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Истории из жизни

Ангел-хранитель

Это произошло, когда я заканчивала 11 класс. Вечером в школе шли подготовительные курсы. Темнело рано, идти нужно было далеко и через частный сектор. Обычно я возвращалась с подружками-близняшками. Но в тот день они слегли с гриппом.

Я вышла из школы. Было уже совсем темно. У крыльца сидела огромная овчарка. Как только я вышла, она поднялась и пошла со мной рядом, у левой ноги.

Сначала я настороженно поглядывала на собаку. Но она шла уверенным шагом, всё время слева, на одном и том же расстоянии от меня.

Идти было далеко и скучно, и я спросила у овчарки:
- Хей, красотка, но ты же знаешь, что я не твоя хозяйка?

Мне показалось, что собака кивнула, потом она вильнула хвостом и ткнулась влажным носом мне в пальцы.

- Хорошая девочка! - я погладила широкий лоб, пушистую спину. - Значит, мы идём в одну сторону?

Овчарка поднырнула под мою руку.

Я шла и рассказывала собаке про Серёжку, в которого тогда была влюблена, про бабушку и дедушку. Звучит странно, наверное. Но собеседницей она была хорошей, слушала внимательно, водила крупными ушами и не перебивала.

За разговорами я не заметила, как прошла почти половину дороги. В этот момент меня нагнала иномарка. Машина резко сбавила скорость и медленно катилась рядом со мной. Мне стало страшно. В городе как раз ползли слухи о нескольких изнасилованиях. Поговаривали, что в случившемся был замешан сын одного из директоров школ. И что парня никогда не накажут. В машине громко играла музыка, внутри сидели четверо. Все пьяные. Иномарка остановилась. Один из парней вышел и попытался ухватить меня за руку:
- Девчонка, садись в машину.

Я огляделась. Вокруг никого. Только пьяные парни и я. Что делать?

И в этот момент овчарка начала громко лаять, шерсть на её загривке стала дыбом, она оскалила клыки.

- Девчонка, убери собаку!

Но овчарка продолжала громко лаять, она бросалась на парня и пыталась ухватить его за запястье. Тот запрыгнул в машину. Иномарка быстро уехала.

Собака моментально успокоилась и прислонилась ко мне. Я минут десять гладила её дрожащими руками, меня трясло нервной дрожью:
- Спасибо, хорошая, надёжная, спасибо, спасибо...

Потом мы пошли дальше. Я и собака. Она проводила меня до подъезда. Внутрь не пошла. Только меня подталкивала носом - иди домой.
Я посмотрела на собаку:
- Подожди, я вынесу вкусненькое...

Овчарка немного отступила назад. У неё были особенные глаза. Янтарные, золотые, они словно лучились солнцем и теплом. Словно это и не собака была вовсе...

Я быстро поднялась на 3 этаж:
- Бабуль, там собака, покушать что-нибудь, прямо сейчас...

Я сбросила обувь, выскочила на балкон, он находился с противоположной стороны здания. И... собака ждала под балконом. Она успела обежать дом. Как она могла знать, что я выгляну? Знала. Посмотрела на меня, вильнула хвостом:
- Ты дома? Ну всё в порядке!

И побежала по своим делам дальше.

Бабушка, когда услышала эту историю, сказала, что это был Ангел-хранитель.

А ты как думаешь? Да? И знаешь, я помню её глаза... Солнечно-янтарные. Я помню их до сих пор. И знаешь, вот этот особенный тёплый свет я иногда вижу в глазах людей... Мне кажется, так светится любовь.

Автор - Yo-Yo.
Источник неизвестен.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:35
Вчера, 15:35 by rakshi-volchizaПросмотров: 818Комментарии: 11
+19

Ключевые слова: Ангел-хранитель собака доброта

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:51
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1409|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 3 973
Подобных историй много, только вопрос всё тот же. Почему не всем везёт так? Почему собака не провожала тех других девчонок, которые попались в силки этой четверки?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Light_a_dark
Вчера, 16:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 332
Цитата: зелёное яблочко
Почему не всем везёт так? Почему собака не провожала тех других девчонок, которые попались в силки этой четверки?


Наверное потому, что это была их судьба. Как и в истории с этого сайта "Больше не проси..."
Зарегистрирован: 10.07.2018
#3 написал: Talisha
Вчера, 16:20
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1503|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 259
Замечательная история. Но всё же надо девушкам быть осторожнее по вечерам!
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: Tigger power
Вчера, 18:00
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1973|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 694
Да, замечательная история) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: ELEMAT
Вчера, 20:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (2417|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 898
Трогательная история. Но бережёного, как говорится, и Бог бережёт - надо и правда быть осмотрительнее. Не всегда же будет так вот везти.
Я тоже думаю, что это был Ангел-Хранитель. Но вообще овчарки, да наверное и другие собаки, очень не любят запах спиртного.
От меня плюс за историю +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#6 написал: Nadezhda9
Вчера, 20:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 304
Не знаю- правда ли это, но хочется верить....++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:22
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2451|0)
Публикаций: 1 291
Комментариев: 8 838
А почему источник неизвестен???, перепечатывали сами от руки - тогда откуда?, если читали в интернете - то, должна быть ссылка на страницу интернета. История что, сама по себе появилась из неоткуда? Как такое может быть - источник неизвестен??? Что за глупость? А по истории, бывает такое, привяжется собака и до дому проводит, чувствует "доброе сердце" и не против с человеком пройтись. На дебоширов из машины, пахнущих спиртным, будет лаять любая нормальная собака, так как не переносят этот противный для них запах, а тут тем более овчарка. И благодаря собаке, не увезли в машине девушку, так что вполне можно назвать собаку с этого момента Ангелом, спасшим невинность молодой девушки.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#8 написал: Aksia
Вчера, 21:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 14
Плюсую. Мою маму так чужая овчарка провожала рано утром зимой через лес почти 2 километра. Когда лесополоса закончилась, собака просто развернулась и убежала.
Зарегистрирован: 16.08.2018
#9 написал: marzzz
Вчера, 22:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (432|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 792
Цитата: зелёное яблочко
Почему не всем везёт так?

Вот и я о том же! Почему в эти выходные одноклассницу дочери покусала овчарка. Ее мелкую собачонку разодрала вдрызг. Девочка в глубоком шоке. В школу не вышла. Собачку похоронили. scream
Наверное, спал их ангел-хранитель крепким сном. А овчарка была из других, из падших....
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#10 написал: умница
Вчера, 23:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (443|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 328
Цитата: marzzz
Цитата: зелёное яблочко
Почему не всем везёт так?

Вот и я о том же! Почему в эти выходные одноклассницу дочери покусала овчарка. Ее мелкую собачонку разодрала вдрызг. Девочка в глубоком шоке. В школу не вышла. Собачку похоронили. scream
Наверное, спал их ангел-хранитель крепким сном. А овчарка была из других, из падших....

Собаки, как и люди бывают разные, за историю плюс+
Зарегистрирован: 29.12.2014
 
#11 написал: Космонасть
Вчера, 23:43
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 119
Комментариев: 1 456
Я плюсану, хоть и от таких описаний в ИиЖ меня откровенно коробит, сразу вспоминаю историю у нас на сайте, там автор утверждал, что собака натурально разговаривала с ним, это было забавно)
Так собственно почему плюс. Позавчера вечером, уже даже ночью, мне пришлось идти а аптеку. Путь был неблизкий и мне было очень страшно, и идти ещё нужно было около ночного магазина, там всегда очень много специфического народа, боюсь я такие места. Так вот. Когда я почти прошла уже магазин, чуть не упала - собака бросилась мне в ноги, типа играть, я испугалась, собака обычная дворняга , но красивая - белая вся. С ней были ещё две похожие собаки. Эта веселая компания сопровождала меня до аптеки и обратно до дома, причём когда я подошла к своему подъезду, они убежали. Они мне не моргали и не пытались со мной заговорить, просто провели меня, бывает значит такое в жизни. Только я не думаю, что это были ангелы-хранители, может они просто думали, что их чем-то угощу.
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
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