Ангел-хранитель

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:35

rakshi-volchiza Просмотров: 818 Комментарии: 11 +19 Вчера, 15:35 by

Это произошло, когда я заканчивала 11 класс. Вечером в школе шли подготовительные курсы. Темнело рано, идти нужно было далеко и через частный сектор. Обычно я возвращалась с подружками-близняшками. Но в тот день они слегли с гриппом.Я вышла из школы. Было уже совсем темно. У крыльца сидела огромная овчарка. Как только я вышла, она поднялась и пошла со мной рядом, у левой ноги.Сначала я настороженно поглядывала на собаку. Но она шла уверенным шагом, всё время слева, на одном и том же расстоянии от меня.Идти было далеко и скучно, и я спросила у овчарки:- Хей, красотка, но ты же знаешь, что я не твоя хозяйка?Мне показалось, что собака кивнула, потом она вильнула хвостом и ткнулась влажным носом мне в пальцы.- Хорошая девочка! - я погладила широкий лоб, пушистую спину. - Значит, мы идём в одну сторону?Овчарка поднырнула под мою руку.Я шла и рассказывала собаке про Серёжку, в которого тогда была влюблена, про бабушку и дедушку. Звучит странно, наверное. Но собеседницей она была хорошей, слушала внимательно, водила крупными ушами и не перебивала.За разговорами я не заметила, как прошла почти половину дороги. В этот момент меня нагнала иномарка. Машина резко сбавила скорость и медленно катилась рядом со мной. Мне стало страшно. В городе как раз ползли слухи о нескольких изнасилованиях. Поговаривали, что в случившемся был замешан сын одного из директоров школ. И что парня никогда не накажут. В машине громко играла музыка, внутри сидели четверо. Все пьяные. Иномарка остановилась. Один из парней вышел и попытался ухватить меня за руку:- Девчонка, садись в машину.Я огляделась. Вокруг никого. Только пьяные парни и я. Что делать?И в этот момент овчарка начала громко лаять, шерсть на её загривке стала дыбом, она оскалила клыки.- Девчонка, убери собаку!Но овчарка продолжала громко лаять, она бросалась на парня и пыталась ухватить его за запястье. Тот запрыгнул в машину. Иномарка быстро уехала.Собака моментально успокоилась и прислонилась ко мне. Я минут десять гладила её дрожащими руками, меня трясло нервной дрожью:- Спасибо, хорошая, надёжная, спасибо, спасибо...Потом мы пошли дальше. Я и собака. Она проводила меня до подъезда. Внутрь не пошла. Только меня подталкивала носом - иди домой.Я посмотрела на собаку:- Подожди, я вынесу вкусненькое...Овчарка немного отступила назад. У неё были особенные глаза. Янтарные, золотые, они словно лучились солнцем и теплом. Словно это и не собака была вовсе...Я быстро поднялась на 3 этаж:- Бабуль, там собака, покушать что-нибудь, прямо сейчас...Я сбросила обувь, выскочила на балкон, он находился с противоположной стороны здания. И... собака ждала под балконом. Она успела обежать дом. Как она могла знать, что я выгляну? Знала. Посмотрела на меня, вильнула хвостом:- Ты дома? Ну всё в порядке!И побежала по своим делам дальше.Бабушка, когда услышала эту историю, сказала, что это был Ангел-хранитель.А ты как думаешь? Да? И знаешь, я помню её глаза... Солнечно-янтарные. Я помню их до сих пор. И знаешь, вот этот особенный тёплый свет я иногда вижу в глазах людей... Мне кажется, так светится любовь.Автор - Yo-Yo.Источник неизвестен.

Ключевые слова: Ангел-хранитель собака доброта

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