Предчувствие

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:08

Юлия Рысь Просмотров: 750 Комментарии: 15 +18 Сегодня, 10:08 by

Нужно ли доверять своему предчувствию? Наверное, все слышали кучу историй про то, как внутренний голос спасал людей от неминуемой гибели. Что заставляет людей сворачивать с привычной дороги, пропускать свой самолет или избегать конкретного человека? Можно ли объяснить это мистикой или это просто биологический инстинкт самосохранения? Приведу несколько примеров из жизни, когда мне приходилось сталкиваться с подобными вещами.1) В любое время года провожу очень много времени в лесу. Хожу одна, так как друзья, любители комфорта, не поддерживают мое увлечение. Пока был жив дед, ходила с ним. Именно он научил любить природу. Сейчас хожу с собаками. Но вот что интересно.Бывает, заходишь в лес, спокойно идешь по знакомым тропинкам, углубляешься все дальше, и, бывает, даже не смущает, что уже поздний вечер и достаточно темно. Смотришь на собак, они бегают, играют. И на душе так легко. Но бывает такое, что с самого начала одолевает какое-то непонятное чувство тревоги. Совершенно беспричинное беспокойство заставляет развернуться и пойти домой. Хотя день может быть ясный и теплый.То есть в одном случае чувствуешь себя комфортно за несколько километров от поселка, где существует реальная опасность столкнуться с диким зверем, а в другом - начинаешь испытывать тревогу даже на поляне, с которой видны ближайшие дома.2) Училась на тот момент в университете. От моего дома до вокзала 2 дороги: одна короткая, а вторая длиннее, но более удобна для автомобилистов. Так как я машины не имею, да и поспать люблю и выбегаю в последний момент, то бегаю только короткой дорогой.Но однажды, проспав как всегда и жутко опаздывая на электричку, я так и не смогла заставить себя пойти по привычному маршруту. Что-то подсказывало, что туда идти не надо. Ругаясь на собственную мнительность, побежала по другой дороге, чудом успела запрыгнуть в вагон, получив нагоняй от контролера, потому что билет купить не успела.В течение дня было совершенно некогда разбираться в мотивах своего поведения, но вечером, уже дома, разговаривая с бабушкой, вспомнила свое странное предчувствие. Бабушка рассказала, что утром у кого-то из частных домов сорвалась большая собака и кидалась на прохожих именно в том районе, где проходит дорога к вокзалу. Многих напугала, кого-то даже покусала.3) Я достаточно добрый и доверчивый человек. Никогда не могу отличить настоящую дружбу от корыстной, часто предают. Видимо, людей не особо чувствую, поэтому в последнее время полагаюсь на животных в этом. Если мой зверинец относится к новому знакомому доброжелательно, значит, человек хороший (об этом подробнее в другом рассказе).Суть в том, что у меня не получается выявить негатив к себе, зато очень тонко чувствую все, что связано с близкими людьми. Бывает, что долго не созваниваемся с близкими друзьями, но в какой-то момент понимаю, что у конкретного человека что-то произошло и он нуждается в помощи. Или одолевает беспокойство относительно конкретного события.Однажды не удалось отговорить друга от очередной пирушки, обычное дело, но именно в этот день была как на иголках и даже вызвала машину, чтобы поехать за ним вечером, но не успела - он уже вляпался в весьма неприятную ситуацию.Бывает, что здравый смысл никак не сопоставим с так называемой чуйкой, но, возможно, что не всегда нужно руководствоваться только разумом. Иногда чувства заставляют действовать мгновенно и помогают обойти неприятные и даже опасные ситуации.А вы доверяете своему внутреннему голосу?

Ключевые слова: Предчувствие внутренний голос авторская история

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