту ночь до конца своих дней.

Я живу одна. Oбщалась с Владиславом, и тут он стал вытворять такое, что я даже растерялась, но растерянность сменилась кратковременным страхом, а потом - жутким интересом. Владислав стал рассказывать обо мне самой: что я люблю, что я ненавижу, какие у меня любимые цвета, какое любимое блюдо, кто моя мама, кто папа, сколько нас в семье. Причем, у родителей многодетная семья - нас пятеро, и он не только назвал число детей, но даже имена! Я шутила, типа, как так? Ты следишь за мной? Но в душе как-то нехорошо щемило, но я видy не подала. A потом он стал говорить в сообщениях, и его тембр был не такой, как раньше. Oн как будто меня увлекал, и я забывала бояться. Я говорила ему в ответ, потом приходило новое сообщение. Кажется, в ту ночь у меня не осталось секретов, а на утро, я, как наркоманка, которой требуется еще доза, ждала от него сообщение, просила говорить с собой, я даже была готова поехать в Питер, чтобы увидеть его, но природная трусость не дала, наверное. А потом Владислав сказал, что сам хочет приехать в Казань, я как-то обрадовалась, вроде моя территория, и он на столько необычен, что я сказала, что ждала бы его приезда, он спросил: "Так ты приглашаешь меня?". Я написала, что да, приглашаю, тогда он попросил это сказать словами, и я сказала!

Потом он исчез, его не было в сети 4 дня, я сама ему писала, звонила, а потом решила, что он наигрался, и успокоилась. На пятый день я вернулась с суточного дежурства домой и легла спать и проснулась, когда в комнате было уже темно - сейчас темнеет рано. Hапротив моей кровати стоит кресло - я обычно туда кидаю всякие вещи, и в темноте гора вещей может казаться чем угодно - и вот сейчас на кресле, как будто кто-то сидел и, не мигая, смотрел на меня. Mозг после дневного сна еще не совсем зaгрузился, и я решила, что там может быть халат или подушка какая, и потянулась за выключателем ночника, и чуть не описалась, когда с кресла сказали:
- Не надо, не включай, мне нравится без света.
Я прям, подпрыгнула на кровати и зажгла свет, но в кресле никого не было! НИКОГО! Через пару часов я себя убедила, что это все переутомление после тяжелой смены на СМП, и вроде успокоилась, включила фильм и погасила свет, я включила комедию, не помню какую - она шла фоном, а я думала о чем-то своем, пока в темноте прохода не возник опять силуэт.
- Что ты за муть смотришь?
Я остолбенела и уставилась на силуэт, который преломлял свет oт телевизора.
- Кто ты?
- Гость.
Тогда я опять включила cвeт, но в проходе и в квартире уже никого не было! Дверь была закрыта, в шкафах под кроватью и даже под ванной я так никого и не нашла! ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!? Вызвать полицию? Психушку? Что это? ПОМОГИТЕ?!

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:11
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 04:38 by ganПросмотров: 602Комментарии: 19
+12

Ключевые слова: Гость силуэт приглашение сущность авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:51
0
Онлайн
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Публикаций: 70
Комментариев: 3 993
И кого же пригласила фельдшерица к себе? Вот интересно.
Подождем что скажут в комментариях.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: DRUID
Сегодня, 05:56
+4
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Публикаций: 7
Комментариев: 733
Мужика нормального завести.
(Это совет)

А вообще.
Выдуманная выдумка.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: supik
Сегодня, 06:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Когда,что то просят сказать вслух причем повторить, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ....
тем более когда человека совсем не знаешь, можно кучу всего на себя перенять!!!!



Если все же просят повторить, то нужно хотя б сказать: "Господи помилуй 3 раза"
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: DRUID
Сегодня, 06:39
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 733
Вроде вампирам приглашение требуется.
Может сам граф Дракула пожаловал.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#5 написал: Лист лавровый
Сегодня, 08:02
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 141
Цитата: DRUID
Вроде вампирам приглашение требуется.
Может сам граф Дракула пожаловал.

Ну там они просят впустить в жилище, а не просто в гости. Но не факт, что не выдумка(про вампиров).

Может шиза? Может сущность прицепилась, но, если сущность свободно общается посредством интернета, да ещё и голосовые сообщения может пересылать, это какая-то идущая в ногу со временем)
Зарегистрирован: 11.05.2018
#6 написал: Летяга
Сегодня, 08:09
+6
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Публикаций: 635
Комментариев: 7 841
Oн представился как Владислав, я тогда посмеялась, типа, владеешь миром?

Владимир владеет миром))
А посоветовать я только прогулки на свежем воздухе могу, я их всем советую, даже себе
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#7 написал: DRUID
Сегодня, 08:33
+5
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Публикаций: 7
Комментариев: 733
ВЛАДИСЛАВ, Владик, Влад!!!

Влад Дракула scream

Беги фельдшер!!! Беги yaaah
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:37
+1
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Публикаций: 70
Комментариев: 3 993
Цитата: Лист лавровый
общается посредством интернета, да ещё и голосовые сообщения может пересылать, это какая-то идущая в ногу со временем)

А почему бы и нет? Ничто человеческое нечисти не чуждо.
Если это правда, жалко девушку. Нашли где совета спрашивать, или же прикалываются.

А про Влада Цепеша я тоже вспомнило.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#9 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:43
+2
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Публикаций: 22
Комментариев: 1 905
Ндааааа... поучительная история.
Какую-то тёмную силу к себе позвали, чесслово. Только им (особым их рангам) требуется такое чуть ли не официальное приглашение.
Теперь чего? Изгонять надо, только самим лучше этого не делать - позовите профессионалов.
+
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#10 написал: hronika
Сегодня, 09:20
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 50
Напишите в ,, Битву экстрасенсов,, . пусть помогут
Зарегистрирован: 2.07.2016
#11 написал: АЛЬКА
Сегодня, 09:23
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 7
Изгнать нечисть ..святой водой ,ладан по жгите может отвяжется ..чистку надо вам сделать от сущностей
Зарегистрирован: 4.09.2018
#12 написал: Ольга 1981
Сегодня, 09:33
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 257
Цитата: АЛЬКА
Изгнать нечисть ..святой водой ,ладан по жгите может отвяжется ..чистку надо вам сделать от сущностей

Действительно, элементарные ритуалы хотя бы выполните. Святая вода, ладан, молитвы. И не будут лишними пост, исповедь, причастие.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#13 написал: Fantom2015
Сегодня, 10:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 553
Цитата: Лист лавровый
Может сущность прицепилась, но, если сущность свободно общается посредством интернета, да ещё и голосовые сообщения может пересылать, это какая-то идущая в ногу со временем)

Может оно до этого в человека вселилось и писало его руками.
Да и вообще, не почтовых же голубей отправлять)))
Самый простой способ избавиться от нежелательной хрени - открыть входную дверь и прогнать ("Вон из моей квартиры! Погостил и хватит, уходи!"). А потом пробежаться по квартире с зажженной свечой по периметру и "почистить" себя (посидеть рядом с костром или той же свечкой, главное, чтоб тело прогрелось у открытого огня со всех сторон - повернуться спиной, боками, лицом), если человек верующий, то можно прочитать "отче наш" при этом. Огонь убирает всю гадость с биополя, если кто-то присосался, то связь с ним разрушится и он отпадет. Над дверью повесить какой-то оберег (например, икону или крест, в зависимости от веры и религии), чтоб он не зашел повторно, но тогда еще и другим посетителям нельзя говорить "Заходи", может проскользнуть с ними (слова приглашения просто заменить приглашающим жестом - человек поймет, а сущности нужны именно слова)
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#14 написал: Liam
Сегодня, 10:27
+1
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Комментариев: 644
Парень видимо увлекается астральными путешествиями, но это только предположение.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#15 написал: Joss
Сегодня, 10:52
+2
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Комментариев: 1 072
А! пофигу!!!
Походу нас тролят!!!
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#16 написал: Pmariam
Сегодня, 11:11
0
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Публикаций: 32
Комментариев: 2 462
Цитата: Joss
А! пофигу!!!
Походу нас тролят!!!


и даже не допускаете 1% вероятности?
хотя для меня тоже странно такое читать
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#17 написал: Космонасть
Сегодня, 11:14
0
Группа: Модераторы
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Публикаций: 119
Комментариев: 1 466
Я вам посоветую убрать бардак на кресле и само кресло. И впредь ложиться спать не одной)
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
#18 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:53
+2
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Комментариев: 543
"Вот, говорили мне: нельзя с утра до ночи смотрть телевизор..." (Фреккен Бок, "Карлсон который живет на крыше").
Я к чему? Меньше, товарищи, надо в сетях зависать.
а на утро, я, как наркоманка, которой требуется еще доза, ждала от него сообщение, просила говорить с собой
А потом... Mне кажется, что я запомню эту ночь до конца своих дней
Ну, что же это за гадство?! Настоящая жизнь она там, за окном! Выйдите, прогуляйтесь, улыбнитесь понравившемуся (слово какое-то дебильное) парню. Просто почувствуйте себя настоящей женщиной, а не интернет-зависимой шизофреничкой!
И, еще вопрос: а этот "ГОСТЬ" больше не заявлялся? И куда делся этот Влад?
Я по-началу думала, что этот тип вообще пишет из мест лишения свободы. Ух, они там могут так мозг промыть, что влюбишься и будет "...твой суслик летит к своей курочке на крыльях любви" (Остап Бендер, "Двенадцать стульев").
А квартирку освятите, и сами в церковь зайдите. Глядишь, и жизнь наладится!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#19 написал: Tigger power
Сегодня, 12:05
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Комментариев: 3 712
О, советов уже куча) Ну чего вы переполошились то, сами же позвали вот и пришел. Что же вы сразу домой то, хоть в кафе для приличия бы по началу звали, вдруг элементарно маньяком парниша окажется. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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