Ночные прогулки

Ночные прогулкиСтрахово было обоим, но признаваться в этом мы, понятное дело, не спешили, даже подначивали друг друга. Так и родилась идея фотографировать всё подряд по пути.
Вот сквозь такие живописные буераки мы мужественно прокладывали дорогу.
До дому добрались без приключений, и просмотреть фоторепортаж нашей прогулки я сподобился нескоро, но когда все же решил поудалять на досуге всякий шлак, попусту засоряющий карту памяти, то обнаружил среди снимков ночной фотосессии вот это:
В фоторедакторе чутка поизголялся над изображением, ибо самому хотелось понять, что оно такое:
Ну не знаю, лично я увидел мальчишечье лицо в какой-то дымке.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57 by LudovedПросмотров: 14Комментарии: 0
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