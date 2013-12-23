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Истории из жизни

Веневитинская дева

Этой мистической истории уже четверть века. Но запомнила я её на всю жизнь.
Тогда я переходила в десятый класс, а подруга моя училась уже на биофаке. Через неё я познакомилась с другими девочками с факультета.
Летом они отдыхали на университетской турбазе Веневитинского кордона и пригласили туда меня. Родители не очень-то хотели меня отпускать, потому что речь шла о нескольких днях, но, приложив максимум усилий, я их всё же уговорила.

Волейбол, прогулки, ягоды – много было интересного днём. Ну а к вечеру хотелось романтики. В первый же день подруги рассказали мне, что приезжают их знакомые, которые не будут жить на турбазе, а остановятся туристическим лагерем у реки. Мы собрались пойти к ним на ночные посиделки.
Пробираться надо было тайно, поскольку жизнь студентов как-никак контролировали кураторы. Дорогу до места сбора мы разведали ещё днём. А ближе к ночи стали уходить с турбазы партиями по двое. Две девчонки ушли, потом ещё две, а дальше была моя с подругой очередь.

И вот идём мы по лесной (но достаточно широкой) дороге. И вдруг впереди голоса, – люди. Подружка моя говорит: «Меня могут поймать и выгнать с турбазы, потому что вечером запрещено покидать территорию. Я спущусь вниз и пойду по берегу реки. Ты иди по дороге. Встретимся там, где дорога подходит к реке».
Я подошла к назначенному месту и долго ждала её. Подумала, что подружка уже у костра с друзьями и отправилась туда, но и там её не было. Пошли на поиски.
Нашли мы её в прибрежных кустах. Подруга моя вся тряслась и отказывалась идти к палатке, потому что ей «явилась Веневитинская дева».

Пришлось мне с ней вернуться на турбазу и ночевать в её домике. На мои расспросы подруга рассказала, что Веневитинская дева – это приведение крепостной графа Веневитина, которую он изнасиловал, а та потом утопилась. Моя подруга-биологичка слышала эту легенду, но никогда в какие-либо потусторонние дела не верила. Говорила: «Я препарирую лягушек, но никакой души в них не вижу». А тут появился перед ней прозрачный призрак девушки в рубахе ниже колена. Девушка молчала и как будто колыхалась под ветром. Когда моя подруга разворачивалась, чтоб убежать, призрак перемещался по воздуху и оказывался прямо перед ней. Испарилось видение только когда стали слышны наши крики (мы звали её по имени, когда искали).

На следующий день мы всё-таки уговорили подругу ночевать у костра. Там она познакомилась с парнем, с которым потом долго встречалась. У нас были очень доверительные отношения, и подруга рассказывала мне немало секретов. И я уверена, что если б в тот вечер она пошутила над нами, то давно бы призналась мне в этом.

Автор - Инга.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:47
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 086Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Лето отдых турбаза подруга ночные посиделки приведение крепостной

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:30
+6
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1402|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 926
Возможно дева не такая и страшная, а спасла от чего-то плохого. Вдруг поди подруга эта дальше по берегу реки на насильника тоже нарвалась бы.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:26
+7
Группа: Модераторы
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Публикаций: 625
Комментариев: 7 780
Так и хочется сказать, что дева та была блюстителем внутреннего регламента и распорядка. Не положено турбазу покидать на ночь глядя! А то ночной романтики им захотелось)) Ну так получите и распишитесь.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 09:12
+8
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 250
Сама из Воронежской области и слышала про эту Деву. Но вроде по легенде, граф ее не изнасиловал, а влюбился в эту крепостную без памяти, а у нее возлюбленной был. Вот граф из ревности сослал жениха в солдаты, а девушка с горя утопилась. Теперь призраком является.
А еще у нас есть замок принцессы Ольденбургской, говорят тоже с привидениями. Но я не видела ничего, хотя была в этом замке.
Приятно было почитать историю про родной край. Спасибо и плюс.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: Black Bagira
Сегодня, 10:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (656|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 130
Плюс. Ну почему же нельзя девушками было пойти вместе вдоль берега реки, а не разделяться порознь... 437
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#5 написал: Летяга
Сегодня, 11:29
+2
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 625
Комментариев: 7 780
Цитата: Black Bagira
Ну почему же нельзя девушками было пойти вместе вдоль берега реки, а не разделяться

Романтики меньше)
Если бы все всегда поступали разумно и правильно, то рассказывать было бы вообще не о чем)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 685
"Если б в тот вечер она пошутила над нами..." Да тут не до шуток, у человека трясучка по полной программе, какие там на фиг шутки от увиденного. Как представлю то, что описано, как этот призрак перемещался и оказывался прямо перед ней - вот это жесть! Страшновато, +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#7 написал: marzzz
Сегодня, 12:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (431|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 5 739
Наверное, дева была предзнаименованием. Романтических отношений. У девушки не сложилось при жизни. Теперь она талисман.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#8 написал: Joss
Сегодня, 12:11
0
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 045
под сомнение поставила.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#9 написал: Минди
Сегодня, 14:40
0
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Репутация: (132|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 941
Да от таких явлений и лыжи откинуть можно! Эта девушка прям кремень! +++
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
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