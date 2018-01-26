Лагерь: призрак или грабитель?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:23

Причина: Авторская стилистика сохранена

Agata_Mocarella Просмотров: 238 Комментарии: 2 -1 Сегодня, 11:23 by

Итак, это моя вторая история, которую я пишу. В моей жизни происходит много странных вещей. Мне иногда даже кажется, что я схожу с ума, пока мои друзья, не подтверждают эти истории.И второй моей историей, наверное, будет про лагерь. Думаю, со всеми в лагере происходили странные вещи. Много, кто пытался вызывать духов (Пиковая дама, Кровавая Мэри и т.д). И да, я — одна из них (не отличилась, так сказать). Эта история произошла, когда мне было 14, было это года 3 назад. Меня с моими двумя подругами... не буду говорить их настоящие имена, допустим, их звали Маша и Карина. В общем, нас отправили вместе в лагерь, и мы попали в один отряд, ну, как бы неудивительно, но на заметку: в нашем отряде были одни девочки. Почти всю смену, было все хорошо, за исключением того, что мы насмотрелись на змей и кротов. Ночью мы практически не выходили на улицу; запрещено не было, но мы не выходили.И как-то, всему нашему отряду захотелось, так сказать, пошалить, и мы вызвали Пиковую даму. Я до последнего надеялась, что все это бред (такой вот трусихой я была и есть). Вроде, как все было хорошо, и ничего не произошло. Многие в отчаяньи от провала легли спать, а вот моей подруге Маше стало не по себе, и она попросила меня выйти с ней на улицу. Было темно, прохладно, и вдобавок моросил дождь. Мы пошли с ней на площадку, которая была как раз перед нашим корпусом, и сели на качели. Мы с ней разговаривали, но вдруг она резко обернулась и сказала, чтобы мы быстрей пошли в комнату. Я подумала, что из-за всей этой фигни про Пиковую даму, она перепугалась. Мы направились в корпус, и как только зашли, двери за нами захлопнулись. Я подумала, что это ветер (но уже по приходу в комнату, поняла что двери были подперты камнем). Пока мы шли к комнате, я услышала скрипучие шаги, хотя это было странно, пол в корпусе новый, и я не думаю, что он должен скрипеть. Мы пошли быстрее в комнату и, как только зашли, сразу захлопнули двери, и в коридоре раздался треск полов. Наша комната была на первом этаже, и перед дверью были окна, которые как раз таки вели к этой площадке. Качели, на которых мы сидели, не просто покачивались, а раскачались с такой силой, что бились об... (не знаю, как называется, ну в общем, палка, к которой прикрепляются качели). Звук был настолько сильным, что проснулись все девочки в нашей комнате. Я, естественно, вместе с Машей испугалась, но девочки настаивали на том, что это просто ветер.На следующий день утро выдалось на удивление очень хорошим, и я даже выспалась, несмотря на то, что легла спать очень поздно. День проходил хорошо. Вечером мы с девочками сходили на дискотеку и, когда мы вернулись, то увидели, что все наши вещи валяются на полу, и матрацы на кроватях перевернуты. Все испугались, в том числе и я. На следующий день мы узнали, что в наш лагерь пробрались грабители и украли у самых маленьких детей в нашем лагере (не знаю, какой отряд, вроде, 10-й) деньги и телефоны. Мы все же успокоились, поняли, что это была не "Пиковая дама". Только вот наши вещи все были на месте. В том числе и деньгии телефоны. Возможно, все это время нас пугали эти грабители.Вот такая история. Можете сами поразмыслить над тем, что это было. Я лучше буду думать, что это грабители, но очень странные.И да, насчет прошлой истории, многие спрашивали, и им было интересно, сказала ли я про ту ситуацию сестре, и как мы потом пошли спать. Сестре я сказала, но она, как истинный скептик, просто посмеялась надо мной, а спать мы так и не легли. Говорили всю ночь, и сестра принесла ноутбук в кухню, и мы смотрели кино.

Ключевые слова: Качели лагерь грабители отряд площадка авторская история

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