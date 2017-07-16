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Истории из жизни

Фельдшер

Это произошло в восьмидесятых годах прошлого века, мне было двенадцать лет, тогда я лето проводил в деревне у бабушки. Каникулы проходили в играх и забавах. Как-то к ночи у меня неожиданно поднялась очень высокая температура. Я лежал в постели, бабушка послала тетю за деревенским фельдшером, а сама при свете свечи, раскрыв какую-то старинную книгу, читала молитвы. Мне становилось все хуже, жар не спадал. И вот в дом вошел очень высокий человек, пригнулся в дверном проеме, чтобы не удариться головой. Волосы у него на голове взлохмаченные, образуя причудливые формы, в тусклом свете не разглядеть его лица, на нем широкий плащ. Стуча ботинками о старый деревянный пол, он подошел к столу и начал разбирать свой чемодан. «Ну, вот и врач. Сейчас он мне поможет», - я успокоился и почувствовал легкость и умиротворение, но бабушка, повернувшись в сторону гостя еще громче и быстрее произносила молитву. Погружаясь в сон, я услышал, как она вскрикнула: «Забери меня, его не тронь, оставь!». «Бабушка, милая бабушка, что же ты так переживаешь, ведь врач мне поможет», - думал я уже сквозь сон.

Я проснулся в дневном свете больничной палаты, родители уже успели приехать ко мне. Температура спала, других симптомов болезни у меня не было и вскоре меня выписали. На автобусной остановке в деревне нас с мамой встретила тетя и предложила пойти поблагодарить фельдшера. Но из двора, на мое удивление, вышла улыбчивая светловолосая женщина сорока с лишним лет. «Зинаида Михайловна, наш деревенский фельдшер», - представила ее тетя. «Пойдемте к бабушке», - в нетерпении воскликнул я, желая у нее скорее узнать, кем был ночной гость. Мама помолчала, а потом тихо произнесла: «Мы не хотели тебе говорить в больнице…», и слезы брызнули из ее глаз.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59 by TchinkПросмотров: 1 092Комментарии: 6
+23

Ключевые слова: Фельдшер страх ужас незнакомец авторская история

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Комментарии

#1 написал: Татушка
Сегодня, 15:11
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Да уж, бабушки они такие... Печальная история. плюс+
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#2 написал: Robik
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С бабулями почти всегда грустные истории. Спасла унучка.
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#4 написал: Великий Инквизитор
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Занятная история, интересно что за дядя с чемоданчиком? Плюс
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