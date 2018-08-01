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Ночные прогулки

Страхово было обоим, но признаваться в этом мы, понятное дело, не спешили, даже подначивали друг друга. Так и родилась идея фотографировать всё подряд по пути.

Ночные прогулки


Вот сквозь такие живописные буераки мы мужественно прокладывали дорогу.

До дому добрались без приключений, и просмотреть фоторепортаж нашей прогулки я сподобился нескоро, но когда все же решил поудалять на досуге всякий шлак, попусту засоряющий карту памяти, то обнаружил среди снимков ночной фотосессии вот это:

Ночные прогулки


В фоторедакторе чутка поизголялся над изображением, ибо самому хотелось понять, что оно такое:

Ночные прогулки


Ну не знаю, лично я увидел мальчишечье лицо в какой-то дымке.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57 by LudovedПросмотров: 14Комментарии: 0
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Ключевые слова: Фото ночь лес авторская история

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