Гадалка Вера

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:45

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 99 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:45 by

Помню, во времена, когда я была молодая школьница, жила в нашем селе женщина неопределённого возраста, по имени Вера. Вера эта хорошо гадала. Всё, что она ни говорила — в итоге сбывалось. Ходили к ней все, кому не лень, да только принимала она не каждого. Даже из городов приезжали. Денег не брала никогда, только подарки в виде еды, конфет, молока, яиц, сала. Помимо этого ходили слухи, что она ведьма, и может многое: и испортить, и приворожить, и беду накликать. Да только не уличали её в этом ни разу, просто болтали.Естественно, я, как истинная комсомолка, всему этому не верила, и не переставала говорить, что она мозг людям дурит.Подруга моя, Галька, влюбилась в одного парня, когда мы уже в десятом учились. А тот на неё даже не смотрел, будто той и не было рядом. В общем, решила она сходить к Верке, спросить, есть ли у них вообще что-то общее в будущем.Да одна идти боялась. Пристала ко мне: давай вместе сходим. Я её отговаривала, да какое там… Девка от любви как с ума сошла… Пожалела я её, да мы пошли. Купила она конфет в магазине, зашла за мной попозже, чтобы не увидел никто. Ещё бы, не дай Бог до школы дойдёт! По головке не погладят, комсомолки же….Пришли. Галька отдала угощение, уселась, беду свою рассказала. Я же уселась на табурет у печи и взялась обстановку разглядывать, да больше всего меня иконы заинтересовали в углу, не каждый день ведь такое увидишь в те времена. Старые, видимо… Как же она их уберегла?Верка сначала на картах ей судьбу разложила. Затем взяла в руки нитку с иголкой, насыпала на стол четыре щепотки чего-то, чего, не помню, но точно в одной кучке была соль. И давай над ними иголкой на нитке водить, да что-то под нос нашёптывать. Прям магия какая-то. Галька затихла, я тоже молчу. Сидим, будто чуда ждём.В итоге, Верка свои заклинания шептать прекратила и выдала Гальке, что ничего у неё с тем парнем не получится, да это и к лучшему. Подруга, конечно, вся в расстройствах. А я вдруг, со всей свой молодой смелостью, возьми да и спроси:— Тёть Вер! А вот спроси-ка ты лучше у своих карт, почему, чем добрее человек, тем больше он по жизни страдает, а кто бессовестный, тот всеми благами жизни пользуется, и всё ему нипочём!Сказала и обалдела от своей наглости. Даже сама испугалась. А та подняла глаза от стола и посмотрела на меня внимательно так, будто насквозь пронизала. И в лице вся изменилась, будто не женщина, а демон на меня посмотрел, одновременно и со злом и с какой-то ненормальной весёлостью. Оскалилась и прошипела не своим голосом:— А те, кто бессовестные и злые, они и так — мои! Неужели непонятно? Какой смысл мне на них беду насылать?И тут же свой прежний вид приняла, будто и не было ничего с ней. Я же замерла, будто громом поражённая.— Ты чего? Домой идём? — услышала я голос Гальки. Чего уставилась в одну точку?Я встряхнула головой. Что это было сейчас? Почему подруга ведёт себя так, будто ничего и не было, и будто тётя Вера мне ничего не сказала, изменившись в лице, словно демон? Да и сама гадалка вела себя, как ни в чём не бывало… Что это было? Я заснула? Но, когда, и сколько проспала? Да и как вообще можно было, сидя, заснуть? Накинув шубы, мы с подругой выскочили на заснеженную улицу.Пока шли домой, я ненавязчиво выяснила, что никаких гаданий, кроме как по картам, не было. И сказала гадалка Гальке то, что я слышала. Так я и решила, что всё остальное мне привиделось. Да только подруге не сказала… Она же меня, убеждённую атеистку, на смех поднимет.Сейчас мне уже за шестьдесят. Галька так за того парня замуж не вышла, они даже не дружили. Она теперь где-то в Кемерово живёт. Но лицо, то ли гадалки, то ли демона, и слова те, до сих пор ясно помню, будто вчера всё было.Автор - Анонимно.

Ключевые слова: Гадалка Вера подруга Галя гадание на картах магия вопрос лицо демона

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