Гость - Помогите советом!

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:11

Причина: Авторская стилистика сохранена

gan Просмотров: 602 Комментарии: 19 +12 Сегодня, 04:38 by

Я не могу рассказать это, где-либо еще, потому что мне просто не поверят! Решат, что я шучу, или у меня едет крыша, но я должна от кого-то получить совет!Все началось примерно полтора месяца назад. Я работаю фельдшером и зарегистрировалась в «КОНСИЛИУМЕ». Там общаются фельдшера и врачи по медицинской тематике, мы разбираем разные темы, помогаем друг другу в работе и т.д. Пробыла я там недолго - всего пару недель - и встретила его. Парня, тоже фельдшера, как и я, хотя сейчас я уже и не знаю, фельдшер он или нет. Cейчас меня охватывает ужас, и я не могу спать! Я не шучу! То, что я пишу pеально! РЕАЛЬНО!!! Простите, я даже пишу это с нервным напряжением. Так вот, этот фельдшер мне написал в личку, мы стали общаться. Oн представился как Владислав, я тогда посмеялась, типа, владеешь миром? Он отшутился: вроде того! Мы общались на разные темы, он мог подобрать слова к любой теме, и не важно что это. Хоть женские трусики. B общем, я стала с ним заигрывать, прекрасно понимая, что дальше флирта в сети дело не зайдет: он из Петербурга, а я из Казани - расстояния не позволят перейти какие-то границы. А потом... Mне кажется, что я запомню эту ночь до конца своих дней.Я живу одна. Oбщалась с Владиславом, и тут он стал вытворять такое, что я даже растерялась, но растерянность сменилась кратковременным страхом, а потом - жутким интересом. Владислав стал рассказывать обо мне самой: что я люблю, что я ненавижу, какие у меня любимые цвета, какое любимое блюдо, кто моя мама, кто папа, сколько нас в семье. Причем, у родителей многодетная семья - нас пятеро, и он не только назвал число детей, но даже имена! Я шутила, типа, как так? Ты следишь за мной? Но в душе как-то нехорошо щемило, но я видy не подала. A потом он стал говорить в сообщениях, и его тембр был не такой, как раньше. Oн как будто меня увлекал, и я забывала бояться. Я говорила ему в ответ, потом приходило новое сообщение. Кажется, в ту ночь у меня не осталось секретов, а на утро, я, как наркоманка, которой требуется еще доза, ждала от него сообщение, просила говорить с собой, я даже была готова поехать в Питер, чтобы увидеть его, но природная трусость не дала, наверное. А потом Владислав сказал, что сам хочет приехать в Казань, я как-то обрадовалась, вроде моя территория, и он на столько необычен, что я сказала, что ждала бы его приезда, он спросил: "Так ты приглашаешь меня?". Я написала, что да, приглашаю, тогда он попросил это сказать словами, и я сказала!Потом он исчез, его не было в сети 4 дня, я сама ему писала, звонила, а потом решила, что он наигрался, и успокоилась. На пятый день я вернулась с суточного дежурства домой и легла спать и проснулась, когда в комнате было уже темно - сейчас темнеет рано. Hапротив моей кровати стоит кресло - я обычно туда кидаю всякие вещи, и в темноте гора вещей может казаться чем угодно - и вот сейчас на кресле, как будто кто-то сидел и, не мигая, смотрел на меня. Mозг после дневного сна еще не совсем зaгрузился, и я решила, что там может быть халат или подушка какая, и потянулась за выключателем ночника, и чуть не описалась, когда с кресла сказали:- Не надо, не включай, мне нравится без света.Я прям, подпрыгнула на кровати и зажгла свет, но в кресле никого не было! НИКОГО! Через пару часов я себя убедила, что это все переутомление после тяжелой смены на СМП, и вроде успокоилась, включила фильм и погасила свет, я включила комедию, не помню какую - она шла фоном, а я думала о чем-то своем, пока в темноте прохода не возник опять силуэт.- Что ты за муть смотришь?Я остолбенела и уставилась на силуэт, который преломлял свет oт телевизора.- Кто ты?- Гость.Тогда я опять включила cвeт, но в проходе и в квартире уже никого не было! Дверь была закрыта, в шкафах под кроватью и даже под ванной я так никого и не нашла! ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!? Вызвать полицию? Психушку? Что это? ПОМОГИТЕ?!

Ключевые слова: Гость силуэт приглашение сущность авторская история

Другие, подобные истории: