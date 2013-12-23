Веневитинская дева

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:47

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 086 Комментарии: 9 +14 Сегодня, 06:47 by

Этой мистической истории уже четверть века. Но запомнила я её на всю жизнь.Тогда я переходила в десятый класс, а подруга моя училась уже на биофаке. Через неё я познакомилась с другими девочками с факультета.Летом они отдыхали на университетской турбазе Веневитинского кордона и пригласили туда меня. Родители не очень-то хотели меня отпускать, потому что речь шла о нескольких днях, но, приложив максимум усилий, я их всё же уговорила.Волейбол, прогулки, ягоды – много было интересного днём. Ну а к вечеру хотелось романтики. В первый же день подруги рассказали мне, что приезжают их знакомые, которые не будут жить на турбазе, а остановятся туристическим лагерем у реки. Мы собрались пойти к ним на ночные посиделки.Пробираться надо было тайно, поскольку жизнь студентов как-никак контролировали кураторы. Дорогу до места сбора мы разведали ещё днём. А ближе к ночи стали уходить с турбазы партиями по двое. Две девчонки ушли, потом ещё две, а дальше была моя с подругой очередь.И вот идём мы по лесной (но достаточно широкой) дороге. И вдруг впереди голоса, – люди. Подружка моя говорит: «Меня могут поймать и выгнать с турбазы, потому что вечером запрещено покидать территорию. Я спущусь вниз и пойду по берегу реки. Ты иди по дороге. Встретимся там, где дорога подходит к реке».Я подошла к назначенному месту и долго ждала её. Подумала, что подружка уже у костра с друзьями и отправилась туда, но и там её не было. Пошли на поиски.Нашли мы её в прибрежных кустах. Подруга моя вся тряслась и отказывалась идти к палатке, потому что ей «явилась Веневитинская дева».Пришлось мне с ней вернуться на турбазу и ночевать в её домике. На мои расспросы подруга рассказала, что Веневитинская дева – это приведение крепостной графа Веневитина, которую он изнасиловал, а та потом утопилась. Моя подруга-биологичка слышала эту легенду, но никогда в какие-либо потусторонние дела не верила. Говорила: «Я препарирую лягушек, но никакой души в них не вижу». А тут появился перед ней прозрачный призрак девушки в рубахе ниже колена. Девушка молчала и как будто колыхалась под ветром. Когда моя подруга разворачивалась, чтоб убежать, призрак перемещался по воздуху и оказывался прямо перед ней. Испарилось видение только когда стали слышны наши крики (мы звали её по имени, когда искали).На следующий день мы всё-таки уговорили подругу ночевать у костра. Там она познакомилась с парнем, с которым потом долго встречалась. У нас были очень доверительные отношения, и подруга рассказывала мне немало секретов. И я уверена, что если б в тот вечер она пошутила над нами, то давно бы призналась мне в этом.Автор - Инга.

Ключевые слова: Лето отдых турбаза подруга ночные посиделки приведение крепостной

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