Шутка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:26

V.V.Pukin Просмотров: 587 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 15:26 by

До настоящего времени причины сомнамбулизма (лунатизма, по-старому) наука объяснить не может. Хотя это явление достаточно распространённое. По природе своей сродни гипнозу, думается.Со снохождением я не раз сталкивался в армии. И в более поздние годы тоже наблюдал лунатиков. Например, своего дальнего родственника Лёху. Я тогда учился в Питере и какое-то время жил у троюродной родни. Там же обитал и Лёха. Трудился он в охране на режимном объекте. Дежурил сутками, сменялся по утрам.Просыпаюсь раз, чтобы идти на занятия в институт. Дядя с тётей на даче. Слышу шаги по квартире. Ясно, Лёха, значит, со смены вернулся. Наверное, в кухню пошёл, чтобы завтракать. Встаю, выхожу в коридор. Навстречу - точно - Лёшка шлёпает.- Лёха, привет!Ни ответа, ни привета. Проходит мимо меня и не глядит даже, хоть и смотрит прямо. Я в недоумении: «Обиделся парень? На меня? Из-за чего?» Мы с ним не то что не ругались, даже не спорили никогда ни о чём…Ладно. Хоть и озадаченный слегка, пошёл умываться, потом на кухню завтракать. Пока намазывал бутерброд, опять Лёха появился. Прошёл к окну, на меня не обращая внимания, и встал, уставившись на улицу.- Ну, что, как дежурство прошло? Сколько кроссвордов разгадал?..В ответ Лёха постоял молчком минуты две, развернулся и так же, не глядя по сторонам, вышел из кухни.Минут через пятнадцать я собрался на учёбу и, уходя, заглянул в нашу с ним комнату. Лёха уже дрых под одеялом. На всякий случай говорю напоследок:- Я пошёл. Дверь закрою.И отбыл на занятия, щёлкнув замком. С Лёхой увиделись только вечером. Он сам мне дверь квартиры открыл на звонок. Жизнерадостный, как всегда. Улыбка во весь рот:- Привет! Давно не виделись! Дня три уже, поди. Я совсем заработался. Надо куда-нибудь расслабиться сходить бы! Пошли в кафе посидим, с новыми девчонками познакомимся!..У меня от сердца отлегло. Слава Богу, старый добрый Лёха вернулся! Говорю ему:- А что утром такой бука был? Ни здрасьте, ни до свидания…У Лёхи от удивления глаза – по пятаку:- Каким утром? Мы же дня три не встречались. Я на сменах, ты в институте!..Понял я, что парень ничего не помнит о сегодняшнем утре. Хотя шастал по квартире с открытыми глазами. Правда, я заметил, взгляд был не совсем обычный, какой-то рассеянный что ли…В общем, это предыстория к тому, что если встречаете на улице или ещё где знакомого, а он вдруг на приветствие – ноль внимания, значит, перед вами лунатик. Лунатики, они повсюду… Шутка.Случай, о котором хочу рассказать, по иронии судьбы также произошёл в городе на Неве. Узнал о нём от близко знакомой семейной пары, а они, в свою очередь, от сына, студента питерского ВУЗа.Во время учёбы парень одно время проживал в общежитии не очень далеко от метро «Выборгская». В комнате четыре студента-очника. Все иногородние, из разных концов России-матушки. А один парнишка, Руслан, вовсе из киргизского Бишкека. Но не киргиз, славянской внешности. С виду крепыш такой, невысокого роста. Всё делал не спеша, основательно. По-деревенски.У себя, в посёлке под Бишкеком, по его рассказу, жил с мамой и младшей сестрёнкой. Единственный мужик в доме, получается. Вот и вырос не по годам такой серьёзный. Особенно на фоне остальных раздолбаев, соседей по комнате. Те все городские, и над простоватым Русланчиком постоянно подшучивали.А однажды заметили, что парень вдобавок ещё сомнамбула. Мог встать посреди ночи и начать бродить по комнате, а то и по общажному коридору выйти прогуляться, если дверь из комнаты вдруг оказывалась открытой. Руслану, пребывающему в трансе, хохмачи совали в руку зажжённую свечку, накидывали на голову простыню и, умирая от смеха, наблюдали, как «привидение» плывёт по коридору. А для пущего веселья направляли шагающего лунатика в соседние комнаты, где он производил фурор своим внезапным явлением среди ночи. В общем, развлекались по полной, ни в чём себе не отказывали.Конечно, от громких криков, поднятых перепуганными соседями-студентами, внезапно видевшими «привидение» в белом балахоне и свечой в руке у своих кроватей, Руслан просыпался. Иногда и просто прикосновение неосторожно накинутой простыни могло вывести его из транса. В такие моменты парень очень злился на шутников. А одному, особенно ретивому, Марату, один раз даже накостылял не слабо. Вот тот, видимо, обиду и затаил. Зная, что Руслан больше жизни любит свою больную маму и младшую сестрёнку, кроме которых у него из родни никого нет, решил на этой теме отыграться.В одну из ночей, когда Руслан в очередной раз стоял «в отключке» у окна, Марат подошёл к нему и стал нашёптывать в ухо:- Сегодня позвонила твоя сестра и сказала, что мама очень сильно болеет. Уже не встаёт с кровати. Просила тебя скорее приезжать, иначе можете не увидеться больше никогда!.. Вот и билет на поезд куплен.С этими словами поводил перед открытыми глазами спящего парня клочком бумаги, на котором шариковой ручкой написал «Билет. Санкт-Петербург – Бишкек». Затем сунул бумажку в руку Руслану.Но, к сожалению Маратика, фокус не удался. Парень, находящийся в сомнамбулическом состоянии, никак не отреагировал. Продолжал стоять у окна. А потом, через какое-то время, вернулся в свою кровать и, повернувшись на бок, затих.«Ладно, ладно, - с досадой размышлял, засыпая, Марат, - я ещё приготовлю тебе шаурму, от которой долго будет икаться…»Прошло недели две или того больше. Вечерами в общаге бурлила обычная студенческая жизнь, затихая глубоко за полночь. Руслан по ночам не вставал. И раньше снохождение случалось с ним не каждую ночь, а только когда он сильно перед этим уставал или волновался – после какого-нибудь трудного зачёта, например.Парни уже стали подзабывать, что с ними в комнате проживает не совсем обычный сокурсник. Но однажды, проснувшись утром, обнаружили, что койка Руслана пуста. Сначала не обратили на это внимания, но, когда он не появился к вечеру, пропустив занятия в институте, забили тревогу.Все его вещи, документы лежали на месте. Даже верхняя одежда осталась висеть в шкафчике, несмотря на то, что стоял ноябрь. Про девушку или друзей вне общежития, у которых он мог бы зависнуть, загуляв по молодости, никто не слышал. Да и не мог Руслан, серьёзный и положительный парень, из-за такой глупости пропустить целый день занятий.Поиски и тревожные телефонные звонки сокурсников с администрацией общежития по больницам и в милицию дали результат лишь на следующий день. В областном морге сообщили, что прошлой ночью к ним поступил похожий по описанию труп молодого человека, сбитого насмерть неустановленным автомобилем недалеко от станции метро «Выборгская». Странным оказалось то, что сбитый человек был одет не по сезону очень легко.Несколько сокурсников пропавшего парня, в том числе, и сын моих знакомых, отправились в морг, чтобы убедиться, Руслан там или нет…Когда перед испуганными лицами ребят приподняли простыню, надежда на то, что это всё же не их товарищ, рассеялась. На железной каталке лежал, уже зашитый от кадыка до паха, посиневший Руслан. Всё тело его было в кровоподтёках, но лицо почти не пострадало.- А вот это было крепко зажато в кулаке у потерпевшего, - сообщил то ли работник морга, то ли оперативник в гражданском, - еле-еле пальцы разогнули, чтобы достать, - и протянул клочок тетрадного листа с написанными авторучкой словами «Билет. Санкт-Петербург – Бишкек». - Вам говорит это о чём-нибудь?Все отрицательно замотали головами…24.10.2018

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