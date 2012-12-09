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Истории из жизни

Предчувствие

Нужно ли доверять своему предчувствию? Наверное, все слышали кучу историй про то, как внутренний голос спасал людей от неминуемой гибели. Что заставляет людей сворачивать с привычной дороги, пропускать свой самолет или избегать конкретного человека? Можно ли объяснить это мистикой или это просто биологический инстинкт самосохранения? Приведу несколько примеров из жизни, когда мне приходилось сталкиваться с подобными вещами.

1) В любое время года провожу очень много времени в лесу. Хожу одна, так как друзья, любители комфорта, не поддерживают мое увлечение. Пока был жив дед, ходила с ним. Именно он научил любить природу. Сейчас хожу с собаками. Но вот что интересно.

Бывает, заходишь в лес, спокойно идешь по знакомым тропинкам, углубляешься все дальше, и, бывает, даже не смущает, что уже поздний вечер и достаточно темно. Смотришь на собак, они бегают, играют. И на душе так легко. Но бывает такое, что с самого начала одолевает какое-то непонятное чувство тревоги. Совершенно беспричинное беспокойство заставляет развернуться и пойти домой. Хотя день может быть ясный и теплый.

То есть в одном случае чувствуешь себя комфортно за несколько километров от поселка, где существует реальная опасность столкнуться с диким зверем, а в другом - начинаешь испытывать тревогу даже на поляне, с которой видны ближайшие дома.

2) Училась на тот момент в университете. От моего дома до вокзала 2 дороги: одна короткая, а вторая длиннее, но более удобна для автомобилистов. Так как я машины не имею, да и поспать люблю и выбегаю в последний момент, то бегаю только короткой дорогой.

Но однажды, проспав как всегда и жутко опаздывая на электричку, я так и не смогла заставить себя пойти по привычному маршруту. Что-то подсказывало, что туда идти не надо. Ругаясь на собственную мнительность, побежала по другой дороге, чудом успела запрыгнуть в вагон, получив нагоняй от контролера, потому что билет купить не успела.

В течение дня было совершенно некогда разбираться в мотивах своего поведения, но вечером, уже дома, разговаривая с бабушкой, вспомнила свое странное предчувствие. Бабушка рассказала, что утром у кого-то из частных домов сорвалась большая собака и кидалась на прохожих именно в том районе, где проходит дорога к вокзалу. Многих напугала, кого-то даже покусала.

3) Я достаточно добрый и доверчивый человек. Никогда не могу отличить настоящую дружбу от корыстной, часто предают. Видимо, людей не особо чувствую, поэтому в последнее время полагаюсь на животных в этом. Если мой зверинец относится к новому знакомому доброжелательно, значит, человек хороший (об этом подробнее в другом рассказе).

Суть в том, что у меня не получается выявить негатив к себе, зато очень тонко чувствую все, что связано с близкими людьми. Бывает, что долго не созваниваемся с близкими друзьями, но в какой-то момент понимаю, что у конкретного человека что-то произошло и он нуждается в помощи. Или одолевает беспокойство относительно конкретного события.

Однажды не удалось отговорить друга от очередной пирушки, обычное дело, но именно в этот день была как на иголках и даже вызвала машину, чтобы поехать за ним вечером, но не успела - он уже вляпался в весьма неприятную ситуацию.

Бывает, что здравый смысл никак не сопоставим с так называемой чуйкой, но, возможно, что не всегда нужно руководствоваться только разумом. Иногда чувства заставляют действовать мгновенно и помогают обойти неприятные и даже опасные ситуации.

А вы доверяете своему внутреннему голосу?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08 by Юлия РысьПросмотров: 750Комментарии: 15
+18

Ключевые слова: Предчувствие внутренний голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кода
Сегодня, 12:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 549
Что тут скажешь... плюсую, однозначно.
Разумеется, есть что-то, а может, кто-то, что предупреждают нас. Но не все слышат, не все чувствуют и не все видят...
Иногда ты «складываешь два и два» уже после того, как что-то произошло...
Иногда, как в описанных Вами случаях, до.
Но то, что интуиция, чуйка, предчувствие есть, и что им нужно уметь пользоваться, уметь его слышать, - просто бесспорно.
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#2 написал: marzzz
Сегодня, 12:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (430|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 5 658
В чуйку не верю, верю в цепочку случайных совпадений. Люди, которые не садятся на самолёт , тот, что разбивается впоследствии, не садятся не из-за того, что интуичат перед полетом, а по ряду объективных причин: заболел, опаздал, не смог. Ещё никто по доброй воле не последовал шутке: назло кондуктору возьму билет и не поеду! smile
Хорошо, что у Вас две дороги. Всегда есть выбор. 136
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#3 написал: Alaila
Сегодня, 13:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Да. Согласна. И со мной бывает такое. Прежде чем что-то сделать, проверяю, какие у меня ощущения.
Но недавно собиралась в отпуск, хотела поехать на лечебное озеро. Ну никак не моглось- тягость была какая-то, но лечиться надо было ехать, и вообще я люблю и часто путешествую. Но в этот раз уговорили меня , и я , не взирая на свои нехорошие предчувствия, поехала. И чуть не утонула в этом озере ( хотя с раннего детства плавала и в реке и в море), слава Богу спасли. На мое счастье спасатель оказался очень близко, а то бы я не удержалась.
Зарегистрирован: 9.04.2018
#4 написал: DRUID
Сегодня, 15:00
+9
Группа: Посетители
Репутация: (136|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 696
А я верю.
Из личного.
С раннего детства я обожаю плавать и нырять с вышек, лодок, бревен, камер, берега, даже с водопада.
Плавала и ныряла даже на восьмом месяце беременности, и чувствовала себя замечательно.
Год назад, поехали отдыхать в Хакасию на озёра. И я поняла, что не хочу плавать, нырять и вообще заходить в воду. С тех пор я даже в бассейне сижу на скамейке, жду детей, какое-то сильное нежелание плавать.
Недавно общалась с матерью( это редко бывает), она попросила присмотреть за её пёсиком. А я собак боюсь, в 4 года собака сильно разорвала мне голову.
Ну так вот, я говорю : - Не буду я за твоей псиной смотреть.
Мать : - Ты , что так и боишься собак? Мы же тебя к бабке- ворожейке возили, от испуга лечить. Она ещё у тебя руку над головой подержала и сказала : -УТОНЕТ.

И тут мне заплохело. Я утону? Может поэтому я стала боятбся воды, предчувствие.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#5 написал: OlgaFF
Сегодня, 15:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 289
Верю. В 10 лет бабушка осталась ночевать у нас дома. Я же пол ночи не могла заснуть, тоска и волнение были на сердце. Думаю, что такое? Понять не могла. Еле заснула, просыпаюсь, а дома полно врачей. Ночью у бабушки случился инсульт. Или вот. Через два года мама мне об'явилась, что в пятницу на выходные мы поедем к ее родителям в другой город. И тут бах- мне так страшно стало. Еще приехали ближе к ночи, город темный, страшный ( как мне тогда показалось), тоскливо и плохо на душе. Вроде встретили наш хорошо, стали готовить поздний ужин. И что? Бабушка бегала со сковородку, упала и шейку бедра сломала. Через две недели умерла.....Плюс.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 15:20
+2
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Репутация: (1962|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 600
Да, я тоже доверяю своему внутреннем голосу, но недостаточно часто, все надеюсь, а вдруг) +
Цитата: DRUID
Мать : - Ты , что так и боишься собак? Мы же тебя к бабке- ворожейке возили, от испуга лечить. Она ещё у тебя руку над головой подержала и сказала : -УТОНЕТ.

И мама после такого разрешала все это:
Цитата: DRUID
С раннего детства я обожаю плавать и нырять с вышек, лодок, бревен, камер, берега, даже с водопада.
Плавала и ныряла даже на восьмом месяце беременности, и чувствовала себя замечательно.

??? grimacing
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#7 написал: DRUID
Сегодня, 15:31
+3
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Репутация: (136|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 696
Цитата: Tigger power
Да, я тоже доверяю своему внутреннем голосу, но недостаточно часто, все надеюсь, а вдруг) +
Цитата: DRUID
Мать : - Ты , что так и боишься собак? Мы же тебя к бабке- ворожейке возили, от испуга лечить. Она ещё у тебя руку над головой подержала и сказала : -УТОНЕТ.

И мама после такого разрешала все это:
Цитата: DRUID
С раннего детства я обожаю плавать и нырять с вышек, лодок, бревен, камер, берега, даже с водопада.
Плавала и ныряла даже на восьмом месяце беременности, и чувствовала себя замечательно.

??? grimacing


Ей было не до меня. Нас раньше не контролировали. Если бы мои дети каскадерили , как их мама, я бы уже седая валялась с двумя инфарктами.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#8 написал: Калина74
Сегодня, 15:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (228|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 541
Всё так и есть. На самом деле многие люди имеют этот дар. Или это даже и не дар, а какое-то явление. У меня тоже несколько раз так было. Вот один из примеров, очень страшный: возвращалась поздно от подруги, совсем уже запоздно, последней электричкой метро, а потом от "Первомойской" на мою 13-ю Парковую пилила пешком по скверу. Трезвая, к счастью (хотя пьяных, говорят, сам бог бережёт до времени))). Так вот, дочапала, пора уже сворачивать в арку, но притормозила, всмотрелась в темноту и заметила, что с того края арки отдёрнулась человеческая голова. Спрятался! Тот, кто, возможно, "вёл" от метро одинокую девчонку и задумал явно что-то злое. А у нас в Измайлово тогда то и дело какие-то душегубы возникали, то маньяки, то просто лихие люди,это 1990-е были, начало. Ну я постояла, подумала, чего делать, дом обошла, в окно покричала. Всё обошлось, но интуиция меня тогда точно спасла, если не от смерти, то от чего-то плохого, точно. Хорошая заметка, полезная

Цитата: DRUID
И тут мне заплохело. Я утону? Может поэтому я стала боятбся воды, предчувствие.
Пока помните и бережётесь, не утонете!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 15:50
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1962|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 600
Цитата: DRUID
Нас раньше не контролировали. Если бы мои дети каскадерили , как их мама, я бы уже седая валялась с двумя инфарктами.

Это точно!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#10 написал: OlgaFF
Сегодня, 15:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 289
Цитата: DRUID
А я верю.
Из личного.
С раннего детства я обожаю плавать и нырять с вышек, лодок, бревен, камер, берега, даже с водопада.
Плавала и ныряла даже на восьмом месяце беременности, и чувствовала себя замечательно.
Год назад, поехали отдыхать в Хакасию на озёра. И я поняла, что не хочу плавать, нырять и вообще заходить в воду. С тех пор я даже в бассейне сижу на скамейке, жду детей, какое-то сильное нежелание плавать.
Недавно общалась с матерью( это редко бывает), она попросила присмотреть за её пёсиком. А я собак боюсь, в 4 года собака сильно разорвала мне голову.
Ну так вот, я говорю : - Не буду я за твоей псиной смотреть.
Мать : - Ты , что так и боишься собак? Мы же тебя к бабке- ворожейке возили, от испуга лечить. Она ещё у тебя руку над головой подержала и сказала : -УТОНЕТ.

И тут мне заплохело. Я утону? Может поэтому я стала боятбся воды, предчувствие.

А я до сих пор плавать боюсь. Запрещали учить плавать ребенка. Незнакомец почему боюсь. И брат родной боится. Но, если я могу зайти "по горло" и плыть на берег ( навыки плаванья имею), то брат вообще только по щиколотку ходит. А в этом году сын (10 лет) запросили в бассейн. Как я ругалась! Не! Ну правда, я в каком бы состоянии пьяном не была где-то на речке, хоть под наркотой в воду не полезу. А, сколько пьяных умельцев- пловцов тонут? Вон в прошлом году хоронили знакомого. Военный, чеченцы, снайпер, спецназовец. Напился, полез в воду и утонул. Вот тебе и умение плавать. Мама же на это всегда говорит : "Ерунду говоришь! Так думать, то и выходить из дома нельзя будет! И кирпич упадет и машина может сбитьфу! " Может. А, мне все равно страшно. Почему?

Цитата: OlgaFF
Цитата: DRUID
А я верю.
Из личного.
С раннего детства я обожаю плавать и нырять с вышек, лодок, бревен, камер, берега, даже с водопада.
Плавала и ныряла даже на восьмом месяце беременности, и чувствовала себя замечательно.
Год назад, поехали отдыхать в Хакасию на озёра. И я поняла, что не хочу плавать, нырять и вообще заходить в воду. С тех пор я даже в бассейне сижу на скамейке, жду детей, какое-то сильное нежелание плавать.
Недавно общалась с матерью( это редко бывает), она попросила присмотреть за её пёсиком. А я собак боюсь, в 4 года собака сильно разорвала мне голову.
Ну так вот, я говорю : - Не буду я за твоей псиной смотреть.
Мать : - Ты , что так и боишься собак? Мы же тебя к бабке- ворожейке возили, от испуга лечить. Она ещё у тебя руку над головой подержала и сказала : -УТОНЕТ.

И тут мне заплохело. Я утону? Может поэтому я стала боятбся воды, предчувствие.

А я до сих пор плавать боюсь. Запрещала учить плавать ребенка. Не знаюпочему боюсь. И брат родной боится. Но, если я могу зайти "по горло" и плыть на берег ( навыки плаванья имею), то брат вообще только по щиколотку ходит. А в этом году сын (10 лет) запросили в бассейн. Как я ругалась! Не! Ну правда, я в каком бы состоянии пьяном не была где-то на речке, хоть под наркотой в воду не полезу. А, сколько пьяных умельцев- пловцов тонут? Вон в прошлом году хоронили знакомого. Военный, чеченцы, снайпер, спецназовец. Напился, полез в воду и утонул. Вот тебе и умение плавать. Мама же на это всегда говорит : "Ерунду говоришь! Так думать, то и выходить из дома нельзя будет! И кирпич упадет и машина может сбитьфу! " Может. А, мне все равно страшно. Почему?
Зарегистрирован: 29.12.2015
#11 написал: DRUID
Сегодня, 16:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (136|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 696
Если чуйка появилась, то надо слушать.
Но она не у всех есть. Есть люди которые верят в судьбу, то есть чему быть того не миновать. А есть те которые говорят я сам творец своей судьбы.
Даже в хиромантии, если у человека линия жизни и линия судьбы сливаются, значит этот человек может управлять своей судьбой.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#12 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 16:07
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 8
Цитата: Tigger power
И мама после такого разрешала все это:
Цитата: DRUID
С раннего детства я обожаю плавать и нырять с вышек, лодок, бревен, камер, берега, даже с водопада.
Плавала и ныряла даже на восьмом месяце беременности, и чувствовала себя замечательно.

Вспомнилось произведение Пушкина "Песнь о Вещем Олеге" «Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могильной засыплюсь землею?
........
Но примешь ты смерть от коня своего».
Олег усмехнулся — однако чело
И взор омрачилися думой.
В молчаньи, рукой опершись на седло,
С коня он слезает, угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время;
Теперь отдыхай! уж не ступит нога
В твое позлащенное стремя.
Прощай, утешайся — да помни меня.
Вы, отроки-други, возьмите коня,
........«Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня».
И хочет увидеть он кости коня.
Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокой!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!

Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мертвой главы гробовая змия,
Шипя, между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#13 написал: marzzz
Сегодня, 16:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (430|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 5 658
Цитата: DRUID
тут мне заплохело. Я утону? Может поэтому я стала боятбся воды, предчувствие.

Не хочу накручивать ещё больше, но вспомнила старую байку о том, как мужику напорочили подобное, стать утопленником. Мужик завязал с водными процедурами в больших водах, но однажды.... захлебнулся в блюдце с чаем! smile Я к тому, стоило ли лишать себя удовольствия полноценно жить?
Самый классический пример -" Песнь о вещем Олеге". Помните, "...и примешь ты смерть от коня своего...". Лихо завернул мужик! И все срослось вроде, но только не тем концом. smile
Наверное, береженого бог бережет. Не надо совать гвозди в розетку или стоять под деревом во время грозы с телефоном. Но от кирпича на голову никто не застрахован. Можно получить им по башке, потерять сознание и ...захлебнуться в луже. scream
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#14 написал: Кода
Сегодня, 16:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 549
С предсказаниями, согласен, иногда выходит прям толлинг какой-то. Взять, хотя бы, Песнь о Вещем Олеге... но мне кажется, что интуиция или предчувствие, это несколько другое.
И тут я бы, как раз, поспорил. Потому, что на мой взгляд - случайность - это непризнанная закономерность.
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#15 написал: DRUID
Сегодня, 16:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (136|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 696
Цитата: marzzz
Цитата: DRUID
тут мне заплохело. Я утону? Может поэтому я стала боятбся воды, предчувствие.

Не хочу накручивать ещё больше, но вспомнила старую байку о том, как мужику напорочили подобное, стать утопленником. Мужик завязал с водными процедурами в больших водах, но однажды.... захлебнулся в блюдце с чаем! smile Я к тому, стоило ли лишать себя удовольствия полноценно жить?
Самый классический пример -" Песнь о вещем Олеге". Помните, "...и примешь ты смерть от коня своего...". Лихо завернул мужик! И все срослось вроде, но только не тем концом. smile
Наверное, береженого бог бережет. Не надо совать гвозди в розетку или стоять под деревом во время грозы с телефоном. Но от кирпича на голову никто не застрахован. Можно получить им по башке, потерять сознание и ...захлебнуться в луже. scream


"Песнь о вещем Олеге" одно из любимейших произведений. Но он сначала узнал о своей участи, а потом уже накрутил себя. А в моём случае сначала появилось нежелание плавать , а потом я узнала предсказание.

Это и есть предчувствие, сначало чувствуешь, а потом что-то случается. А не внушение и програмирование, когда тебе сказали кирпич на голову упадёт и ты спишь в каске.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
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